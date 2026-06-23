'왜 가냐' 질문에 답합니다, 구호선단 지탱한 '육지 활동가들'의 호소

큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구 활동가 권나민-김지혜팔레스타인 가자지구 활동가 권나민 씨와 김지혜 씨가 22일 서울 종로구 오마이뉴스 사무실에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"팔레스타인 연대 집회에서 줄곧 외쳤던 구호가 대통령의 입에서 나왔다는 건 환영할 만한 일이었죠. 하지만 한국 정부의 후속 조치를 보면 단순히 메시지에만 그친 거 같아 염려돼요." – 김지혜 활동가



"구호선단에 오른 활동가들뿐만 아니라 우리 모두가 항해하고 있다는 말을 계속 주고받았어요. 항해는 계속될 것이고, 평범한 사람들의 삶에 팔레스타인을 더 많이 맞닿게 하고 싶어요." – 권나민 활동가

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큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구 활동가 권나민팔레스타인 가자지구 활동가 권나민(27)씨가 22일 서울 종로구 오마이뉴스 사무실에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

- 가자지구 항해는 어떻게 준비했나.

나민 :

지혜 :

- 항해를 마친 지 한 달이 지났다. 이번 항해 이후 한국 사회에 어떤 변화가 있었다고 보는가.

나민 :

큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구 활동가 김지혜팔레스타인 가자지구 활동가 김지혜(46)씨가 22일 서울 종로구 오마이뉴스 사무실에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

- 이 대통령이 직접 이스라엘을 향한 메시지를 내놓기도 했다.

지혜 :

나민 :

큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구 활동가 권나민(27)씨가 지난 5월 1일 이탈리아 로마에서 촬영한 가자지구 연대 집회 모습. ⓒ 권나민 제공 관련사진보기

- 가자지구 항해를 둘러싸고 반복되는 질문은 '왜 가느냐'이다. 각자가 생각하는 답은 무엇인가. 그리고 우리가 정말 던져야 할 질문은 무엇이라고 보는가.

지혜 :

나민 :

- 앞으로 가자지구로 향한 세 번째 항해가 이뤄진다면 어떤 모습이길 바라나.

나민 :

지혜 :

큰사진보기 ▲팔레스타인 가자지구 활동가 권나민-김지혜팔레스타인 가자지구 활동가 권나민 씨와 김지혜 씨가 22일 서울 종로구 오마이뉴스 사무실에서 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

