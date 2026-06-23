대전도시철도 2호선 트램 개통, 2030년 하반기까지 늦어진다

큰사진보기 ▲유득원 대전시 행정부시장은 23일 브리핑을 통해 대전도시철도 2호선 트램 개통 시기가 20230년 하반기까지 늦어질 것이라고 밝혔다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전도시철도 2호선 노선도 ⓒ 대전시 관련사진보기

대전도시철도 2호선 트램 개통 시기가 당초 2028년 말에서 2030년 하반기로 늦어질 전망이다. 대전시는 서대전 지하차도 구간 보상 지연과 철도 하부 공사, 차량 시운전 계획 변경 등 주요 공정 리스크를 반영해 사업계획 변경 절차에 착수했다고 밝혔다.유득원 대전시 행정부시장은 23일 트램 관련 시정브리핑에서 "향후 통합공정계획 수립을 통해 개통 일정 등을 최종 확정할 것"이라며 "현재 확인된 공정 사안들을 시민들에게 투명하게 설명하고, 면밀한 통합공정계획 수립 및 관리를 통해 안전하고 완성도 높은 트램 구축에 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.대전도시철도 2호선 트램은 총연장 38.8㎞, 정거장 45개소, 차량기지 1개소 규모로 추진되는 대전의 핵심 도시철도 사업이다. 노선은 서대전역네거리에서 대전역, 정부청사네거리, 다시 서대전역네거리로 이어지는 본선과 중리네거리~법동~동부여성가족원~연축, 관저네거리~진잠을 잇는 지선으로 구성된다. 대전시는 2024년 12월 공사에 착수했으며, 현재 본선 14개 전 공구에서 공사가 진행 중이다.그러나 최근 공정관리 점검 과정에서 개통 시기에 영향을 줄 수 있는 변수가 확인됐다. 가장 큰 요인은 서대전 지하차도 구간이다. 이 구간은 편입토지 보상 지연에 따른 수용재결 절차, 토지 및 지장물 인도 등 후속 절차, 국가철도공단이 시행하는 호남선 하부 비개착 공사의 야간 시공 계획 등이 반영되면서 약 10개월의 공기 연장이 검토됐다.시정브리핑 자료에 따르면, 편입토지 보상은 당초 2026년 1월 완료 예정이었으나 측면도로 보상 지연 등으로 2026년 9월까지 늦어질 것으로 예상된다. 여기에 철도 안전 운행을 고려해 호남선 철도 직하부 구간 공사를 야간 위주로 진행해야 해 공사 기간이 약 2개월 더 늘어날 것으로 전망된다.대전시는 이로 인해 트램 궤도공사는 약 10개월 지연될 것으로 보고 있다. 다만 서대전 지하차도 구간을 제외한 본선 노반과 차량기지 공사는 2028년 하반기까지 모두 완료할 수 있을 것으로 전망했다.차량 시운전 계획 변경도 개통 지연 요인으로 작용했다. 당초 대전시는 본선 공사와 차량 시운전을 병행한 뒤 종합시험운행을 진행하는 방안을 검토했으나, 위례선 트램 사례와 시스템 연계, 신호 최적화, 교통 혼잡 최소화, 운행 전 시민 안전 확보 필요성 등을 종합적으로 고려해 본선 공사 완료 이후 차량 시운전을 별도로 시행하는 방식으로 조정하기로 했다.이에 따라 차량 시운전 6개월, 종합시험운행 6개월 등 전체 운행 검증 절차가 당초보다 길어질 것으로 보인다. 대전시는 보상과 철도 하부 공사 지연, 차량 시운전 계획 변경 등을 반영할 경우 개통 시기는 당초 2028년 말에서 2030년 하반기 수준으로 조정될 것으로 예측했다.대전시는 앞으로 시스템엔지니어링 용역을 통해 토목·건축·전기·신호·통신 등 전 분야를 아우르는 통합공정계획 수립에 착수한다. 분야별 공정 간섭 요인과 병목 공정, 차량 제작 및 시운전 일정 등을 종합적으로 검토한 뒤 올해 하반기 중 사업계획을 확정하고, 시민공청회와 시의회 의견 청취 등 절차를 거쳐 내년 상반기에는 국토교통부 도시철도 기본계획·사업계획 변경과 기획예산처 총사업비 기간 조정 절차를 마무리한다는 계획이다.총사업비 증가도 해결해야 할 과제로 남아 있다. 당초 실시설계 기준 트램 사업비는 1조5069억 원으로 국비 60%, 시비 40% 구조였으나, 기본설계에 충분히 반영되지 않았던 상·하수도, 전기·통신 설비 등 지장물 이설 비용과 안전시설 보강 비용 등이 추가되면서 사업비 증가가 불가피한 상황이다. 예상 사업비는 1조6000억 원을 넘어설 것으로 전망되고 있다.여기에 시비 부담을 위한 지방채 발행 기준도 쟁점이다. 도시철도 건설 관련 예규상 총사업비의 10% 이내에서만 지방채 발행이 가능하다는 해석이 있는 반면, 행정안전부 기준으로는 20% 범위 내 발행이 가능해 대전시는 다른 지자체와 함께 지방채 발행 한도를 행안부 기준에 맞춰 적용하는 방안을 협의 중인 것으로 알려졌다.수소트램 차량 제작과 수소충전 기반 구축도 남은 과제다. 수소트램 도입을 위해서는 관련 기술기준 마련이 필요하고, 차량 제작사인 현대로템의 제작 일정과 연축차량기지 내 수소 생산·충전시설 조성 계획도 전체 공정과 맞물려 있다. 대전시는 내년 말까지 1차 충전시설을 마련하고, 2028년 상반기까지 추가 충전시설을 확충하는 방안을 검토하고 있다.대전시는 공사 장기화에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 출퇴근 시간대 시내버스 집중 배차, 우회 경로 안내, 공사 완료 구간의 신속한 차로 정비와 개방 등을 추진할 계획이다.유 부시장은 "대전 도시철도 2호선 트램은 시민의 안전과 향후 수십 년간의 안정적인 운영이 무엇보다 중요한 사업"이라며 "무리한 일정 추진보다는 안전과 품질을 확보하는 범위 안에서 사업을 추진하고, 향후 개통 일정과 공정관리 대책을 시민 여러분께 상세히 설명드리겠다"고 말했다.