'공중전' 끝내고 '지상전'으로 … "우리는 고이지 않고 흘러야 하니까"

공익활동가가 되는 데 정해진 경로는 없습니다. 교사였던 사람, 광장에서 처음 마이크를 잡았던 사람, 기존 활동의 궤적 위에서 변화를 만드는 방식 자체를 '전환'해 온 사람들도 있습니다. '공익활동'이 더 많은 사람의 선택지가 되길 바라며, 다채로운 전환의 이야기를 기록했습니다.

큰사진보기 ▲심오한집 대문 앞에서 반려견 꾸꿀(12)과 함께. ⓒ 박누리 관련사진보기

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- 청소년기에는 어땠나요. 활동가들은 어릴 때 어떤 계기가 있는 경우가 많던데요.

- 봉사활동은 어떻게 시작하게 됐나요?

- 그날 인터뷰는 결국 어떻게 됐나요.

"산업공학 수업이었던 것 같아요. 컨베이어벨트에서 TV를 조립한다고 하면, 노동자가 부품을 붙이는 동작을 초 단위로, 소수점 두 자리까지 계산하거든요. 생산성을 높이려면 벨트가 빨리 지나가야 하니 부품과 용접 기계를 어떻게 배치할지 고민하는 게 산업공학이에요.

기계공학의 정수는 결국 자동화거든요. 예전엔 그 수업을 들으면서 한 번도 그렇게 못 느꼈는데, 이상해 보이더라고요. 그때가 IMF 외환위기 이후라 청년 실업이 터지고 '고용 없는 성장' 얘기가 나오던 시기였어요.

공장을 잘 설계해 자동화 설비를 만들면 그게 좋은 세상이 되는 게 맞나, 그럼 그 일자리는 어디로 가나. 그런 고민이 들더라고요. 봉사활동 한 번 잘못한 탓에 이대로는 안되겠다 싶었던 거죠."

- 처음부터 사회적기업 창업을 하려 했던 건가요?

큰사진보기 ▲엄창환 씨의 활동 지역인 부산 영도 ⓒ 박누리 관련사진보기

- 이후 서울로 올라가 사회적경제 중간지원조직(서울시사회적경제지원센터)에서 일하시게 됐어요. 서울에서의 경험은 어땠나요?

"독일 탐방을 가서 100년 넘은 협동조합 이사들에게 '어떻게 협동조합을 만들게 됐느냐'고 물으면 질문 자체를 이해하지 못하는 거예요. 그분들에겐 그게 옛날부터 당연한 것이었으니까. '돈 벌려면 왜 주식회사를 만드냐'고 묻는 것과 똑같은 질문인 거죠.

어떤 도시의 50대 기업 중 30개가 협동조합이면, 거기 연결돼 사는 게 곧 삶의 안정성이 높아지는 일인 거잖아요. 그렇다면 지금 우리에게 필요한 건 대안적 경제조직 자체보다, 그걸 떠받칠 수 있는 시민 조직이 먼저 있어야 한다는 결론에 도달했어요."

- 부산으로 돌아온 데에는 약속의 의미도 있었다고 들었어요.

큰사진보기 ▲심오한집 2층에서 3층으로 올라가는 계단 옆에 마련된 작은 다락방. ⓒ 박누리 관련사진보기

- 전청넷 대표는 어떻게 맡게 됐나요? 몇 번 만나진 못했지만 창환 님을 보면 굉장한 리더십이 있다고 느껴지는데, 어릴 때 반장이나 회장을 많이 했나요?

- 왜 청년 문제를 핵심으로 봤던 걸까요?

- 2019년 문재인 대통령 정초 시민사회 간담회에서 청년 정책의 '소비' 문제를 지적해 조중동 등 주요 언론 1면에 실리며 큰 화제가 되기도 했습니다. 당시 상황을 복기해 주신다면요?

- 활동 과정에서 겪은 경제적 어려움이나 번아웃은 어떻게 버텼나요?

큰사진보기 ▲엄창환씨의 책장 가득한 책들 ⓒ 박누리 관련사진보기

- 청년기본법이 통과된 직후 전청넷 대표직을 내려놓으셨습니다. 한창 주가를 올리던 시기에 사퇴를 결심한 이유는 무엇이었나요? 만류도 많았을 거 같은데요.

- 당사자 운동은 당사자가 해야 한다는 말에 대한 동의일까요?

큰사진보기 ▲엄창환 씨의 활동 지역인 부산 영도 ⓒ 박누리 관련사진보기

- 청년기본법까지 만들었는데, 무엇이 부족하다고 봤던 건가요.

