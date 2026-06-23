"대전시는 3중굴절버스 선급금 70억, 계약 실태 공개하라"

큰사진보기 ▲대전시가 도입을 추진하고 있는 3칸굴절버스. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전참여자치시민연대가 대전시의 3중 굴절버스 도입 사업과 관련해 "선급금 70억 원을 지급하고도 실제 인도받은 차량은 1대에 불과하다"며 계약 체결과 이행 과정 전반을 시민 앞에 투명하게 공개하라고 촉구했다.대전참여자치시민연대는 23일 보도자료를 내고 "언론보도를 통해 대전시가 추진해 온 대당 약 30억 원 규모의 3중 굴절버스 도입 계획에 차질이 생긴 것으로 확인됐다"며 "대전시는 원활한 계약 이행을 명목으로 납품 업체에 선급금 70억 원을 먼저 지급했으나, 현재까지 실제로 인도받은 차량은 단 1대이고 나머지 2대는 납품 업체의 경영 악화를 이유로 공급이 미뤄지고 있다"고 밝혔다.이들에 따르면 해당 업체는 이미 대전시에 차량 인도 시기를 두 차례 연장해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 대전참여연대는 이 같은 상황에서 대전시가 계약상 필요한 재무건전성 확인과 보증서 확보, 이행기간 연장에 따른 보증기간 갱신 등 행정안전부 예규상 의무를 제대로 이행했는지 확인해야 한다고 주장했다.행정안전부 예규인 '지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준'은 계약금액의 70%를 초과하는 선금을 지급할 경우 계약상대자의 신용평가, 주거래은행 금융거래 확인서, 채권 압류 없음 확인서 등 재무건전성 확인 서류를 요청하도록 하고 있다. 또 선금 지급 시에는 선금보증서를 반드시 제출받아야 하며, 이행기간을 연장할 경우에는 연장된 기간을 반영한 보증서를 다시 제출받도록 규정하고 있다.대전참여연대는 "대전시가 이 같은 예규상 의무를 실제로 이행했는지는 현재로서는 알 수 없다"며 "차량 구매 계약금액 대비 선급금 비율이 70%를 초과하는지, 이에 따른 재무건전성 확인 절차가 이행됐는지, 업체가 두 차례에 걸쳐 이행기간 연장을 요청하는 과정에서 보증기간이 적절히 갱신됐는지, 선급금이 해당 계약 목적에 맞게 사용됐는지 여부를 대전시는 공개해야 한다"고 밝혔다.이어 "만약 이 과정에서 예규상 의무를 이행하지 않았다면 이는 단순한 행정적 실수로 치부할 수 없다"고 지적했다.대전참여연대는 대전시가 남은 2대의 차량을 실제로 인수받을 수 있는지도 시민에게 명확히 설명해야 한다고 요구했다. 이들은 "납품 업체의 현재 경영 상태를 고려할 때 인도 가능 여부에 대한 판단 없이 마냥 기다리는 것은 손실을 방치하는 것과 다름없다"며 "차량 인수가 불가능하거나 현실적으로 어렵다고 판단된다면 대전시는 절차에 따라 계약을 해지하고 선급금을 회수하는 등의 방안을 마련해야 한다"고 주장했다.또한 이번 사안을 공공계약 선급금 관행의 문제로도 지적했다. 대전참여연대는 "납품이 제대로 이뤄지지 않은 상황에서도 선급금을 관행적으로 지급하고, 이행 지연이 반복되는 구조는 대전 굴절버스 사업에서도 그대로 나타나고 있다"며 "총사업비 185억 원의 예산이 투입된 사업인 만큼 계약서, 선급금 지급 조건, 선금보증서 발급 여부와 보증 금액, 이행기간 연장 경위 등을 공개해야 한다"고 밝혔다.이들은 이장우 대전시장의 책임도 거론했다. 대전참여연대는 "이장우 시장은 2024년 공무국외출장 당시 3중 굴절버스를 시승하며 도입 의지를 피력했다"며 "시장이 직접 나서 추진 동력을 제공한 사업을 단순히 담당 공무원 선에서 이뤄진 결정이라고 보기 어렵다"고 주장했다.이어 "시장 임기가 종료된다고 해서 책임도 사라지는 것은 아니다"라며 "이장우 시장은 임기가 끝나기 전 대전시민에게 해당 계약 내용과 이행 책임, 수습 방안을 밝혀야 한다"고 촉구했다.대전참여연대는 민선9기 대전시에도 계약 집행 전반에 대한 점검과 제도 개선을 요구했다. 이들은 "전임 시정에서 집행된 계약의 실태를 철저히 밝히고 투명한 행정 계약 구조를 마련하는 것이 신뢰받는 행정의 출발"이라며 "민선9기는 해당 계약 과정을 철저히 점검하고, 향후 계약 체결과 이행 과정을 시민에게 투명하게 공개하는 구조를 마련해야 한다"고 밝혔다.대전참여연대는 이번 사안과 관련해 계약서, 선급금 지급 조건, 선금보증서 발급 여부, 이행기간 연장 경위 등에 대한 정보공개청구를 진행했다고 밝혔다.