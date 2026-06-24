"똥입니다, 똑똑똑" 삐친 손자 달래는 마법의 치트키

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"둥둥아, 할머니에게 저 그림책 좀 읽어줄래? 할머니 저 책 내용이 너무 궁금해."

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"으응? 할머니 이 책 궁금해? 알았어. 그럼 내가 이 책 읽어주면 할머니는 다음에 넘버블럭스 읽어줘야 해."

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 핑거 관련사진보기

"얘 표정이 너무 외롭고 슬퍼 보이는데."

"응, 진짜 그렇네."

도망친 건 아니야. 혼자 있고 싶었으니까.

"둥둥아, 너는 어떨 때 슬퍼?"

"으응, 아기가 내 물건 만지고 고장 내려고 할 때 슬퍼."

"할머니는 어떨 때 슬퍼?"

"할머니는 음... 우리 둥둥이가 밥 잘 안 먹고 돌아다닐 때 제일 슬프고 속상하지."

'똑! 똑! 똑!'

큰사진보기 ▲슬플 땐 이렇게 하지. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"둥둥아, 너는 슬플 때 어떻게 해?"

"으응, 할머니 나는 슬프면 이렇게 하지."

"왜 그렇게 얼굴을 손으로 가리는 거야?"

"눈물이 날 수도 있으니까."

"음, 할머니는 슬플 때 어떻게 해?"

"으응, 할머니도 우리 둥둥이처럼 얼굴을 이렇게 손으로 가리지."

"둥둥이는 슬플 때 누가 똑똑똑 문을 두드려주면 좋겠어?"

"으응, 똥! 똥이 똑똑똑 해주면 좋겠어."

"하하하, 똥이 똑똑똑 해줬으면 좋겠다고?"

"똥입니다. 똑똑똑!"

"그럼 할머니는 누가 똑똑똑 해주면 좋겠어?"

"음, 할머니는 둥둥이가 똑똑똑 해주면 좋겠지."

"그럼 할머니 이렇게 해봐."

"음, 둥둥입니다. 똑똑똑!"

슬플 땐 슬퍼할 거야.

그렇게 슬픔의 자리가 생겨나지.

그곳에 남겨 둘 거야.

나의 슬픔을.

"저는 똥입니다. 똑똑똑!"

"할머니, 나 이제 안 슬퍼."

"그동안 사느라 애썼다. 똑! 똑! 똑!"

