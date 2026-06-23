이용우 부여군수 당선인, 박수현 당선인에게 3대 과제 제안

큰사진보기 ▲이용우 부여군수 당선인이 23일 “당면한 문제를 해결하고 지역의 새로운 성장동력을 확보하기 위해 충청남도와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 공주 아트센터 고마 컨벤션홀에서 열린 ‘도민과 통(通)하는 타운홀 미팅’ 모습. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

이용우 부여군수 당선인이 23일 공주 아트센터 고마 컨벤션홀에서 열린 '도민과 통(通)하는 타운홀 미팅'에서 박수현 충남도지사 당선인에게 부여군의 주요 현안을 설명하고 충청남도와의 협력 과제를 제안했다.박수현 충청남도지사 당선인이 주재한 이날 행사는 공주·부여·청양 권역 도민들이 함께 참여해 지역 현안과 충남의 미래 비전을 공유하는 소통의 장으로 마련했다.이용우 당선인은 인사말을 통해 "공주·부여·청양은 인구 감소와 지역 소멸 위기, 교통 접근성 부족, 의료·교육 기반 취약 등 공통의 과제를 안고 있다"며 "이러한 문제를 해결하고 지역의 새로운 성장동력을 확보하기 위해 충청남도와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.이 당선인은 이날 부여군 발전을 위한 핵심 3대 과제로 ▲충청산업문화철도 건설 ▲지역 특성에 맞는 공공기관 유치 ▲공공의료 확충을 제시했다.먼저 충청산업문화철도와 관련해 "보령에서 부여·청양·공주·세종을 거쳐 조치원까지 연결되는 동서축 철도망은 충남 서남부권의 미래 성장축이 될 것"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 충청남도의 적극적인 역할이 필요하다"고 강조했다.이어 공공기관 유치 필요성에 대해 "부여는 백제문화권의 중심지로 국립부여박물관, 한국전통문화대학교 등 우수한 역사문화 인프라를 보유하고 있다"며 "문화·관광·교육 분야 공공기관 유치를 통해 지역의 미래산업과 생활인구 확대의 기반을 마련해야 한다"고 말했다.의료 인프라 확충에 대해서는 "고령화가 빠르게 진행되는 부여군은 공공의료 확충이 절실한 상황"이라며 "공주의료원 부여 분원 건립 공약이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 충청남도와 협력해 지역 실정에 맞는 '부여형 공공의료원' 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.마지막으로 이 당선인은 "공주와 부여, 청양이 경쟁이 아닌 상생과 협력을 통해 함께 성장할 때 충남의 균형발전도 가능하다"며 "민선 9기 부여군은 '부여 대전환, 더 위대하게'라는 비전 아래 새로운 충남의 출발에 적극 동참하겠다"고 덧붙였다.