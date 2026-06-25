오정세가 만든 '니가 좋아', "반려견과 산책하다 나온 노래"

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲영화 <와일드 씽> 속 주제가의 아이디어가 된 반려견 제니(완쪽), 오른쪽은 이진희 음악감독. ⓒ 이진희 음악감독 제공 관련사진보기

* '그 장면, 이 사람 - 영화 '와일드 씽'①에서 이어집니다.

큰사진보기 ▲<와일드 씽>의 한 장면. 발라드 가수 최성곤(오정세). ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

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"시나리오 단계 때부터 손재곤 감독님이 설정한 건데 그렇게까지 터질 줄은 저도 몰랐다. 오정세 배우님이 너무 잘해내신 덕인 것 같다. 짠하면서도 웃긴 지점이었다. 사실 아예 주제곡처럼 영화에 넣는 작업은 처음이었다. 가사도 이번에 처음 써봤다. 손 감독님은 '너무 웃기려고 작정한 거면 안 되지만 동시에 듣자마자 귀에 꽂히고 흥얼거릴 수 있는 걸 해달라'고 하셨는데, 마치 이건 배우에게 '적당히 연기력을 발휘하면서도 재밌게 표현하라'는 것과 마찬가지지 않나? (웃음)

처음엔 어렵게 느껴졌는데 대학 동기인 심은지 작곡가(아이유, 트와이스 등과 작업)에게 부탁해서 '러브 이즈'가 나온 이후 부담을 좀 덜었다. 그걸 트라이앵글 1집 타이틀곡으로 하면서 좀 안심되더라. 감독님은 서태지와 아이들의 '너에게' 등을 참고자료로 주셨다. (심은지 작곡가가 참여한) 싹쓰리(방송인 유재석, 가수 이효리, 비가 뭉친 프로젝트 그룹)라는 혼성그룹도 떠올렸다. 복고 감성도 있고, 요즘 관객들도 즐길 수 있는 요소가 있다고 생각해서다. 90년대에 뉴 잭 스윙(New jack swing)이 유행이었기에 듀스, 디바, H.O.T. 등을 듣기도 했다.

정말 직관적이고 단순한 멜로디와 가사였으면 했다. 그러다 어느 날 반려견(제니)과 아침에 산책하다 물끄러미 그 친구를 바라보는데 너무 예쁘고 착한 모습에 저도 모르게 '니가 좋아, 너무 좋아'라는 가사와 멜로디가 나오더라. 바로 메모했다. 트라이앵글의 2집 타이틀곡인 '샤우트 잇 아웃(Shout It Out)'은 지하철을 타고 가다가 떠올랐는데 저도 계속 꽂히더라. 누구는 가사를 잠결에 썼냐, 챗GPT 돌렸냐고도 하는데 맨정신에 쓴 거다(웃음)."

큰사진보기 ▲영화 <와일드 씽> 대본의 일부분. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

"진짜 라이브 공연을 보고 있다는 느낌 전달이 핵심이었다. 에코(메아리)라고 하는 효과를 적절히 썼고, 트라이앵글 팬들의 환호도 현장감 있게 디자인했다. 영화의 감동 지점이고, 관객들도 눈물을 흘릴 수 있기에 사운드 디자인에 더 신경 썼던 것 같다. 그리고 영화에선 스쳐 지나갈 수도 있지만, 현우가 라디오 프로에 출연했던 장면도 기억해주시면 좋겠다. 후배 가수(공명)랑 방송 패널로 나오는 설정인데 방송 녹음 부스에서 대화하는 신을 보시면 헤드폰에서 흘러나오는 노래가 있다. 요즘 K-팝 같은 곡인데 들릴까 말까 정도의 음량이지만, 그것도 공들여 만든 곡이다(웃음)."

큰사진보기 ▲영화 <와일드 씽>의 음악을 담당한 이진희 음악감독. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

"결국 영화를 위해 존재하는 음악이니까. 대사보다 음악이 앞서가도 안 되고, 장면을 잡아먹어도 안 된다. 제 경우엔 시나리오를 본 뒤 현장에서 보내주시는 편집본을 보면서 구체적으로 아이디어를 발전시킨다. 영화 일을 하면 할수록 고민이 깊어진다. 어떻게 하면 영화를 돋보이게 하는 음악을 만들 수 있을까가 가장 어려운 숙제 같다.

<와일드 씽>은 많은 분들이 좋아해 주시고, 음악 자체로 관심받고 있기에 저로선 감사한 작품이다. 이런 일이 제겐 처음이라 자극이 될 것 같다. 언젠가 영화 속 음악이 아닌, 제 음악으로만 채워진 앨범을 내고 싶다. 피아노곡이 될 수도 있고, 협연일 수도 있을 것 같다. 일상에 쫓긴다는 핑계로 안일해진 면이 있는데, 한번 도전해보겠다(웃음)."

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