박수현 "공주·부여·청양 선거 결과 뼈아프지만... 도정은 주민 선택 뒷받침해야"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사 당선인 지역언론인과 간담회를 갖고 즉문즉답을 진행했다박수현 당선인은 23일 오전 공주 아트센터 고마 컨벤션홀에서 열리는‘도민과 통(通)하는 타운홀 미팅’에 앞서 기자간담회를 열고 지역 현안과 지역언론의 역할, 협치 방향 등에 대한 입장을 밝혔다. ⓒ 최창열 관련사진보기

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박수현 충남도지사 당선인이 공주·부여·청양 지역 선거 결과를 두고 "개인적으로 뼈아프다"고 털어놓으면서도, 도정 운영은 정파를 넘어 주민의 선택을 충실히 뒷받침해야 한다고 밝혔다. 지역언론에는 지역 콘텐츠를 발굴해 세계와 연결하는 역할을 주문했고, 향후 도정의 관건으로는 정치적 유불리보다 협치와 설득을 꼽았다.박 당선인은 23일 오전 공주 아트센터 고마 컨벤션홀에서 열린 '도민과 통(通)하는 타운홀 미팅'에 앞서 기자간담회를 열고 지역 현안과 지역언론의 역할, 협치 방향 등에 대한 입장을 밝혔다.이날 행사는 박 당선인이 취임 전 충남 15개 시·군을 8개 권역으로 나눠 진행 중인 '각본 없는 타운홀 미팅'의 하나다. 인수위는 도민이 직접 묻고 당선인이 답하는 즉문즉답 형식의 소통을 강조해 왔으며, 이날 공주·부여·청양 권역 행사는 오전 10시 공주 아트센터 고마 컨벤션홀에서 진행됐다.박 당선인은 먼저 지역언론과 지역 콘텐츠의 중요성을 강조했다. 그는 "환경은 녹록지 않다"면서도 각 지역이 가진 콘텐츠를 언론이 적극 발굴하고 외부에 알려 세계화의 통로를 열어야 한다고 말했다. 그렇게 축적된 지역 콘텐츠가 지역소멸 대응과 지역경제 활성화의 마중물이 되고, 문화예술이 꽃피는 기반이 될 수 있다는 설명이다.특히 박 당선인은 지역언론을 단순한 정보 전달자가 아니라 지역 공공성을 지키는 핵심 주체로 평가했다. 그는 국회의원 시절 지역신문발전특별법 개정을 통해 지역언론의 공익적 역할을 국가와 지방정부가 지원할 수 있는 근거를 마련했다고 설명했다. 지역 의제를 발굴하고 공공성을 지키는 언론의 역할이 흔들리지 않도록 제도적·행정적 뒷받침이 필요하다는 뜻으로 해석된다.정치 지형과 협치에 대한 질문에는 보다 직접적인 입장을 내놨다. 박 당선인은 이번 지방선거 결과에 대해 "주민의 선택이니 그대로 받아들여야 한다"고 말했다. 시장·군수 선거 결과가 특정 정당 쪽으로 쏠린 것 역시 유권자의 판단인 만큼, 그것이 도정 협력의 장애가 될 것이라는 해석에는 선을 그었다.그는 "누가 당선됐든 그 공약은 정당의 것이 아니라 주민이 선택한 약속"이라며 "도지사의 역할은 이를 성실히 뒷받침하는 것"이라고 강조했다. 정당 간 대립보다 주민이 선택한 지역 공약의 실현이 우선이라는 점을 분명히 한 셈이다.박 당선인은 오히려 도정 추진 과정에서 충남도의회 구조가 변수로 작용할 수 있다고 내다봤다. 도의회 다수당 구도 속에서 일부 단체장 공약 사업이 예산 반영 단계에서 정치적으로 소모될 가능성을 우려하면서, 그럴수록 더 많이 설명하고 더 집요하게 설득하겠다고 밝혔다.무엇보다 눈길을 끈 것은 공주·부여·청양 지역 선거 결과에 대한 박 당선인의 평가였다. 그는 "어쨌든 민주당 소속이었던 단체장 구도가 정반대로 된 것은 개인적으로 뼈가 아프다"고 말했다. 다만 곧바로 "그것은 개인적인 감정일 뿐, 도지사로서 할 수 있는 이야기는 아니다"라고 덧붙였다.