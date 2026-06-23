사회주택협회, '보증금 미반환' 사과… "녹색친구들 등 3곳 제명"

최근 불거진 사회주택 운영사의 보증금 미반환사태에 대해 사회주택협회가 공식 사과했다.
협회는 23일 오전 입장문을 내고 "올해 서울시 토지임대부 사회주택을 운영하는 기업 '녹색친구들'에서 입주자 보증금 미반환 및 관리 부실 사태가 발생했다"며 "해당 주택 세입자 주거권이 심각하게 훼손됐다"고 밝혔다. 이어 "주거 안정이라는 사회주택의 취지를 훼손한 이번 사건은 절대 발생해서는 안 될 사안으로 보고 깊은 책임감을 느낀다"며 피해 입주민들에게 사과했다. 녹색친구들에는 깊은 유감을 표했다.
앞서 녹색친구들은 올해 초부터 입주자 보증금을 돌려주지 못하고 사실상 운영에 손을 떼면서, 연남·삼송·대조 등 사회주택 입주민들이 보증금을 떼일 위기에 놓였다. 피해 세대는 수십 곳에 이르는 것으로 파악된다.
이날 협회는 사고 발생 가능성을 포착한 수개월 전부터 긴급 대응 TF를 꾸려 피해 수습에 집중해 왔다고 했다. 입주민들과 실시간으로 소통하며 공동 대응 체계를 갖췄고, 회원사 6곳이 힘을 합쳐 관리 공백을 메워왔다는 것. 특히 승강기나 소방 같은 필수 안전 시설은 협회 기금을 투입해 즉시 정상화했고 체납 문제도 모금 등으로 우선 해결하고 있다고 했다. 협회는 이번 사태의 책임을 물어 녹색친구들 등 관련 회원사 3곳을 제명하는 조치도 취했다.
협회는 "현 시점에 진행되는 협회와 위탁운영사들의 관리정상화 노력은 특정 기업의 부담 완화나 책임 회피를 위한 게 아니"라며 "공공의 건물 매입을 통해 하루 빨리 입주민들의 임대보증금을 반환하고, 운영이 신속히 재개될 수 있도록 지원할 예정"이라고 했다.
협회는 최근 사회주택 운영사들의 높은 부채비율을 지적한 <오마이뉴스> 보도도 반박했다. 앞서 <오마이뉴스>는 서울주택도시공사(SH)가 관리하는 사회주택 중 녹색친구들, 두꺼비하우징, 안테나 등 3개 운영사에서 총 22세대, 약 11억 5천만 원 규모의 보증금 미반환 피해가 발생했다고 보도했다. 또 다수의 운영사가 완전자본잠식 상태이거나 재무 건전성이 악화돼 추가 피해가 우려된다고 지적했다. (관련 기사: [단독] 이미 11억 떼였다...사회주택 전세사기 피해 확산
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이에 대해 협회는 사회주택의 운영사가 입주자에게 받은 보증금 대부분을 토지임대료로 공공기관에 줄 수밖에 없는 사업 구조의 불가피성을 강조했다. 이 때문에 사업의 손입분기점에 도달하는 시점이 30년에 이른다는 점을 들어, 일반 기업의 회계와 다르게 봐야 한다는 주장을 내놨다.
협회는 또 토지주와 건물주가 다른 토지임대부 주택 구조상 임차인들의 전세보증금 보증보험 가입이 구조적으로 어렵다는 점을 지적하면서, 토지·건물을 하나로 묶는 '일체화'가 필요하다고 강조했다. 토지임대부 주택 역시 일반적인 주택처럼 하나의 부동산 자산으로 묶어 평가하고 관리하자는 것이다. 이렇게 되면 임차인들의 보증보험 가입도 쉬워진다.
아울러 토지임대부 사회주택의 구조 개선을 위해 관계공공기관들과 사회주택 운영사, 입주자대표 등이 참여하는 민관협의체를 만들자고 협회는 제안했다.