팔레스타인 가자지구가 지난 5월 다시금 한국 사회 한복판에 떠올랐다. 한국인 동현(34, 김동현)과 해초(28, 김아현), 한국계 미국인 승준(26, 조나단 승준 리)이 가자구호선단에 올랐다가 이스라엘군에 나포됐다는 소식이 전해지면서다. 언론 보도가 이어졌고 이재명 대통령은 5월 20일 국무회의에서 "(이스라엘의 행태가) 너무 심하고 비인도적"이라며 "네타냐후 총리에 대한 체포영장 발부를 판단해 보자"고 직접 거론하기까지 했다.대중이 주목한 세 활동가 뒤에 출항 준비와 선박 항로 모니터링 등을 맡으며 '육지에서의 항해'를 이어간 이들이 있었다. 강정친구들, 팔레스타인평화연대, 플랫폼C 등 여러 단체의 연대체인 '팔레스타인 해방을 위한 한국본부(KFFP)' 소속 활동가들이다.KFFP 소속 권나민 활동가(27)와 플랫폼C에서 활동하며 KFFP에 참여한 김지혜 활동가(46)는 지난 22일 서울 종로구 <오마이뉴스> 사무실에서 한 인터뷰에서 "이번 항해를 통해 한국 사회가 팔레스타인 가자지구 상황을 알게 돼 의미가 있었다"며 "이 대통령의 발언 또한 환영하지만 메시지에만 그쳐선 안 되고 한국 정부가 실제 행동에 나서야 한다"고 말했다.더해 지혜 활동가는 "이스라엘이 명분 없는 전쟁을 벌이며 폭력과 식민 지배를 이어가고 있다"며 "이를 방관한다면 결국 우리의 일이 될 수도 있다"고 강조했다. 나민 활동가도 "팔레스타인과의 연결망을 넓혀 시민들과 함께 폭력에 균열을 내겠다"고 다짐했다.이들은 구호선단에 올랐던 활동가들의 근황에 대해 "항해 과정에서 신체적·정신적 어려움을 겪었고 현재 이를 회복하는 과정에 있다"며 "해초는 여권 효력 복구를 위한 활동을 이어가고 있고 승준은 제주 강정마을로 돌아가 항해 운동을 계속할 예정이다. 동현은 팔레스타인 연대 집회에 계속 참여하고 있다"고 전했다.아래는 이들과 나눈 인터뷰를 일문일답식으로 정리했다."지난해 12월부터 모금 활동을 통해 선박 구매 비용을 모았고 다른 단체들과 소통하며 가자지구를 향한 연대 메시지를 준비했다. 활동가들이 항해를 떠난 뒤에는 현지와 연락을 주고받으며 선단 경로를 모니터링했고 귀국 전후로 집회를 열고 홍보물을 제작해 과정 전반을 알렸다. 선박에 탑승한 건 세 사람이었지만 '다른 활동가들도 함께 항해하고 있다'는 이야기를 계속 나눴다. 나는 이탈리아 시라쿠사에 머물며 출항 과정을 도왔다. 출항 전 외교부가 해초의 여권을 무효화하며 준비 과정이 순탄치 않았고 때로 위험에 처했을 때 가장 힘들었다. 항해는 끝났지만 앞으로 팔레스타인과 더 맞닿을 방법이 무엇일지 고민하고 있다.""여러 차례 항해가 좌초될 뻔한 순간도 있었지만 우리가 그곳에 닿기 어려울수록 가자지구의 현실 또한 열악하다는 증거라고 보았다. 선박에 오른 활동가들과 이를 지원한 이들 모두 그곳으로 향해야 한다는 마음이 분명했고 그 힘이 모여 해초와 승준이 탑승한 선박이 다른 선단보다 오래 항해를 이어갈 수 있었다고 생각한다(해초·승준은 5월 2일 이탈리아 시라쿠사에서, 동현은 5월 8일 그리스 이에라페트라에서 구호선단에 탑승했다. 이후 동현이 5월 18일, 해초·승준이 5월 20일 이스라엘군에 나포됐다 - 기자 말).""한국 사회가 적어도 팔레스타인에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알게 됐다. 과거에는 가자지구 관련 기사에서 '하마스-이스라엘 분쟁'이란 모호한 표현이 사용됐지만, 최근에는 '팔레스타인'이란 구체적인 주체가 언급되고 있다. 각자의 자리에서 팔레스타인이 겪은 폭력과 참상의 시간을 언어화하는 힘이 생기고 있다고 본다.""이 대통령이 국무회의에서 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 체포영장 발부 가능성을 언급한 것은 환영할 만한 일이라고 생각한다. 이는 팔레스타인 연대 집회에서 꾸준히 요구해 온 사안이었다. 다만 이후 한국 정부의 조치를 보면 단순한 메시지로만 그칠 것 같다는 우려가 든다. 항해 이후 활동가들이 외교부와 면담했고 지난 17일 외교부의 답변서를 받았다. 하지만 한국 정부가 국제사회에서 어떤 역할을 할 것인지, 네타냐후 총리에 대해 어떤 조처를 할 것인지에 대한 내용은 없었다. 해초의 여권 효력 복구 역시 보장할 수 없다는 입장이었다. 활동가들이 왜 가자지구로 향했는지 외교부 차원의 숙고가 담겼다고 보기 어려운 답변이었다.""이 대통령의 발언은 평화에 대한 선언이라고 생각했다. 그러나 그 발언이 단지 성문으로만 남으면 안 된다. 이를 어떤 방향을 잡고 실현할지가 중요하다. 대통령의 메시지를 들은 한국 시민들도 함께 고민해 다음 행동으로 이어 나아가야 한다고 생각한다."이들이 <오마이뉴스>에 내보인 외교부 답변서에는 "(대한민국·이스라엘) 양자 관계 및 법적 문제와 관련된 정책적 사안들은 정부 차원에서 여러 요소를 종합적으로 감안해 검토해 나가겠다"는 원론적인 내용이 담겨 있었다. 외교부는 해초의 여권 효력 복구를 두고는 "여행금지 국가·지역 방문을 시도하지 않을 것이란 서약서 작성이 필요하다"고 밝혔다."한국석유공사는 팔레스타인 앞바다를 수탈하려는 사업에 이스라엘과 함께 동참해 있고 수많은 한국 기업이 계속 이스라엘에 무기를 수출하고 있다. 우리가 'K-기술'이라고 자부심을 갖는 것들이 실제로 사람을 학살하는 데 쓰이고 있다. 그런 일들이 한국에 진정 도움이 되고 있는지, 우리의 안전을 담보로 이익을 얻고 있는 것은 아닌지 질문해야 한다. 이스라엘은 명분 없이 전쟁을 벌이며 폭력과 식민 지배를 이어가고 있다. 이 모습을 방관하는 것이 한국 국익에 도움이 되겠는가. 결국 가자지구가 겪고 있는 일이 언젠가는 우리의 일이 될 수 있다. 이를 고려해서라도 지금 침묵해서는 안 된다.""'왜 그곳에 가느냐'는 질문보다 가자지구와 우리의 삶을 연결해 설명할 수 있는 언어가 필요하다고 생각한다. 팔레스타인에서 벌어지고 있는 일에 우리의 몸과 마음을 맞댈 수 있다면 다른 사회적 불평등과 구조적 모순에도 깊이 공감할 수 있다고 믿는다. 왜 분쟁 지역에 군대를 파견하거나 기업을 세우는 일보다 군사력과 자본에 반대하는 이들의 항해를 더 위험한 일로 여기는가. 우리는 부단한 투쟁 속에 평화를 만들고 시민들과 함께 기쁨을 느끼고 싶다.""평범한 사람들의 힘으로 항해가 계속될 것이라고 믿는다. 팔레스타인과 우리의 삶이 맞닿아 있다는 사실을 알게 된 시민들이 앞으로 구호선단에 오를 것이다. 그러기 위해서는 가자지구를 위해 우리가 어떤 행동과 실천을 할 수 있는지 구체적인 질문이 필요하다고 본다. 그런 논의를 벼려가는 과정이 다음 항해로 이어질 것이다.""가자지구 항해에 오른다는 것은 큰 고통을 감수하는 일이기 때문에 혼자가 아닌 더 많은 연대가 필요하다. 직접 항해를 떠나지 않더라도 가자지구에 대해 다양한 방식으로 목소리를 내는 풀뿌리 운동이 이어졌으면 한다. 해상이 아닌 육지를 통해 가자지구로 가닿는 방법도 함께 상상했으면 한다."