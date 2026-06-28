주식이 오르나 내리나, 내 허리는 휜다

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큰사진보기 ▲골반체형 구조골반체형 구조 ⓒ 안유림 관련사진보기

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큰사진보기 ▲필라테스 체어필라테스 체어를 활용한 동작 ⓒ 안유림 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

남편은 오늘도 아침부터 주식창을 열었다. 어제 산 종목이 얼마나 올랐는지, 전날 밤 미국 증시는 어땠는지. 손가락은 쉴 새 없이 움직인다. 그런데 정작 거울은 들여다보지 않는다.직장 동료들도 별반 다르지 않다. 점심을 먹으면서도 증권 앱을 켜고, 회의 중에도 손가락이 스마트폰 위를 맴돈다. 수익률 몇 퍼센트에 가슴이 뛰고, 급락 알림 한 번에 얼굴이 굳는다. 퇴근 후에도 손에서 스마트폰을 놓지 못한다. 자기 직전까지 화면을 들여다보며 내일 장 시황을 확인한다. 자산에는 이토록 민감하면서, 정작 자신의 몸 상태는 무감각하다.주식시장에 급등락이 이어지면 사이드카가 발동한다. 과열된 시장을 잠시 멈춰 세우기 위한 장치다. 그런데 나는 요즘 이 주식 열풍이 우리 몸에도 사이드카를 발동 시키고 있는 건 아닐까 생각한다. 아침부터 밤까지 고개를 숙이고 스마트폰 화면을 들여다보는 동안, 몸은 조용히 과열되고 있다.필라테스 선생님이 한번은 이런 말씀을 하셨다. 스마트폰을 보려고 고개를 15도만 숙여도 목에 실리는 하중이 12킬로그램으로 늘어난다고. 아이 한 명을 목에 얹고 종일 걷는 것과 같다는 얘기다. 목이 앞으로 빠지면 어깨가 말리고, 어깨가 말리면 흉곽이 좁아지고, 흉곽이 좁아지면 호흡이 얕아진다. 밤이 되면 문제는 더 심각해진다. 잠들기 전 화면에서 나오는 빛은 뇌를 '아직 낮'이라고 착각하게 만든다고 한다. 몸은 피곤한데 뇌는 깨어 있는 각성 상태가 이어지는 것이다. 주식 수익률이 오르는 동안, 수면의 질과 자세는 조용히 무너지고 있다.나는 이 풍경 앞에서 자꾸 생각한다. 지금 주식으로 버는 몇 퍼센트 수익률과, 20년 뒤 구부정한 허리로 병원을 드나드는 비용을 비교해보면... 진짜 장기 투자이자 가치 투자는 어디에 있는 걸까. 숫자도 이를 뒷받침한다. 한국건강증진개발원에 따르면 우리나라 성인의 하루 평균 좌식 행동 시간은 2023년 기준 9시간으로, 2018년(8.3시간)보다 오히려 늘었다. 건강보험심사평가원 자료를 보면 2019년 한 해 근골격계 질환으로 진료를 받은 사람은 1761만 명, 총 진료비는 7조 4599억 원에 달한다. 국민 3명 중 1명이 허리, 목, 어깨로 병원 문을 두드린 셈이다.인간의 몸은 중력에 순응하도록 설계되어 있다. 편한 대로, 되는 대로 살면 몸은 그쪽으로 간다. 구부정하게 앉으면 구부정한 몸이 되고, 구부정한 몸은 구부정한 노년을 예약한다. 모든 관절과 근육이 뒤틀리는 것은 어쩌다 생긴 사고가 아니라, 직립 보행하는 동물이 중력을 이기지 못한 당연한 결과다. 그래서 필라테스 수업에서 '바르게' 앉고, '바르게' 서고, '바르게' 호흡하는 연습은 생각보다 훨씬 고통스럽다. 바르게 사는 것이 왜 이토록 노력을 들여야 하는 일인지, 몸으로 배운다.호흡도 마찬가지다. 요즘처럼 갑자기 더워지는 날씨에는 호흡이 점점 가빠지고 얕아진다. 갈비뼈를 늘렸다 줄였다 하는 흉곽 호흡 대신, 작은 숨만 간신히 들이 쉬게 된다. 그렇게 갈비뼈 사이사이가 굳어가면, 어느 날 어깨 뒤 날개뼈 사이가 묵직하게 쑤신다. 원인이 거기 있었다고 생각하기 쉽지만, 실은 숨부터 달라졌던 것이다. 밤새 화면을 끄지 못하고 뒤척이며 맞은 다음 날 아침, 목은 뻣뻣하고 어깨는 굳어 있다. 몸은 어젯밤을 기억하고 있다.의식적으로 흉곽을 늘리며 긴 호흡을 몇 번 하고 나면, 신기하게도 견갑골 주변이 조금 풀린다. 우리 몸은 우리 생각보다 훨씬 유기적으로 연결되어 있다. 매일 모니터 앞에 앉아 있는 자세 하나가 목, 어깨, 허리, 골반을 타고 마침내 호흡까지 바꾼다. 그렇다면 결론은 하나다. 그 모두를 제자리로 되돌리는 노력을 반드시 해야 한다.나의 목표는 단순하다. 할머니가 되어도 허리가 꼿꼿하고, 내 두 발로 제대로 걷는 사람이 되고 싶다. 그래서 곧 죽어도 주 2회 필라테스를 간다. 어떤 날은 귀찮고, 어떤 날은 몸이 무겁다. 그래도 간다. 지금 이 투자가, 20년 뒤 병원비와 통증의 크기를 결정할 테니까.주식창의 호가는 내가 정할 수 없다. 하지만 내 몸의 건강 시세는 내가 정할 수 있다. 오늘 내가 어떻게 앉고, 어떻게 숨 쉬고, 어떻게 움직이느냐가 20년 뒤의 시세를 만든다. 주식창을 열기 전에, 딱 한 번만 거울을 먼저 들여다보는 것으로 시작해도 된다.