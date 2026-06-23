사회주택협회, '보증금 미반환' 사과… "녹색친구들 등 3곳 제명"

▲녹색친구들 삼송점 세입자들이 건물 출입구에 현수막을 내걸고 보증금 미반환 문제 해결을 촉구하고 있다. 세입자들은 공공이 주도한 사회주택 사업에서 피해가 발생했다며 LH와 HUG의 책임 있는 대응을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기