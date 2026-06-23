민주당, 전남광주의회 초대 의장 후보에 고흥 4선 송형곤

큰사진보기 ▲ 더불어민주당 전남광주통합특별시의회 초대 의장 후보로 선출된 송형곤(고흥1·4선) 의원이 23일 전남도의회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.6.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남도의회전남 무안군 삼향읍에 있는 전라남도의회. 왼쪽은 전남도청 본청 건물이다. 2025. 9. 22 ⓒ 김형호 관련사진보기

더불어민주당 전남광주통합특별시의회 초대 의장 후보로 4선의 송형곤(고흥1) 의원이 23일 선출됐다.통합특별시의회 의장은 7월 1일 본회의 투표를 거쳐 확정되지만, 민주당이 의석 90%를 차지하고 있어 송 의원의 초대 의장 당선이 유력하다.송 의원은 이날 오후 전남도의회에서 민주당 소속 의원(당선인)들을 상대로 한 당내 경선에서 65표를 얻어 의장 후보로 선출됐다.3선의 심철의(광주 서구4) 의원과 후보 단일화를 이룬 뒤 경선에 나선 전경선(목포5·3선) 의원은 17표를 얻었다.송 의원은 후보 선출 직후 기자들과 만난 자리에서 "당선의 기쁨보다는 무거운 책임감이 제 어깨를 짓누른다"고 말했다.이어 "320만 특별시민, 동료 의원, 집행부(특별시)와 함께 특별시가 성공할 수 있도록, 또 특별시가 대한민국 남부권 중심 축으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.의회 주청사 입지 관련 질문에는 "저희가 불편하다고 막대한 예산을 들여 새 청사를 짓는 것은 맞지 않다"며 "비용을 최소화하면서 제반 여건을 고려하면 현재 무안에 있는 전남도의회 청사가 적절할 것"이라고 했다.진보당 등 소수 정당과의 관계를 두고는 "통합특별시의회는 민주당이 의원이 91%가 넘지만, 소수 정당도 시민 지지를 받은 만큼 그분들의 뜻을 수용할 수 있는 건 해야 한다"는 입장을 밝혔다.송 의원은 오는 25일 의회 사무처에 의장 후보로 등록한 뒤 다음 달 1일 열리는 첫 본회의에서 전체 의원 91명을 대상으로 한 본선거에 출마한다.이날 민주당은 의회 운영위원장 후보로는 전남 동부권 3선 신민호(순천6) 의원을 선출했다.또 부의장 후보로 광주 조석호(북구3·3선) 의원과 전남 김문수(신안1·3선) 의원을 각각 선출했다.의회 내 민주당 원내대표는 전남 동부권 3선의 강문성(여수3) 의원을 선출했다.