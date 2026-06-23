더 빨라진 낙동강 '녹조라떼'... 이재명 대통령 소환된 이유

큰사진보기 ▲지난 18일과 19일 사이 낙동강 합천보 상류, 창원 본포취수장, 남지철교 등에서 확인한 녹조 현상. ⓒ 마산창원진해환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일과 18일 김해 대동 선착장에서 확인한 낙동강 녹조 현상. 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장이 경북대 연구팀에게 보내기 위한 시료를 채수하고 있다. ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

"18일에 경남 창녕 수산대교부터 합천보까지 낙동강 일대를 돌았다. 곳곳에 녹조 띠가 형성돼 있고, 코를 대면 악취가 날 정도다. 지난해보다 훨씬 빠르다. 이대로면 2018년이나 2022년 녹조 사태가 재현될 수 있다."

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"대동선착장 쪽은 맨눈으로 보기에도 확연하게 초록빛이다. 경남 합천보 쪽은 사태가 간단치 않더라. 걸쭉하다 보니 냄새가, 그래서 그걸 어제 청와대 앞으로 가져간 거 아니겠나. 지난번엔 7월이 넘어서야 경계 단계가 발령됐는데, 지금은 벌써 경보가 울렸다."

큰사진보기 ▲지난 18일과 19일 사이 낙동강 합천보 상류, 창원 본포취수장, 남지철교 등에서 확인한 녹조 현상. ⓒ 마산창원진해환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 18일과 19일 사이 낙동강 합천보 상류, 창원 본포취수장, 남지철교 등에서 확인한 녹조 현상. ⓒ 마산창원진해환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙동강네트워크, 보철거를위한금강낙동강시민행동, 환경운동연합이 22일 이재명 대통령의 녹조 창궐 낙동강 방문 촉구 기자회견을 열고 있다. 참석자들은 이재명 정부 출범 1년이 넘은 시점에도 보 개방 등 실효성 있는 대책이 나오지 않고 있다는 비판을 던졌다. 현장에는 지난 18일 낙동강 합천보에서 채수한 녹조 강물도 등장했다. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙동강네트워크, 보철거를위한금강낙동강시민행동, 환경운동연합이 22일 이재명 대통령의 녹조 창궐 낙동강 방문 촉구 기자회견을 열고 있다. 참석자들은 이재명 정부 출범 1년이 넘은 시점에도 보 개방 등 실효성 있는 대책이 나오지 않고 있다는 비판을 던졌다. 현장에는 지난 18일 낙동강에서 채수한 녹조 강물도 등장했다. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

며칠 전 합천보 등을 둘러보며 녹조 상황을 점검한 임희자 마창진환경운동연합 공동대표는 23일 <오마이뉴스>와 전화통화에서 과거와 같은 사태가 반복될 수 있다며 어두운 표정이었다. 일정한 간격으로 녹조를 확인 중인 임 대표는 "주말 사이 비가 왔지만, 큰 변화가 없다"라고 녹색이 짙은 강물의 상태를 전달했다.매주 현장을 찾고 있는 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장도 이른바 '녹조라떼' 상황이라고 설명했다. 그는 지난 19일 대동선착장 등지에서 2리터 크기 유리병에 강물을 퍼담았다. 경북대학교 이승준 응용생명과학부 교수팀에게 보내려 채수한 시료다. 검사 결과를 기다리는 그 역시 "지금처럼 가면 더 심해질 것"이라며 의견이 별다르지 않았다.이날 낙동강네트워크·환경운동연합과 낙동강유역환경청에 따르면, 6월 무더위로 유해 남조류가 급격히 증가하면서 지난 15일 강정·고령에 이어 22일 칠서, 물금·매리 지점 등의 조류경보가 '경계(1ml당 유해 남조류 세포 수 1만 개 이상)' 단계로 격상됐다. 지난해와 비교하면 칠서는 약 한 달, 물금·메리는 무려 두 달 가까이 시기가 앞당겨졌다.평년보다 높은 기온이 큰 영향을 미치고 있다. 환경청 관계자는 "관심 단계는 좀 늦어진 데 반해, 더운 날씨와 강수 문제 등이 복합적으로 작용해 경계 단계는 더 빨라졌다"라고 말했다. 지자체는 안전성 강조에 여념이 없다. 유해 남조류 유입 차단과 수돗물 정수처리 공정 강화로 대응 중인데 폭염 전망에 부산시 등의 걱정은 이만저만이 아니다.이를 두고 환경단체는 낙동강 보 수문을 당장 열어야 한다고 정부를 압박하고 있다. 전날 청와대 앞에서 낙동강 관련 연대체 등이 녹조 물통을 들고 이재명 대통령의 현장 방문을 촉구한 것도 이러한 배경에서다. 이 대통령이 짙은 녹색 빛 강물을 직접 보고, 악취를 맡으면 대처가 다를 거란 주장이다. 참석자들은 녹조를 바닥에 쏟아붓는 퍼포먼스도 펼쳤다.핵심을 비껴간 계절관리제의 허점도 도마 위에 올랐다. 기후부는 지난달 "(녹조) 발생 전에 움직이겠다"라며 선제적 조처인 계절관리제(5월~10월) 시행에 들어갔다. 녹조의 양분이 되는 인 등 배출원을 실효적으로 관리하고, 녹조 현상 때는 지역사회와 논의해 보 개방 등 물 흐름까지 조정하겠다는 게 주 내용이다.하지만 근본적인 해결책은 뒷전이다. 이 정도로는 낙동강 보 수문 개방이 어렵다는 게 기후부의 입장이다. 이명박 정부 당시 4대강 사업으로 만들어진 보는 수량 확보엔 용이하지만, 물을 가두며 자연적 흐름을 느리게 해 녹조 발생의 주범으로 꼽힌다.정부는 이 사안에서 매우 신중한 태도다. 모내기 시기에 수문을 열면 자칫 물 공급에 차질이 생길 수 있다는 걱정이 있다. 올해 녹조 발생 이후 낙동강 보의 개방은 한 번도 이뤄진 적이 없다. 기후부 물관리총괄과의 한 관계자는 "보를 열어 수위가 내려가면 일부 양수장이나 취수장의 취수구가 물을 못 빨아들이게 된다. 그래서 협의가 필요하다"라고 말했다.계절관리제에서 순차적 보 개방 여부는 기후부와 수자원공사·환경청·환경과학원·홍수통제소 등이 참석하는 '상황판단 회의'에 달려 있다. 기자의 질문에 기후부는 "매주 녹조 수치와 예보 등을 참고해 저감 효과를 분석 중이다. 모델링 결과를 봐서 결정할 것이고, (회의를 열 시점의) 상황을 보고 있다"라고 대답했다.이를 들은 농민은 탁상공론을 하지 말라며 따끔한 말을 던졌다. 지역에서 대대로 벼농사 중인 곽상수 창녕환경운동연합 의장은 "녹조가 너무 심해 농수로로 흘러들어올 정도"라며 이런데도 보 개방을 미루는 건 심각한 문제라고 말했다. 곽 의장은 "양수장에는 제약 수위라는 게 있다. 사실 이 선까지 보의 문을 열면 되는 건데 이마저 안 했다는 말"이라며 "7·8월에 한 번 정도 열겠다 식의 자세로는 녹조를 해결할 수 없다"라고 강조했다.