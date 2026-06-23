멸종위기 동물이 건넨 초대장 "이 세계로 놀러 오세요"

"멸종위기 동물을 그리고 있습니다. 구경하러 오세요!"

큰사진보기 ▲러쉬코리아와 함께한 '무지개 정글' 전시에서 꼼씨 작가의 모습 ⓒ 꼼씨 관련사진보기

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"어렸을 때부터 동물을 엄청나게 좋아했어요. 작은 햄스터를 비롯해 여러 동물을 키워봤죠. 그렇다 보니 자연스럽게 자연과 환경 문제에 관심을 두게 됐어요. 그림 그리는 것도 예전부터 좋아했죠. 사실 전공은 의류 디자인이에요. 처음 입사해 막내 때는 보통 티셔츠 일러스트 작업을 하는데요. 당시 팀장으로부터 디자인에 소질이 있다는 얘기를 많이 들었어요. 저도 일을 하다 보니 그림을 그리는 게 적성에 더 맞다고 느꼈죠."

"레서판다와 웜뱃을 그리기로 한 건 꼼씨가 전하고자 하는 메시지 때문이었죠. 지구상에 존재하는 수많은 생명체 중 이름도 잘 모르는 채로 사라져가는 멸종위기 동물들이 많다는 사실을 알리고 싶었어요. 어릴 때 간 동물원에서 레서판다를 우연히 보고 첫눈에 반했죠. 그렇게 레서판다에 대해 찾다가 '멸종위기 동물'에 대해 알게 된 거예요. 웜뱃은 한참 쿼카가 유명하던 때 호주에 사는 동물들을 찾아보다가 처음 접했죠. 덩치가 있어 곰 같기도 하면서 앞니가 긴 게 매력적이었어요. 그렇게 레서판다의 친구를 만들어주었죠."

큰사진보기 ▲지구의 날을 맞아 그린 작품 ⓒ 꼼씨 관련사진보기

"지구라는 생태계 안에서 자연과 인간은 유기적으로 연결돼 있어요. 어느 하나가 무너지면 결국 우리 모두 무너지게 되죠. 그런데 요즘 우리 사회를 보면 현대인들이 하루하루 만족하지 못하고 힘들게 살아가는 듯해요. 그래서 대중에게 그림을 선보일 때 '너도 세상에 단 하나뿐인 특별한 존재'라는 말을 꼭 함께 전하고 있죠. 몇 마리 남지 않아 더 특별한 멸종위기 동물들처럼요."

"환경 메시지를 알리고자 그림을 그리기 시작했는데, 캐릭터 시장에서 상품을 만들려다 보니 대부분 플라스틱이나 아크릴이 사용되더라고요. 환경 보호 메시지를 알리면서 플라스틱을 판매한다는 게 앞뒤가 안 맞다고 느껴졌죠. 그렇게 친환경 소재를 찾게 됐어요."

"환경을 보호하는 일은 결국 행동하지 않으면 아무 의미가 없다고 생각해요. 꼼씨의 귀여운 멸종위기 동물 캐릭터가 대중에게 환경 보호 메시지를 전하는 매개체가 됐다면, 그다음은 우리가 직접 나서 실천해야 하는 거죠. 소비자들이 친환경 상품을 구매하고 그 금액의 일부가 기부되는 과정을 통해, 우리가 직

간접적으로 세상을 바꿀 수 있다는 걸 함께 깨닫길 바랐어요."

큰사진보기 ▲세계 고래의 날을 맞아 그린 작품 ⓒ 꼼씨 관련사진보기

"개인적인 욕심이지만 저는 모두가 행복한 삶을 꿈꾸고 있죠. 약하다고 배제되지 않고 서로 보듬어 갈 수 있는 세상이요. 제 그림을 통해 환경 보호나 생태 문제라는 다소 무겁고 딱딱한 주제를 강요하는 것이 아니라, '귀엽고 사랑스러운 세계로 놀러 오세요'라고 속삭이고 싶어요. 의무감보다는 따뜻함에 이끌려 스스로 다가왔을 때, 비로소 마음을 움직이는 진정한 변화가 시작된다고 믿거든요. 앞으로도 세상을 향해 꼼씨만의 따뜻한 그림으로 '지구와 나를 모두 소중히 여기는 다정한 여정'으로의 초대를 계속해서 보낼 예정입니다."

