이 대통령 "물가부담 최소화해야... 서민 소득지원정책 재원 없나?"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 23일 반도체 호황 이면에 소외된 서민들을 위한 소득지원방안 등에 대한 검토를 주문했다. 또한 중동 전쟁이 일단락 됐음에도 여전히 높은 물가 부담을 고려해 석유가격제를 유지할 필요가 있다고 지적했다.이 대통령은 이날 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 재정경제부의 거시경제/물가대응 관련 보고를 받고 이를 지시했다.먼저 "국제유가가 70달러 후반에서 등락을 하면 (중동 전쟁 전) 국제유가 60달러대에 거의 근접하긴 했다"면서도 "물가부담이 어쨌든 있고 석유류 제품 가격이 너무 오른 상태"라고 지적했다. 이어 "반도체나 이런 데서 초과세수들이 예상되고 그러면 유류세를 좀 낮춰도 재정부담은 그렇게 크진 않을 것"이라며 "이게 서민들의 소비 여력 확대에도 도움이 된다니 좀 더 과감하게 석유 최고가격제를 더 유지하고 최고가도 좀 낮춰봐야 될 것 같다"고 했다.구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 "최고가격제도 낮추고 필요하다면 또 다른 정책대안도 같이 검토하겠다"고 답했을 땐, "서민들의 물가부담을 최소화할 수 있게 하고, 예를 들면 서민들에 대한 소득지원정책을 지금 추가하려면 재원이 없냐"라고 물었다."(관련 예산 확보를 위해) 기정 예산을 최대한 활용하거나 기금의 20%까지 변경할 수 있다"는 답변에는 "물가상승률은 높고 소득양극화도 심하고. 주식시장에 대형 우량주들만 많이 오르다 보니깐 그것도 약간 양극화 되는데"라며 "소득지원방안을 좀 연구해야 할 것 같다"고 당부했다.환율에 대한 당국의 면밀한 관리도 주문했다. 이 대통령은 "우리나라 수출도 사상 최대인데다 경상 흑자도 사상 최대이고 상상 이상이잖나. (이러면) 원래는 환율이 떨어져야 한다"며 "(국민들의) 해외주식 투자가 국내투자로 많이 돌아왔는데도 환율이 계속 불안한 이유는 어쨌든 달러 강세와 엔화 (약세) 때문이냐"고 물었다.구 부총리는 '한국 주식시장 상승에 따른 외국인투자자들의 차익 실현과 자산투자 리밸런싱(재조정)'이 고환율의 주된 원인'이라는 취지로 답했다. 또 "외국인투자자들이 최근 특정종목 같은 경우 또 사기 시작해서 좀 더 (상황을) 지켜봐야 하는데 이런 것들이 정리되면 환율이 좀 안정될 것"이라고 말했다.이 대통령은 "(한국 주식시장 상승은) 이게 정상화 과정이고 최근 반도체 분야의 전망 개선이 너무 급격해서"라며 "어쨌든 (환율) 1500원 중반대는 너무 펀더멘털에 비해서는 과하다고 생각한다"고 지적했다.이에 구 부총리는 "(저도) 과하다 생각한다"라며 "시간을 가지고 급격한 시장의 변동성은 막도록 하겠다"고 말했다.한편, 이날 국무회의에서는 국민 생활비 부담 경감을 위한 개별소비세법 시행령 일부개정령안과 관세법 71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정 일부개정령안 등이 처리됐다.LPG 부탄에 대한 한시적 탄력세율 인하조치를 7월 말까지 1개월 연장하고 7월부터 12월까지 한시적으로 발전용 천연가스(LNG)에 대한 세율을 15% 인하하는 내용을 골자로 한다. 또한 서민 생활물가 안정을 위해 LNG와 LPG 및 LPG 제조용 원유, 그리고 계란가공품 등 22개 농산물에 대해 할당관세를 적용하는 내용이 주된 골자다.