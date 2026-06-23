이 대통령 "청년세대가 가장 큰 소외자, '기회의 사다리' 확대 추진"

이재명 대통령이 23일 국무회의에서 "반도체 호황 또 주식시장 급성장이라는 눈부신 성과 이면에 자산 양극화라는 그늘이 짙게 드리우고 있다"며 특히 청년세대를 위한 대책 마련을 주문했다.
반도체·AI 호황 산업의 과실이 일부 지역·세대에만 국한되지 않고 '모두의 성장'으로 이어질, 특히 미래세대의 내일을 위한 투자로 연결돼야 한다는 주문이다.
이 대통령은 이날 회의에서 "안정적인 일자리와 소득을 통해 자산을 형성할 기회 자체가 부족한 우리 청년세대는 현 시대의 가장 큰 소외자들"이라며 "역대급 성과급이나 역대급 코스피 지수도 나에게는 딴 세상 이야기라는 청년들의 소외감을 정부가 뼈 아프게 받아들여야 할 것"이라고 했다.
이어 "현재 청년 세대가 직면한 이러한 문제들을 일거에 해소할 소위 '왕도'는 없다"면서도 "정책 전반에 걸쳐서 청년에게 더 많은 기회를 주기 위한 세심하고 꾸준한 노력이 그래서 더욱 중요하다"고 짚었다.
구체적으론 "그 일환으로 어제부터 '청년 미래 적금' 신청이 시작됐다"며 "청년들의 안정적 자산 형성에 도움이 될 수 있도록 정책 홍보와 관리에 만전을 기해주길 바란다"고 당부했다.
아울러 "일자리 또 자산 형성, 창업, 주거 등 청년의 삶 전 영역에서 기회의 사다리를 실질적이고 획기적으로 확대하기 위한 정책들을 조속하게 확정하고 또 속도감 있게 추진해 주기 바란다"고 강조했다.
'모두의 창업' 언급... "지원규모나 강도, 횟수 더 올려야"
이와 관련해 이 대통령은 정부 주관 창업 공모전 '모두의 창업' 프로젝트를 언급하기도 했다. 해당 프로젝트에는 무려 6만2944명의 지원자가 참여했고 이중 30대 이하 청년층이 전체의 65% 이상을 차지했다.
이 대통령은 "첨단산업 특징이 매우 고용이 적다는 것이다. 결국 창업에 집중을 해야 한다"면서 "이번 '모두의 창업'은 예상보다 참여자도 많고 열기도 뜨겁고 사실 아이템도 좋은 게 많은데 지원규모나 강도, 횟수를 더 올려야 하지 않나"라고 했다.
특히 "추가 세수를 어떻게 활용할 지 고민하는 것 중 사실 성장잠재력 확보, 이런 창업 환경을 개선하는 것도 큰 부분"이라며 과감하게 관련 지원을 늘리는 방향도 검토할 필요가 있다고 했다.
차기 국무총리 후보자로 지명된 한성숙 중소벤처기업부 장관은 "이번에 부족했던 부분들도 있어서 운영 관련된 부분의 부족함도 제대로 세우고 저희가 지원해야 될 부분들은 과감하게 지원하는 걸로, (정부가) 창업에 대한 지원은 적극적으로 추진해 가야 된다고 생각한다"고 답했다.
최근 발생한 '모두의 창업' 1차 합격자 정보·아이디어 유출 사고 재발을 막는 것과 동시에 판을 더 키워보겠다는 취지의 답변이었다.
이 대통령은 이에 "산업재편이나 창업을 확대하는 것은 중기부 장관 할 때보다 총리할 때가 더 쉽겠죠"라며 "중기부 장관을 떠난다고 해서 그 일이 사라지는 건 아니다, 그 책임이 사라지지는 않는다는 말"이라고 말했다.
청와대 '반도체 호황, 미래세대 위한 사업 투자' 강조
한편, 청와대는 최근 반도체·AI 산업 호황을 미래세대의 성장으로 연결시켜야 된다는 점을 반복해 강조하고 있는 중이다.
강훈식 비서실장이 전날(22일) 수석보좌관회의를 주재하면서 "반도체 호황으로 예상되는 초과 세수를 미래세대를 위한 사업에 집중적으로 투자하는 한편, 양질의 일자리가 확대될 수 있도록 신성장동력 발굴에도 과감히 투자해야 한다"고 했던 것이 대표적이다(관련기사 : 강훈식 "사회적 논란 우려해 문제 안 바꾸면 미래세대에 부담" https://omn.kr/2islg
).
김용범 청와대 정책실장 역시 지난 20일 반도체 호황에 따른 재정 여력과 기업 이익을 청년과 취약계층, 미래 산업으로 연결해야 한다는 입장을 개인 SNS를 통해 피력한 바 있다.