지난겨울 코엑스에서 열린 '서울일러스트레이션페어'에서 들려온 이 힘찬 한마디가 발걸음을 멈추게 했다. 그렇게 방문한 부스에는 대중에게 익숙한 강아지나 고양이가 아닌, 레서판다와 웜뱃 그림이 가득했다.작가는 멸종위기 동물을 통해 잊혀 가는 세상의 소중한 가치들을 '꼼꼼한 솜씨'로 전하고 싶다며 자신을 '꼼씨(ccomcci)'라 소개했다. 지난 16일 생태계 파괴라는 무거운 주제를 '귀여움'으로 다정하게 풀어내고 있는 일러스트레이터 '꼼씨' 구남주 작가를 만나봤다.지금의 꼼씨는 그가 가장 좋아하는 동물과 그림이 더해져 탄생했다.그렇게 그는 2018년부터 SNS에 그림을 올리기 시작했고, 2022년 본격적으로 사업자를 내며 일러스트레이터의 길로 들어섰다고 한다.그는 수많은 동물 중 멸종위기 동물을 그리기 시작한 건, '바다거북의 코에 빨대가 낀' 충격적인 사진을 접한 후부터였다. 사진을 마주한 그는 곧장 환경을 위해 직접 행동에 나서야겠다는 마음이 들었다고 한다.그의 화폭에는 북극곰처럼 대중에게 널리 알려진 멸종위기종 대신, 인지도가 비교적 낮은 레서판다와 웜뱃이 주로 등장한다. 세계자연보전연맹(IUCN)은 멸종위기 야생생물을 적색목록으로 관리한다. 이 목록에서 레서판다는 '위기(Endangered)' 등급이며, 웜뱃 3종 가운데 특히 북부털코웜뱃은 '위급(Critically Endangered)' 등급의 멸종위기종에 속한다.그는 동물들과 인간의 모습이 닮아 있다고 말했다.과거 그가 러쉬코리아와 함께한 '무지개 정글' 전시에서는 이런 그의 철학이 더 돋보였다. 그는 전시장에 거울을 설치함으로써 관람객이 멸종위기 동물들 사이에 있는 자신도 세상에 하나뿐인 소중한 가치를 지닌 존재임을 깨닫게 해주고 싶었다고 한다. 더 나아가 관람객이 지구를 지키는 수호자가 되어 방관자가 아닌 환경 보호의 실천가가 되어주길 바라는 마음이었다고 전했다.그의 다정한 메시지는 일상 속 '실천'으로 이어진다. '리사이클 안경닦이'부터 '비건 손거울'까지 그의 그림이 담긴 상품은 친환경 소재로 만들어졌다.그러나 소상공인으로서 친환경 소재를 고집하는 일은 쉽지 않았다고 한다. 그는 재활용 원단이나 친환경 소재를 사용하는 업체가 적어 온종일 전화를 돌리고, 직접 관련 박람회를 다니며 거래처를 발굴해 냈다고 밝혔다. 그렇게 그가 발로 뛰어 만든 친환경 상품의 판매 수익금 일부는 환경 단체나 대한아동학대방지협회 등에 기부된다. 동물 보호에서 출발한 마음이 결국 세상 모든 소외된 존재를 향한 '약자 보호'라는 궁극적인 지향점으로 뻗어나간 것이다.레서판다와 웜뱃을 그리는 그의 꿈은 도화지를 벗어나 현실을 향해 있다. 그는 향후 치료와 돌봄이 필요한 동물들을 위한 보금자리를 직접 만들어 운영하는 것이 작가 꼼씨, 그리고 인간 구남주로서의 가장 큰 꿈이라고 전했다.