'결식아동 급식카드'로 부모가 술·담배 샀다... 미사용 소멸도 171억원

큰사진보기 ▲김영수 국무조정실 국무1차장이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 결식아동 급식카드 운영실태 조사결과를 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

결식 우려가 있는 취약계층 아동의 식사를 지원하기 위해 도입된 급식카드로 부모가 술·담배 구매와 생활비 대체 수단으로 악용된 사례들이 다수 확인됐다. 정작 아이들이 쓰지 못한 급식비는 한 해 171억 원에 달하는 것으로 나타났다.국무조정실 정부합동부패예방추진단과 보건복지부는 24일 오전 정부서울청사에서 '결식아동 급식카드 운영실태 조사결과' 발표를 통해 카드 발급부터 사용·사후관리 전반에 대한 제도 개선에 나서겠다고 밝혔다.아동급식카드는 기초생활보장 수급 가구, 한부모 가정 등 취약계층 18세 미만 아동의 결식을 막고 영양을 지원하기 위해 지방정부가 발급하는 카드다. 현재 전국 182개 지방정부에서 약 15만 명이 이용하고 있다.이번 조사는 지난해 11월부터 올해 4월까지 진행됐다. 정부는 전국 지방정부의 급식카드 사용 내역을 분석하고, 광역시·도별 현장 조사도 함께 진행했다.조사 결과를 보면, 제도의 허점이 그대로 드러났다. 가장 먼저 확인된 것은 급식카드의 부적정 사용이다. 정부가 전국 17개 광역 시·도 가운데 표본 지역을 조사해 보니, 서울·인천·부산·광주를 제외한 13개 지역에서 급식카드로 술과 담배를 구매한 사례가 확인됐다.실제 한 지역에서는 초등학생 자녀 명의 급식카드로 부모가 담배와 세제·휴지 등을 함께 구매해 27만 원을 결제한 사례가 적발됐다. 다른 지역에서는 맥주를 포함한 장보기 결제도 확인됐다. 편의점은 결제 시스템으로 술·담배 구매가 차단돼 있었지만, 대부분 일반마트는 이런 제한 장치가 없어 급식 목적 외 사용이 가능했다는 것이 정부의 설명이다.일부 부모는 더 노골적인 방식으로 카드를 이용했다. 식당을 운영하는 부모가 자녀 명의 급식카드를 자신의 가게에서 반복 결제해 충전금을 현금처럼 소진해오다 적발됐다. 이번 조사에서 이런 허위결제 사례가 55명, 규모는 약 1억7000만 원으로 집계됐다.다른 사례에서는 중학생 자녀의 급식카드로 자신이 운영하는 분식점에서 매일 사용 한도인 3만 원씩 결제해 4년여 동안 모두 1295만 원을 사용한 것으로 확인됐다. 마트 업주와 공모해 카드를 맡겨두고 생활용품을 구매한 사례도 있었다. 허위 결제로 한도를 채운 뒤 세제·휴지 등 물품을 추가 구매하는 방식이었다.급식카드가 식사와 무관한 곳에서 쓰인 규모도 적지 않았다. 정부가 올해 1월부터 8월까지 전국 카드 사용 내역을 분석한 결과, 전체 카드의 약 14%인 2만2000여 장이 한 차례 이상 식사 목적과 관련성이 낮은 업종에서 사용됐다. 카페 결제액은 약 11억 원에 달했고, 학원·병원·미용실 등 생활시설 사용액도 1억4000만 원 수준이었다. 술집, PC방·만화방 이용 내역도 확인됐다.심야 시간 사용도 적지 않았다. 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이 결제된 금액은 전체 급식카드 사용액 2096억 원 가운데 약 93억 원으로 집계됐다. 전체의 4.4% 수준이다. 편의점과 일반음식점 사용 비중이 대부분이었다.관리 부실 문제도 드러났다. 일부 지방정부는 복지정보 통합시스템인 '행복e음'에 급식 지원 아동 정보를 등록하지 않고 별도 카드 시스템으로만 운영해 왔다. 이 때문에 이론상 가상의 사용자 명의로 카드 발급도 가능한 구조였다고 정부는 지적했다.아동학대로 보호시설에 분리된 뒤에도 부모가 자녀 급식카드를 사용한 사례 또한 확인됐다. 시설 입소 이후 수개월간 부모가 식당·편의점 등에서 카드로 식사비와 생활비를 결제한 경우도 있었다. 사망한 아동 명의 카드가 계속 사용된 사례도 적발됐다.반면 정작 아이들이 쓰지 못한 지원금도 적지 않았다. 지난해 기준 급식카드 충전액 2207억 원 가운데 사용되지 못하고 자동 소멸된 금액은 약 171억 원으로 집계됐다. 전체의 7.8%다. 정부는 사용 방법을 몰랐거나 카드 사용 자체에 대한 낙인감을 이유로 들었다. 충전금의 10%도 사용하지 않은 아동은 4800여 명에 달했다.이에 따라 정부는 제도 개선에 나선다. 우선 일반마트까지 술·담배 결제 차단 시스템을 확대하고, 술집 등 급식 목적에 맞지 않는 업종은 가맹 등록 자체를 제한할 계획이다. 심야 시간 사용 제한도 추진된다. 또 행복e음 등록 의무를 강화하고 시설 입소·사망·졸업 등 자격 변동을 자동으로 알리는 기능을 연내 개선하기로 했다.장기 미사용이나 부정 사용 의심 사례에 대한 정기 점검도 실시한다. 사용하지 못한 급식비를 줄이기 위해 잔액 문자 안내와 이용 방법 안내도 강화한다. 카드 디자인 역시 일반 카드와 구분되지 않도록 개선해 아동의 낙인감을 줄이겠다는 방침이다.김영수 국무조정실 정부합동부패예방추진단장은 "지방정부가 급식카드 발급에 치우쳐 관리에는 소홀한 부분이 확인됐다"면서 "급식카드의 경우 장점도 있지만 도시락·반찬 배달 등 급식지원 취지에 보다 부합하는 대안의 검토도 필요한 상황"이라고 지적했다.현수엽 보건복지부 차관은 "아동급식카드의 본래 취지에 맞게 부적절한 품목 결제를 원천 차단할 수 있는 가맹점을 지속 확대해나갈 것"이라며 "아동들이 이용가능한 식당이나 잔액을 몰라 지원금이 방치되지 않도록 사용자 맞춤형 안내도 대폭 강화하겠다"고 말했다.이어 현 차관은 "행복e음 시스템을 정비해 대상자의 자격 변동 여부를 실시간으로 파악할 수 있도록 개선할 것"이라며 "비록 지방이양사업이지만 지방정부와 긴밀히 협력해 아동급식카드가 현장에서 더욱 실효성 있게 관리되도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.