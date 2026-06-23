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26.06.23 17:00최종 업데이트 26.06.23 17:00

민주당, 전남광주의회 초대 의장 후보에 고흥 4선 송형곤

후보 선출 직후 "의회 주청사, 무안이 적절" 언급

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더불어민주당 전남광주통합특별시의회 초대 의장 후보로 선출된 송형곤(고흥1·4선) 의원이 23일 전남도의회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.6.23
더불어민주당 전남광주통합특별시의회 초대 의장 후보로 선출된 송형곤(고흥1·4선) 의원이 23일 전남도의회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.6.23 ⓒ 연합뉴스

운영위원장 후보엔 순천 3선 신민호 선출

더불어민주당 전남광주통합특별시의회 초대 의장 후보로 4선의 송형곤(고흥1) 의원이 23일 선출됐다.

통합특별시의회 의장은 7월 1일 본회의 투표를 거쳐 확정되지만, 민주당이 의석 90%를 차지하고 있어 송 의원의 초대 의장 당선이 유력하다.

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송 의원은 이날 오후 전남도의회에서 민주당 소속 의원(당선인)들을 상대로 한 당내 경선에서 65표를 얻어 의장 후보로 선출됐다.

3선의 심철의(광주 서구4) 의원과 후보 단일화를 이룬 뒤 경선에 나선 전경선(목포5·3선) 의원은 17표를 얻었다.

송 의원은 후보 선출 직후 기자들과 만난 자리에서 "당선의 기쁨보다는 무거운 책임감이 제 어깨를 짓누른다"고 말했다.

이어 "320만 특별시민, 동료 의원, 집행부(특별시)와 함께 특별시가 성공할 수 있도록, 또 특별시가 대한민국 남부권 중심 축으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

의회 주청사 입지 관련 질문에는 "저희가 불편하다고 막대한 예산을 들여 새 청사를 짓는 것은 맞지 않다"며 "비용을 최소화하면서 제반 여건을 고려하면 현재 무안에 있는 전남도의회 청사가 적절할 것"이라고 했다.

진보당 등 소수 정당과의 관계를 두고는 "통합특별시의회는 민주당이 의원이 91%가 넘지만, 소수 정당도 시민 지지를 받은 만큼 그분들의 뜻을 수용할 수 있는 건 해야 한다"는 입장을 밝혔다.

송 의원은 오는 25일 의회 사무처에 의장 후보로 등록한 뒤 다음 달 1일 열리는 첫 본회의에서 전체 의원 91명을 대상으로 한 본선거에 출마한다.

이날 민주당은 의회 운영위원장 후보로는 전남 동부권 3선 신민호(순천6) 의원을 선출했다.

또 부의장 후보로 광주 조석호(북구3·3선) 의원과 전남 김문수(신안1·3선) 의원을 각각 선출했다.

의회 내 민주당 원내대표는 전남 동부권 3선의 강문성(여수3) 의원을 선출했다.

전남도의회 전남 무안군 삼향읍에 있는 전라남도의회. 왼쪽은 전남도청 본청 건물이다. 2025. 9. 22
전남도의회전남 무안군 삼향읍에 있는 전라남도의회. 왼쪽은 전남도청 본청 건물이다. 2025. 9. 22 ⓒ 김형호



#송형곤#신민호#전남광주통합특별시의회#광주시의회#전남도의회

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