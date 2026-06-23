아이의 장애 진단 후 펼친 책, 나침반을 찾았습니다

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"같이 걸을 때 가끔 원영이 형과 어깨동무를 한 채 걷고 싶다. 허나 그런 적 없고 그럴 수도 없을 것이다. 대신 휠체어 손잡이로 그 느낌이 전해져 오기도 하여, 형의 뒤에서 뒷머리를 바라보며 같은 눈높이에서 세상을 바라본다. 그 높이에서 세상을 바라보면 '불리함'이라는 단어가 '특별함'으로 바뀌어 있다. 아마 형의 마법은 불리함을 특별함으로 바꾸는 그 무엇이 아니었을까?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인SNS에도 실립니다.

아이가 태어나면 대부분의 부모는 한 번쯤 육아서를 읽는다. 원하든 원치 않든 아이의 발달이나 육아 '스킬'과 관련된 책을 선물 받기도 하고, 학교에서 단 한 번도 배운 적 없는 임신·출산·육아를 맨정신으로 감당하기 위해 목마른 사슴처럼 책을 찾기도 한다. 적어도 나는 그랬다.각종 SNS와 커뮤니티에는 육아 비법이 넘쳐나고, 최근에는 챗GPT 같은 AI 도구들이 육아에 지친 부모들을 위로하며 정보를 제공한다. 하지만 결국 이 모든 지식이 총망라된 것은 책이라 믿었기에, 아이마다 기질이 다르다는 것을 알면서도 몇 번씩 육아서를 뒤적였다.그러나 읽어도 절반조차 공감 되지 않는 육아의 어려움 속에서 '나만 잘못하고 있는 게 아닐까', '내가 유별나게 더 힘든 걸까' 싶어 마음을 다치곤 했다. 내가 읽어야 할 책이 일반적인 육아서가 아님을 깨달은 것은 아이가 장애 진단을 받고 난 이후였다.자폐 스펙트럼이라는 진단명처럼, 아이들은 저마다 다양한 무지갯빛 색채를 지니고 있다. 사회가 정해 놓은 규격대로 자라는 아이들을 위한 육아 방법으로는 우리 아이를 키우는 데 한계가 있었다. 자연스레 다른 곳으로 눈을 돌리던 중, 지인의 추천으로 김원영 작가의 <희망 대신 욕망>(2019년 4월 출간)을 만났다. 이 책은 장애를 가진 아이를 키우는 부모들에게 일반 육아서보다 더 확실한 길잡이가 되어주었다.저자 김원영은 15살까지 정규 교육 과정 없이 병원과 집에서만 생활한 '골형성부전증' 지체 장애인이다. 그는 검정고시를 거쳐 특수학교와 일반 고등학교를 졸업하고 서울대학교를 나온, 보기 드문 코스를 밟아온 인물이다. 지적장애와 자폐 스펙트럼을 가진 내 아들과 결이 완전히 같다고 볼 수는 없지만, 그가 살아온 삶의 궤적 자체는 나에게 하나의 나침반이 되었다.평범한 '정상인'이 아닌 장애인으로 살아가는 사회가 실제로 얼마나 냉정한지, 겉으로는 평등해 보이는 세상의 모든 시스템이 철저히 비장애인의 범주로만 설계되어 있는지 책을 통해 절절히 깨달았다. 에피소드 하나하나를 읽으며 아들과 함께 헤쳐 나가야 할 미래를 생각하며 남몰래 입술을 깨물기도 했다.저자의 어린 시절부터 성인기를 관통하는 수많은 이야기 중, 친구 '천명륜'의 에피소드가 가장 기억에 남았다. 저자는 특수학교를 떠나 일반 인문계 고등학교에 입학한 후 혹독한 교우 관계의 난관을 마주한다. 하지만 그 거친 세상에서도 자신을 온전히 지지하고 품어주는 친구 천명륜을 만난다. 그 따뜻한 우정은 발달 장애를 가진 우리 아들도 언젠가 그 존재 자체를, 다양한 무지갯빛 스펙트럼까지도 사랑해 줄 친구를 만날 수 있지 않을까 하는 희망을 품게 했다.책 속에서 천명륜 씨는 이렇게 썼다.대한민국에서 장애인으로 살아가는 것이 어떤 일인지 궁금해서 펼친 책에서, 나는 뜻밖의 답을 찾았다. 여전히 우리 사회에는 장애물이 산적해 있다. 하지만 이 불리한 사회 구조 속에서도 우리가 그들을 동정의 눈빛이 아닌, '특별한 존재'를 바라보는 눈빛으로 대한다면 거대한 장벽 같은 구조물도 언젠가 사라지지 않을까. <희망 대신 욕망>은 장애를 가진 이들뿐만 아니라, 그들과 함께 살아갈 우리 모두가 읽어야 할 마음의 지침서다.