낮에는 사회복지사, 퇴근 후에는 시인... 14행에 녹여낸 삶의 비밀

큰사진보기 ▲내생에 오랫동안 품고갈 아름다운 선율추천인들이 예사롭지 않다. ⓒ 노태헌 관련사진보기

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"소네트는 가난과 비슷하다. 없는 것으로 살아가는 법을 가르쳐준다."

큰사진보기 ▲파괴적인 아름다움에 놀라게 된다고책을 선택하는 또다른 묘미, 책의 날개나 뒷면 ⓒ 노태헌 관련사진보기

당신의 한 손에 오물이 묻어 있다고 해서, 다른 한 손에 희망하는 소원의 가치가 퇴색되는 것은 아니라고 말하는 시인이 있다. <한 손엔 똥을, 한 손엔 소원을>의 작가 다이앤 수스. 그녀는 미국 인디애나주 육체노동자가 많은 환경에서 성장했다. 그녀의 아버지는 그녀가 7살 무렵 세상을 떠났고, 어머니는 삼남매를 홀로 키웠다. 남동생은 그녀가 성인이 될 무렵에 약물 중독으로 세상을 떠났다. 삶의 어둠을 일찍부터 경험한 환경 속에서도 대학을 진학, 미술을 전공했다. 그녀는 예술이 돈이 되지 않자 생계를 위해 심리상담 자격증을 취득한 후 사회복지사로 일하며 틈틈이 소네트를 쓰기 시작한다.빈곤층, 소외계층, 그리고 중독자들을 상담하고 치유하는 일을 하며 대다수가 마주하고 싶지 않은 현실의 어두운 세계를 삶의 전선을 이루며 사는 그녀의 꿈과 희망은 어떤 세계였을까. 그녀의 시에는 세련되게 꾸며진 단어나 철학적이거나 추상적인 용어가 많지 않다. 대신 낡은 트레일러 하우스, 알콜 중독자, 하루살이 노동자의 거친 세계를 라벨의 클래식 음악이나 버지니아 울프 같은 담담한 문장들로 통과시켜 자기 눈동자로 천천히 옮겨 온다. 그리고 전통 소네트식 운율을 사용하여 사람과 삶의 운명적 선율을 만든다.그렇게 만들어진 소네트로 다이앤 수스는 2022년 시집< 프랭크 소네트 frank: sonnets>를 출간하여 미국 문학계 최고 권위인 퓰리처상과 전미도서비평가협회상을 동시에 석권한다. 국내에서는 황유연 시인에 의해 번역, 출간되었다. 다이앤 수스가 살아온 60년의 세월을 시로 받아 적은 '날것의 자서전'과 같은 소네트에는 70~80년대 뉴욕이라는 대도시에서의 방황, 끊임없는 가족 문제와 빈곤과 실패한 사랑의 궤적이 담겨 있다. 전통적인 소네트가 사랑을 주제로 하거나 고난을 극복한 성공 서사를 향해서 나아간다면, 그녀의 소네트는 실패와 후회, 가난의 기억 속으로 좀 더 깊이 침전한다.소네트(Sonnet)란 원래 14행으로 이루어진 가장 엄격하며 아름다운 시 형식이다. 소네트라는 고전적 양식에 작가는 낙태, 가난, 마약 중독, 보잘것없는 육체와 가난 속 일상 같이 아름답지 않은 소재들을 담는다. 혼돈과 수사와 아름다움을 거친 시어들을 통해 가난 속에서도 살아가는 법이 있다고 담담하게 이야기한다. 제한된 14행이라는 결핍의 형식. 삶의 부재와 결핍은 지독한 내면 소통(파기)을 거쳐 마침내 우물 속에서 물이 샘솟듯 올라와 결국 다른 세상으로 통하는 문 앞에 서게 만든다.다이앤 수스는 희망과 행복의 결말을 따르지 않는다. 그보다 아니 에르노가 보여준 무한한 자기 고백이나 삶을 건조해 꼭 누른 최승자 시인의 시어를 생각나게 한다. 그녀들에겐 인간이란 고귀한 영혼을 가질 수 있으나 동시에 진흙탕 속을 굴러가는 존재다. 바로 '한 손엔 똥을, 한 손엔 소원을' 쥐고 있는 역설적 존재 그 자체다. 다이앤 수스에겐 삶이나 상실 같은 거대한 세계는 어떻게 말해지거나 극복되는 것이 아니며 테이블 위에 올려놓고 미화하기 어려운 소재다.사회는 극단적으로 양극으로 치닫고 있다. 계급 상승 욕구와 이에 따른 실패가 마음과 정신을 가차 없이 몰아 붙인다. 성공을 강요하는 사회는 어딘가 불편하다. 성공한 삶, 아름다움과 멋스러움, 그리고 욕망을 움켜쥔 삶이 대중적 스포트라이트를 받는다. 이 과정에서 실패나 가난, 혹은 내면의 미성숙이나 상실의 고통은 숨겨야 할 오점과 같은 것으로 취급받기 쉽다. 하지만 작가의 소네트는 숨겨야 할 것들을 똑바로 꺼내 바라보자고 담담히 말을 건넨다. 삶이 시궁창에 처박히더라도 생명은 그 자체로 여전히 아름다울 수 있고, 가난과 상실이 인간에게 지독한 상실감을 줄지언정 오히려 영혼을 깊게 만들기도 하며 한편으론 확장의 계기가 될 수 있음을 온 삶으로 낭독한다."지금 당신의 한 손에 오물이 묻어있다고 해서, 다른 한 손에 쥔 소원의 가치가 퇴색되는 것은 아니다"라는 묵직한 구원의 메시지. 인생의 양면성을 온몸으로 받고 고민하는 이들에게 선사되는 소네트의 리듬. 이 죽음과 삶의 러브스토리를 담아 작가는 '런치 티켓 Lunch Ticket'과의 인터뷰에서 이렇게 말했다.