공무원노조 "울산시 인수위원에 갑질의혹 구의원" 비판

큰사진보기 ▲23일 진행된 민선 9기 울산광역시장 인수위원회 업무보고 (녹지정원국) ⓒ 유튜브생방송 관련사진보기

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김상욱 울산광역시장 당선인이 민선 9기 울산광역시장직 인수위원회 위원장에 오문완 울산대학교 법학과 교수를, 부위원장에 최형준 국회 수석 보좌관을 비롯해 8개 분과에 17명의 위원 등 모두 19명의 인수위원을 인명했다.이들 인수위원들이 연일 시정 인수 활동을 이어가는 가운데 23일에는 울산시 환경국과 녹지정원국 시정 현안업무 보고를 받았다.하지만 23일 공무원노조 울산지역본부(아래 공무원노조)가 일부 인수위원에 대한 갑질 의혹 지적을 내놓으며 논란이 일고 있다.공무원노조는 이날 논평을 내고 "갑질 의혹으로 (이번 지방선거에서) 공천에서 배제된 구의회 의원이 김상욱 울산시장 당선인 인수위원을 맡았다"며 "게다가 기획혁신·청렴윤리 분과 인수위원이라니 여러모로 바람직해보인다"라고 주장했다.공무원노조는 "의회 행정사무감사 중에 자신의 출판기념회를 여는 혁신적인 생각과 소속 직원에 대한 갑질의혹 등 반청렴윤리적 태도로 문제를 일으킨 바, 의원 본인의 태도를 반면교사 삼으려는 자기 희생적태도 역시 타의 본보기로 삼을만한 적절한 인선이다"라고 주장했다.그러면서 "공무원노조 울산지역본부는 앞으로 시정이 산으로 가지 않고 시민의 눈높이에서 이루어지길 바란다"고 밝혔다.한편 김상욱 당선인은 위원장에 오문완 울산대 법학과 교수, 부위원장에 최형준 전 김상욱 국회 수석 보좌관, 기획혁신·청렴윤리 분과에 김정희 전 제8대 울산 북구의회 전반기 의장, 윤혜빈 동구의원, 송형준 (주)센트럴코리아대표이사를, AX미래산업 분과에 이상현 울산시탄소중립지원센터장, 김성엽 UNIST 산업AI추진단장을 임명했다.또, 도시교통환경 분과에 성화섭 민주당 울산 동구지역위원회 부위원장, 김우성 울산시당 청년위원장을 복지소통청년 분과에 이정미 전 중앙육아종합지원센터장, 정윤서 브릿지유스 대표를 시민안전·노동인권 분과에 김진석 진보당 울산시당 부위원장, 윤덕권 전 울산시의원(조국혁신당)을 임명했다.이외 문화체육관광 분과에 김대연 국회 김태선 의원 수석보좌관, 이강민 울산미학연구소 봄 대표재정특별 분과에 김동필 공인회계사, 공약총괄 분과에 김태진 전 대통령직속 정책기획위 전문위원, 류정민 전 국회 선임비서관, 유진영 전 국회 비서관을 각각 임명했다.