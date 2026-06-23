전북 순창군 '청년 농업인' 숫자·비율, 하락세 지속

큰사진보기 ▲순창군 청년농업인 숫자가 매년마다 감소하고 있다. ⓒ 열린순창 관련사진보기

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큰사진보기 ▲순창군 청년농업인 비율이 3년 동안 지속적으로 감소하고 있다. ⓒ 열린순창 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

농촌 고령화와 인구 감소가 지역의 생존을 위협하는 가운데, 전북 순창군 미래 농업의 핵심 동력인 '청년 농업인(45세 미만)'의 비중이 해마다 줄어들고 있어 대책 마련이 시급해 보인다.기자가 정보공개청구를 통해 전북도로부터 확보한 '전북도 청년 농업인 현황(2023~2025)' 자료에 따르면, 순창군의 전체 농업인 수 대비 청년 농업인 비율은 2025년에 전북 평균 수준에 머물러 있으나 지속적인 감소세를 보이는 것으로 나타났다.2023년 순창군의 청년 농업인 수는 670명으로 전체 농업인 가운데 5.9퍼센트(%)의 비율을 차지했다. 하지만 2024년에 청년 농업인 수가 643명(5.7%)으로 감소한 데 이어 2025년에는 631명(5.5%)까지 줄어든 것으로 집계됐다. 3년 사이에만 청년 농업인 39명이 지역을 이탈하거나 고령층으로 편입된 셈이다.전북도 전체를 보면, 지난 3년간 청년 농업인 숫자가 감소하는 흐름을 보이지만, 2024년과 달리 2025년에는 감소세가 완만해진 게 특징이다. 2023년 기준, 도내 청년 농업인 숫자는 1만 3,641명으로 전체 농업인의 5.9%를 차지했다. 이어 2024년 도내 청년 농업인은 1만 3,021명(5.7%)을 기록했고, 2025년에는 1만 2,905명으로 감소했으나 전체 농업인 가운데 청년 농업인이 차지하는 비율은 전년도와 같은 5.7%를 유지했다.순창군의 청년 농업인 감소 현상은 도내 다른 지자체와 비교했을 때 더욱 도드라진다. 2025년 기준 청년 농업인 비율이 가장 높은 곳은 김제시(1,503명, 7.3%)이며, 부안군(928명, 6.4%), 고창군(1,227명, 6.3%), 장수군(557명, 6.1%) 등이 그 뒤를 이었다.이들 지역은 상대적으로 높은 비율을 유지하며 청년 농업인 감소를 효과적으로 억제하고 있는 데 반해, 순창군은 도내 평균치인 5.7%에도 미치지 못하는 5.5%를 기록하며 하위권에 머물렀다. 무주군(4.1%), 임실군(4.3%), 완주군·진안군(4.7%)보다는 높은 수치지만, 감소의 속도를 늦추기 위한 대책이 필요한 시점이다.이러한 위기를 타개하기 위해 전북도는 올해 총 3,118억 4,400만 원 규모의 예산을 투입해 '전북도 청년 농업인 지원사업'을 대대적으로 추진한다. 전북도 농생명정책과 관계자는 청년 농업인 육성을 위해 다음과 같은 사업을 추진하고 있다고 전했다.▲후계농업경영인 육성(2,864억 원) ▲청년창업농 영농정착지원금 지원(230억 9,900만 원) ▲전북형 청년창업농 영농정착지원(7억 2,800만 원) ▲청년창업농 정책자금 이차보전(2억 4,000만 원) ▲청년창업농 영농기반 임차지원(4억 4,000만 원) ▲청년농업인 생생동아리 지원(6,000만 원) ▲자영농과생 급식비 지원(6억 2,700만 원) ▲농업계학교 실습장 지원(2억 5,000만 원).