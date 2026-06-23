대전참여연대 "대전선언 외친 대전시, 실제 행정은 정반대"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 2022 대전 세계지방정부연합(UCLG) 총회 마지막 날인 14일 오전 이번 총회 성과에 대해 브리핑 하고 있다(자료사진). ⓒ 대전시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 2022 대전 세계지방정부연합(UCLG) 총회 마지막 날인 14일 오전 이번 총회 성과에 대해 브리핑 하고 있다(자료사진). ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전참여자치시민연대가 세계지방정부연합(UCLG) 모로코 탕헤르 총회에 참석 중인 이장우 대전시장을 향해 "지난 4년간 대전선언에 반하는 시정을 펼쳐온 것에 대해 성찰하는 것이 먼저"라고 비판했다.대전참여자치시민연대는 23일 입장문을 내고 "2022년 10월 세계지방정부연합 제7차 세계총회가 대전에서 개최됐고, 당시 세계 140개국 지방정부 대표들은 '인류 미래를 위한 협약'을 채택했다"며 "이 선언은 대전시의 요청으로 개최도시 명칭을 추가해 '대전선언'으로도 불린다"고 밝혔다.이들에 따르면 대전선언은 분권화, 젠더 평등, 주민자치와 책임의 원칙을 명시하고, 사람·지구·정부 등 세 분야에서 모두 30개의 약속을 담고 있다. 주요 내용은 성평등과 페미니즘 정치의 도입, 주민참여와 시민사회 협력, 투명한 예산 책정, 재생에너지 전환과 기후위기 대응 등이다.이장우 대전시장은 당시 UCLG 회장 후보로 등록했고, 2025년 10월부터 2026년 6월까지 회장직을 수행했다. 현재 이 시장은 6월 22일부터 25일까지 모로코 탕헤르에서 열리는 제8차 UCLG 세계총회에 참석 중이며, 대전시는 시장을 포함한 6명의 출장단에 총 5500만 원 이상의 공무 여비를 편성했다.대전참여연대는 "2022년 대전선언 채택 당시 이장우 시장의 임기 4년이 대전시가 약속한 UCLG 선언을 지키는지 확인할 수 있는 시기가 될 것이라고 경고한 바 있다"며 "그 4년이 지났지만 민선8기 대전시의 행보는 대전선언의 약속과 정면으로 배치된다"고 주장했다.이들은 이러한 주장의 사례로 성평등 정책 추진체계 약화, 주민참여예산제 축소, 시민참여기본조례 개정, 인권센터 폐쇄 등을 들었다.대전참여연대는 "이장우 시장은 취임 직후 기획조정실 내 성인지정책담당관을 폐지하고 여성청소년가족과로 통폐합했으며, 2024년 행정기구 개편에서도 성인지 정책 업무를 교육정책전략국에 배치하는 등 성평등 정책 추진체계를 지속적으로 약화시켰다"고 비판했다.이어 "2022년 7월에는 어떠한 사전 논의도 없이 주민참여예산제 예산을 100억 원 삭감했고, 지방재정법에 근거한 제도와 15년 가까이 민관협력으로 성장시켜 온 주민참여의 성과를 하루아침에 후퇴시켰다"고 지적했다.또한 "2022년 11월 대전시는 주민청구 토론회 요건을 300명에서 500명으로 상향하는 시민참여기본조례 개정을 강행했다"며 "최초로 주민청구 토론회가 적법하게 청구된 직후 이를 더 어렵게 만든 것"이라고 주장했다.아울러 "시민의 인권을 보호해야 할 대전광역시 인권센터를 반인권단체에 넘기고 결국 폐쇄했다"며 "인권을 지향하는 도시라는 대전선언의 약속과 다르게 행동했다"고 비판했다.대전참여연대는 "성평등 정책을 해체하면서 UCLG 총회에서 성평등 지방정부를 표방하는 것이 국제적 책임을 다하는 것인가, 주민참여를 제한하면서 세계를 향해 참여 민주주의를 선언하는 것은 무엇을 의미하는가, 인권센터를 폐쇄하고서 인권 도시를 자처하는 것을 어떻게 받아들여야 하는가"라고 따져 물었다.그러면서 "이번 모로코 출장이 의미를 갖기 위해서는 지난 4년간 대전선언에 반하는 시정을 펼쳐온 것에 대해 150만 대전 시민 앞에서 성찰하는 것이 먼저"라고 강조했다.대전참여연대는 곧 출범할 민선9기 허태정 대전시장 당선인과 제10대 대전시의회를 향해서도 대전선언의 실질적 이행을 당부했다.이들은 "2022년 대전선언이 세계 지방정부에 약속한 30개의 가치는 올해 탕헤르 총회에서 '지역 사회적 협약'으로 한 단계 더 진화하고 있다"며 "세계 지방정부들은 공공서비스를 상품이 아닌 기본권으로 재정의하고, 돌봄을 성평등한 원칙으로 구조화하며, 이주민과 장애인을 비롯한 사회적 소수자에 대한 반차별을 정치적 의무로 확인하고, 청년이 제도의 수혜자가 아닌 공동 결정자가 되는 행정을 논의하고 있다"고 밝혔다.끝으로 "이는 지역 시민사회가 지속적으로 요구해 온 것이기도 하다"며 "민선9기 집행부와 10대 의회는 선언에 그치는 것이 아니라 실천하는 행정과 의정을 펼쳐야 한다"고 촉구했다.