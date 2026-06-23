육성철 광주인권소장, 인권위 간부 6번째 보직 반납

큰사진보기 ▲안창호 국가인권위원회 위원장이 2025년 5월 18일 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지에서 열린 5·18민주화운동 45주년 기념식에 참석하기 위해 기념식장에 도착한 뒤 시민들의 항의에 발길을 돌리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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▲[현장] 5.18묘역 온 안창호 인권위원장 막아선 어느 시민의 절규 배동민 관련영상보기

육성철 국가인권위원회(인권위) 광주인권사무소장이 23일 안창호 국가인권위원장의 사퇴를 요구하며 여섯 번째 과장(소장) 보직 반납 선언에 동참했다.육 소장은 이날 인권위 내부망 게시판에 '과장(소장) 보직 반납에 동참합니다'는 내용의 글을 올렸다.육 소장은 "2024년 12월 3일 비상계엄 당시 저는 홍보협력과장이었다. 엿새 뒤로 잡힌 인권영화 '힘을 낼 시간' VIP 시사회와 1주일 뒤 열리는 세계인권선언 기념식을 준비하느라 바빴다. 위헌적 비상계엄과 포고령에 대한 비판이 담긴 기념사 초안에 안창호 위원장이 X표를 그을 때부터 인권위는 돌아오기 힘든 강을 건넜다고 생각한다"고 적었다.이어 "그 이후 신문 기고, TV 인터뷰, 간부회의 발언, 인권사무소 업무보고 발언 등을 통해 '안창호 사퇴 없이 인권위 정상화는 불가능하다'고 강조한 이유"라며 "(하지만) 인권위 직원의 77%가 안창호 사퇴에 찬성한다는 설문조사가 나와도, 위원회엔 아무런 변화가 일어나지 않았다"고 지적했다.육 소장은 "작년 5월 18일, 안창호 위원장은 경찰에 신변 보호를 요청하고 5·18 기념식에 참석하려다 쫓겨났다. 그날 안창호 위원장 면전에서 '왜 광주에 와서 인권위를 수렁에 빠트리느냐'고 물었다. 아무 일도 없었다는 듯이 웃으며 '나만큼 5·18을 잘 아는 사람도 없고, 오월 어머니들과 친하게 지냈다'고 대꾸하는 그의 표정이 지금도 생생하다"고 설명했다.또 "그는 그런 식으로 혐오 차별 논란을 비켜 가며 스스로 인권전문가인 것처럼 행동한다. 성소수자들의 가슴에 대못이 박히든 말든, 인권위 직원들이 모욕을 느끼든 말든, 그는 개의치 않는다"며 안창호 위원장에 대해 "극강의 빌런"이라고 비판했다.그는 "치열하게 분투하는 우리의 멋진 동료들에게 연대와 응원을 부탁드린다"며 "끝으로 언제나 자기 자리에서 기대 이상의 일을 해내는 광주인권사무소 동료들에게 고마움과 미안함을 전한다"고 글을 맺었다.육 소장을 포함해 현재까지 보직 반납 의사를 밝힌 인권위 간부는 모두 6명이다.앞서 인권위 김재석 군인권보호총괄과장, 박광우 차별시정총괄과장, 권혁장 기획재정담당관, 윤채완 전 조사총괄과장, 대구인권사무소장으로 발령받은 남경혜 서기관(정보화관리팀장)이 보직을 반납 또는 거부했다.이 같은 연이은 보직 반납과 관련해 안 위원장은 전날 인권위 전원위원회에서 "직원들의 의견 표명을 잘 보았다. 법과 인사 원칙에 따라 인사가 이뤄질 것"이라고 말했다.