며칠 전 딸아이가 도서관에서 빌려와 거실 책장에 꽂아둔 조미자 작가의 그림책 <슬픔에 빠진 나를 위해 똑! 똑! 똑!>(2023년 5월 출간)을 가리키며 내가 먼저 선수를 쳤다.날이 무더워지면서 바깥 산책이 부쩍 어려워졌다. 자연스레 어린이집에서 하원한 큰손주 둥둥이와 거실에서 보내는 시간이 길어졌다. 그런데 요즘 네 살 둥둥이가 다시 <넘버블럭스>의 무한 지옥에 빠졌다. 똑같은 책을 몇 번이고 무한 반복해서 읽어 달라고 조르는데, 아이는 매번 진지하고 재미있어하지만 읽어주는 할머니는 여간 곤욕이 아니다.어떤 날은 영혼 없이 기계적으로 글자만 읽어주기도 하고, 또 어떤 날은 이제 막 한글을 배우기 시작한 둥둥이의 입을 빌려 중간중간 읽게도 했다. 지루한 반복의 굴레를 벗어나고 싶던 차에 눈에 띈 그림책은 바로 구원투수였다. 내 제안에 둥둥이가 짐짓 어른스러운 표정으로 협상을 걸어왔다.조막만 한 손가락을 걸며 다짐을 받는 모습이 사랑스러워 기분 좋게 약속했다. 둥둥이는 고사리 같은 손으로 그림책 첫 장을 펼쳤다.주황색 계단에 검은 모자를 깊게 눌러 쓴 흑백의 작은 여자아이가 우두커니 앉아 있었다. 주변 풍경은 고요했고 아이의 표정은 잔뜩 찡그린 채 어두웠다.둥둥이도 그림 속 아이의 슬픔을 느꼈는지 목소리를 낮추며 진지하게 그림을 들여다보았다.이 말을 남기고 소녀는 스스로 만든 작고 까만 집 안으로 쏙 들어가 문을 닫아 걸었다. 감당하기 힘든 감정의 무게에 숨어버린 모습이었다. 슬픔은 내면의 가장 고요한 곳에서 만날 수 있는 감정이기에 때로 해소가 되지 않으면 마음의 문을 저렇게 닫아버리기도 한다. 살아가면서 저렇게 나만의 작은 집으로 도망쳐 문을 잠그고 싶었던 순간들이 얼마나 많았던가.네 살 손주에게 '슬픔'이라는 감정은 어떻게 다가오고 있을지 궁금해졌다.아이들은 밝은 감정들을 통해 삶의 즐거움을 알고, 어두운 감정들을 통해 삶의 어려움 또한 알아간다. 동생에게 늘 양보를 강요받고, 정성껏 조립해 둔 블록을 아기가 무너뜨릴 때 느꼈던 상실감이 아이에게는 곧 삶의 어려움이자 '슬픔'이었다. 이번에는 둥둥이가 내게 질문을 던졌다.내 대답을 들은 둥둥이는 머쓱한 표정으로 배시시 웃었다. 늘 자신의 까다로운 주문을 들어주려 애쓰는 할머니의 가장 큰 근심을 아이도 알고 있었던 모양이다. 서로의 슬픔을 확인하는 순간 마음의 거리가 한 뼘 더 가까워졌다.깊고 깊은 호숫가 옆, 스스로를 가두어버린 작은 집 주변으로 변화가 찾아왔다. 외롭고 슬픈 주인공을 위해 나무가, 구름이, 작은 새가, 바람이 저마다 '노오란 색' 빛방울이 되어 아이의 집 문을 두드렸다.억지로 문을 열어 젖히려는 참견이 아니었다. 네가 슬픔을 다 뱉어내고 스스로 나올 때까지 기다려주겠다는 다정하고 조심스러운 노크였다. 그 두드림에 마침내 아이 자신도 자기 내면을 향해 문을 두드리기 시작했다. 순간 참아왔던 눈물이 흘러 호수의 물빛에도 변화가 생겨난다. 닫혔던 마음의 문이 열리는 그 순간, 그곳에 비로소 '슬픔의 자리'가 생겨나는 것이다.둥둥이는 두 손으로 얼굴을 빈틈없이 꽁꽁 가려 보였다.네 살짜리 어린아이도 제 나름대로 눈물을 참는 방법이 있고, 제 슬픔과 마주하는 법을 아는 것 같았다. 둥둥이가 내 표정을 살피며 다시 물었다.나 역시 두 손으로 얼굴을 꽁꽁 가려 보이자, 아이는 알겠다는 듯이 고개를 끄덕이며 다음 책장을 넘겼다.아이들의 만능 치트키인 '똥'이라는 단어가 나오자마자 거실이 웃음 바다가 되었다."할머니, 나 지금 슬퍼" 하며 두 손으로 얼굴을 가리는 둥둥이에게 내가 얼른 장단을 맞췄다.아이는 자지러지게 웃어댔다. 신이 난 둥둥이가 다시 물었다.둥둥이를 따라 두 손으로 얼굴을 가리고 책상에 엎드렸다. 잠시 후 내 어깨 위로 작은 손가락이 닿았다.나 역시 고개를 번쩍 들며 활짝 웃었다. 우리는 서로 슬플 때 언제든 달려가 이렇게 '똑똑똑' 해주기로 비밀 약속을 맺었다. 그림책은 슬픔의 자리를 넉넉히 내어주고 충분히 슬퍼한 뒤에야 비로소 다시 웃을 수 있다는 메시지를 건네며 끝이 났다.그림책의 마지막 장을 덮으며 나와 둥둥이는 나란히 미소를 지었다.그 마법은 생각보다 빨리 찾아왔다. 그날 저녁, 둥둥이가 읽고 있던 책을 돌 지난 동생이 다가와 마구 넘겨버렸다. 순식간에 일어난 사태에 둥둥이는 놀라기도 하고 슬퍼져서 금방 울 것 같은 표정으로 토라졌다.평소 같았으면 동생은 아기니까 형인 네가 이해하라고 달랬을지도 모른다. 하지만 나는 낮의 약속을 떠올리며 아이의 뒤로 다가가 어깨를 조심스럽게 두드렸다.그러자 둥둥이는 낮에 읽은 그림책이 생각났는지 금세 하하하 웃음을 터뜨렸다. 그리고는 언제 삐쳤냐는 듯 말했다.속상함이 '똑똑똑'이라는 다정한 신호와 작은 유머 덕분에 단숨에 녹아내렸다. 손주와 함께 그림책을 읽으며 감정에 대해 이야기를 나누는 시간은 언제나 선물 같다. 아이의 깊은 속내를 헤아릴 수도 있고, 아이가 슬플 때 어떤 위로를 바라는지도 자연스럽게 배우게 된다.또한, 아이의 감정을 살피는 과정은 고스란히 나의 내면을 비추는 거울이 된다. 아이에게 질문을 던지며, 그동안 바쁘게 사느라 제대로 돌보지 못했던 내 안의 숨겨진 슬픔과 외로움을 마주하게 되기 때문이다. 어쩌면 슬픔의 감정은 언젠가 다쳐서 손가락에 남아 있는 흉터처럼 쉽게 잊히지 않을지도 모른다.하지만 잘 치료된 상처에 자리가 남는 것처럼, 슬픔의 시간을 통과한 후에는 자연스럽게 마음의 자리가 남겨진다. 이제는 아프지 않은 오래전 상처를 담담한 시선으로 바라볼 수 있게 되는 것, 그것이 바로 내 슬픔의 자리가 된 것이리라. 그렇게 생각하니 그림책 속 차갑고 깊기만 했던 푸른 호수 역시, 이제 멀리서 바라볼 수 있는 아름다운 삶의 풍경으로 다가온다.이 책의 극도로 절제된 색과 굵은 선의 드로잉은 슬픔의 깊이를 담담하면서도 강하게 전달한다. 그저 슬픔이라는 감정 자체를 느끼는 아이의 모습을 통해, 온전한 이해와 과정의 공감을 이야기한다. 오늘 밤, 고요해진 방에서 조용히 내 마음의 문을 두드려본다. 거창한 해결책은 필요 없다. 다정하게 건네는 노크 소리 하나면 충분하다.