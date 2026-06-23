김성주 국민연금 이사장 "이 좋은 장, 포기하면 바보돼"

큰사진보기 ▲김성주 국민연금공단 이사장. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

"이 좋은 장을 기준 때문에 포기하면, 우리가 바보가 될 수 있습니다."

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김성주 국민연금공단 이사장이 23일 오전 온라인 기자간담회에서 국내 증시 비중 조절을 둘러싼 논란에 대해 한 말이다. 코스피 급등으로 국민연금의 주식 보유 비중이 목표치를 웃도는 상황에서도 규정에 따라, 강제로 주식을 팔기보다는 수익률을 고려해 유연하게 대응하겠다는 것이다.이날 김 이사장은 지난 5월 말 국민연금 기금운용위원회가 올해 국내 주식 목표 비중을 20.8%로 상향 조정한 것 관련 "현실적이라는 의견과 과도하다는 의견이 교차했다"고 말했다. 이어 "왜 자산 배분 비중을 바꿔 국내 주식 비중을 높였느냐, 정부의 정책적 요구나 증시 부양용이 아니냐는 질문도 많았다"고 그는 덧붙였다.김 이사장은 "국민연금은 국민들의 노후를 책임지는 기관으로, 보험료로 운용해 나중에 국민들에게 돌려줘야 한다"며 "그런데 기금 소진에 대한 우려가 많다. 이때 해야 할 일은 수익률을 올리고 규모를 키워 소진 시기를 늦추는 것"이라고 설명했다. 그는 "그 일이 이뤄지고 있다. 많은 부분이 지난해와 올해, 국내 주식 분야에서 발생했다"며 "어마어마한 놀랄 만한 수치인데 이 좋은 장을, 우리가 포기해야 하느냐"고 반문했다.국민연금은 국내 주식 비중이 일정 범위를 벗어나면 넘은 만큼 팔아 목표치를 맞추는 '리밸런싱' 규정을 두고 있다. 하지만 지난해부터 코스피가 크게 오르면서 국민연금의 실제 주식 비중은 지난 2월 기준 기존 목표치(14.9%)를 크게 웃도는 24.5%까지 치솟았다. 이에 기금운용위원회는 지난 1월 강제 매도를 한시적으로 유예했고 지난달 28일에는 유예 조치를 끝내는 대신, 올해 국내 주식 목표 비중 자체를 20.8%로 대폭 상향 조정했다.김 이사장은 "국내 증시 변화가 일시적인, 시장적 요인이 아니다. 한국의 증시 체질이 개선된 구조적 변화"라며 "이에 따라 국내 주식 비중을 늘리려 한 것"이라고 설명했다. 다만 추가 비중 확대 여부는 "올해 말 시장 추이를 지켜본 뒤 판단하겠다"며 신중한 입장을 보였다. 앞서 기금운용위는 내년부터 매년 0.5%포인트씩 국내 주식 비중을 단계적으로 줄여나가겠다는 로드맵을 정했지만 이 또한 유연하게 대응해나가겠다는 것.김 이사장은 리밸런싱 유예가 끝나면서 50조~60조 원 규모의 매물이 한꺼번에 시장에 쏟아질 수 있다는 우려와 관련해 "구체적으로 언제, 얼마나, 어떻게 팔지는 철저히 비공개"라며 즉답을 피했다. 그는 "국민연금이 전체 주식시장에서 차지하는 비중이 6%인데 대형주 위주가 많아 매수·매도가 시장에 미치는 영향이 크다"며 "시장에 주는 충격을 최소화한다는 공공성 원칙에 따라 신중하게 접근하려 한다"고 말했다.한편 김 이사장은 이날 현행 퇴직연금 제도에 대해선 강한 문제의식을 드러냈다. 정부가 추진 중인 퇴직연금 기금화 사업에 국민연금이 직접 참여해야 한다는 것이었다. 실제 최근 5년간 퇴직연금의 연평균 수익률은 2%대(2.86%)에 머무르르는 데 비해, 금융회사에 떼어주는 수수료는 연간 2조 원이 넘는다. 그마저 연금 형태로 받는 사람은 10명 중 1~2명. 대부분은 퇴직할 때 일시금으로 받아 써버리면서 사실상 노후 대비 기능은 하지 못하는 상태다.이를 극복하기 위해 정부와 노사정은 지난 2월 전문기관이 자산을 운용하는 '기금형 퇴직연금'을 도입에 합의했다. 김 이사장은 이를 두고 "이재명 정부 5년의 최대 치적이 될 역사적인 합의"라고 평가했다.그는 기금형 퇴직연금을 조기 안착시키기 위해서라도 국민연금이 적극적으로 역할을 해야 한다고 본다. 김 이사장은 "1600조 원이 넘는 기금을 운용하며 높은 실적을 낸 국민연금은 분산 투자와 리스크 관리 역량이 검증된 기관"이라고 강조했다. 민간 금융기관보다 훨씬 낮은 수수료와 높은 수익률로 가입자들에게 노후 소득을 되돌려줄 수 있다는 것이 그의 주장이다.그는 "현재 (500조 원 규모의) 퇴직연금 사업자들이 1년 동안 벌어들이는 수수료 수익은 2조 원이 넘는 걸로 알고있다"며 "반면 국민연금은 1600조 넘는 기금을 굴리는 데 들어가는 인건비와 수수료 등이 3조 원이다. 가성비가 있다"고 설명했다. 김 이사장은 '가정'을 전제로, "만일 국민연금이 기금형 퇴직연금 사업에 참여하게 된다면 기존 대비 1/3의 수수료에 세배 이상의 수익률을 기대할 수 있을 것"이라고 내다봤다.민간 금융기관들이 국민연금의 참여를 '시장 잠식'으로 우려하는 것에 대해서도 그는 " 우에 불과하다"며 "오히려 경쟁을 촉진하는 '메기' 역할을 할 것"이라고 반박했다.