큰사진보기 ▲'영도 청년을 찾습니다'라고 쓰인 포스터 ⓒ 박누리 관련사진보기

- 외부에서 들어온 청년 활동가들이 지역에 정착할 때 기존 주민이나 커뮤니티와의 갈등을 겪는 경우가 많습니다. 영도에서는 어땠나요?

- 그렇다면 지역사회와의 충돌은 어디서 생긴다고 보시나요.

큰사진보기 ▲사무실 책상 앞에 앉은 엄창환 씨 ⓒ 박누리 관련사진보기

- 커뮤니티 공간을 운영하시며 무상 개방과 폐쇄를 반복하는 동안 겪은 실험의 과정도 궁금합니다.

큰사진보기 ▲부산 영도의 언덕길을 따라 자리잡은 집들 ⓒ 박누리 관련사진보기

- 이 간극을 행정이 알아듣게 어떻게 설명할 수 있을까요.

- 결국 성과지표를 바꾸자는 이야기인가요?

"여전히 50·60대 교수들은 '청년 전문가'로 위원회에 초청 받고, 당사자 청년들이 위원회에 들어가려면 그러한 전문가들에게 심사를 받아야 하는 상황인 거죠. 초청받은 나이 많은 전문가와, 그들에게 선택받은 젊은 청년이 같은 위원회에 동급으로 앉아 논의하는 희한한 구조예요.

이것도 결국 기득권과의 싸움이에요. 저는 청년정책에서만큼은 학문적 전문성이 보조적 역할로 내려가야 한다고 보는 편입니다. 학문은 본래 느리고, 차곡차곡 쌓여야 빛나기 때문이죠."

"문제라고 생각하는 사람들이 꾸준히 이야기하고, 설명하고, 동의하는 사람이 생기면 같이 이야기하고, 그게 쌓여야 하는 거죠. 급진적인 변화는 세상에 상처를 남겨요. 민주주의 사회에서는 사회 의제를 논쟁·토론하게끔 장을 만들어 밀어 올리는 일이 중요합니다.

그 과정에 많은 사람과 함께 하며 사회는 조금씩 좋은 방향으로 간다고, 요즘은 생각해요. 그 기준을 놓아 버리면 운동이 너무 힘들어지는 거 같아요."

- 앞으로의 10년, 영도와 심오한연구소는 어떤 풍경을 그리길 바라시나요?

"최근 '영도로 연결될지-도'의 운영진 12명과 함께 은평구 살림협동조합의 사례를 다룬 책을 읽고 본격적인 논의를 시작하려 합니다. 지난 시기 동안 동네 청년들과 선거 때마다 후보자 간담회를 두 번 열었는데, 정치적 수사를 떠나 후보자가 자기 앞에 앉아 이야기를 들어준다는 사실 자체에 청년들이 큰 효능감을 느끼더군요. 이제는 워크숍을 통해 정책 질의서를 만들어 보고 있습니다.

우리가 원하는 만큼 이 지역에서 잘 살기 위한 다음 스텝으로, 저는 작은 골목을 우리 것으로 만들어 보는 협동조합 식당을 이야기하고 있어요. '심오한 집'은 사적 공간의 경계가 있어 청년들이 상시로 문 두드리고 오기 어려우니, 완전히 열린 식당 겸 카페를 공동체 기반으로 만드는 겁니다.

딱 한 명의 청년을 상시 고용하고 한 달간 돌아갈 예산을 잡은 뒤, 조합원 몇 명이 정기적으로 식사를 해줘야 이 구조가 유지되는지 케이스별로 시뮬레이션을 돌려보려 합니다. 대안적인 비즈니스 모델을 골목길에서 직접 증명해 내는 것, 그게 향후 10년의 비전입니다."

- 마지막으로 동료 공익활동가들과 청년들에게 전하고 싶은 연대의 한마디가 있다면 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2026년에는 6월 29일부터 7월 3일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열립니다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지, 소셜임팩트뉴스에도 실립니다. 글쓴이는 ‘왜 모두 지역을 떠날까’라는 질문을 품고 2010년 충북 옥천에 정착했다. <옥천신문> 편집부장, 지역잡지 〈월간 옥이네〉 편집장으로 일하며 지역의 이야기를 기록해왔고, 지금은 '농촌기록활동가'로서 이전과 다르게 일하는 실험의 시간을 보내는 중이다. 콘텐츠 스튜디오 누리:사를 통해 지역의 다양한 이야기를 연결하고 전파하는 일을 이어간다.