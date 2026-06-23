경찰이 알려준 음주운전 적발 가장 많은 시간대

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큰사진보기 ▲전북 순창군에서 지난 5년간(2021~2025) 음주운전으로 인한 면허정지 건수가 82건, 면허취소 건수가 181건이었던 것으로 드러났다. ⓒ 열린순창 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다. 열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

전북 순창군에서 음주운전으로 인한 운전면허 정지·취소 처분이 지속적으로 발생하고 있어 운전자들의 철저한 경각심이 요구된다. 특히 음주운전 적발 사례의 상당수가 일을 마친 후 집으로 돌아가는 '귀가 시간대'에 집중되고 있는 것으로 나타났다.기자가 정보공개청구를 통해 순창군으로부터 확보한 '최근 5개년(2021년~2025년) 음주운전 행정처분 현황' 자료에 따르면, 군내 음주운전으로 인한 면허 정지 건수는 ▲2021년 13건 ▲2022년 16건 ▲2023년 17건 ▲2024년 21건 ▲2025년 15건으로 총 82건에 달했다.더욱 심각한 처분인 면허 취소 건수는 ▲2021년 44건 ▲2022년 25건 ▲2023년 36건 ▲2024년 35건 ▲2025년 41건으로 5년간 총 181건이 발생해 면허 정지 처분보다 두 배 이상 많은 것으로 집계됐다.적발된 이들의 세부 통계를 살펴보면, 음주운전 초범의 비율이 압도적으로 높았다. 면허 정지(총 82건)의 경우 초범이 55건(68%), 2회 이상 재범이 27건(32%)이었으며, 면허 취소(총 181건) 역시 초범이 128건(71%), 2회 이상이 53건(29%)을 기록했다.귀가 시간대에 이동하다가 사고가 나거나 현장 음주 단속에 적발된 경우가 많다는 게 순창경찰서 관계자의 설명이다. 순창경찰서 교통관리계 이춘문 경감은 "대부분 일을 끝내고 들어가던 중에 사고나 났다던가, 저희가 음주 단속을 해서 단속된 사례가 많다"며 "회식이나 반주를 곁들이고 집으로 돌아가던 중에 단속에 걸리는 것으로 보인다"고 설명했다.순창경찰서는 인원 부족 등 지역적 한계를 극복하기 위해 전북경찰청(도경)과 합동 단속을 병행하는 한편, 시기별 맞춤형(테마식) 단속과 게릴라성 지점(스팟) 단속을 상시 진행 중이다. 여름 휴가철, 가을 행락철 일제 단속, 연말연시 등 고위험 시기별 일제 단속을 통해 음주운전 분위기를 차단하겠다는 계획이다.특히 고령 인구 비율(65세 이상 운전자 약 38%)이 높은 순창군의 지역적 특성을 고려해 고령자 맞춤형 사고 예방 대책도 추진하고 있다. 경찰서는 군내 경로당 376개소를 전수 방문하여 마을 방송을 통한 홍보를 진행하고 있으며, 노인대학과 전통시장 등 어르신 밀집 지역을 찾아 교통안전 캠페인을 벌이고 있다.교통관리계 이춘문 경감은 "65세 이상의 고령 운전자 비율을 보면, 순창군의 경우에는 약 38% 정도 된다"며 "음주운전을 하시는 분들 가운데 절반 이상은 어르신들"이라고 설명했다. 이어 "어르신, 고령자 위주로 홍보를 적극적으로 해서 사고를 예방하는 게 효율적인 방법"이라고 덧붙였다.더불어, 순창경찰서는 올해 4월에 어르신들의 안전 운전을 돕기 위한 목적으로 '실버 마크'를 자체적으로 제작해 5월부터 고령 운전자 차량에 부착해 주는 등 다양한 홍보 활동을 이어가고 있다.