반도체 도시 용인, 일자리보다 '머무는 도시'가 먼저다

큰사진보기 ▲용인반도체클러스터 원삼 일반산단 인근 대형 주차장 모습(자료사진) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인이 반도체 거점도시로 성장하기 위해서는 산업단지와 생산시설 조성에 그치지 않고, 유입되는 인재와 가족이 지역에 머물 수 있는 도시환경을 함께 갖춰야 한다는 제안이 나왔다.용인시정연구원은 정책 리포트 'YRI Brief 제8호'를 통해 반도체 메가클러스터 조성에 대응한 용인시 직주근접형 도시전략 필요성과 정책 방향을 제시했다.연구원은 수도권 남부를 중심으로 세계 최대 규모 반도체 메가클러스터가 추진되면서 용인이 이동·남사 국가산단과 원삼 반도체 클러스터를 중심으로 첨단산업 도시로 전환할 가능성이 커졌다고 분석했다. 대규모 투자와 산업입지 조성은 일자리 증가와 인구 유입으로 이어질 수 있지만, 그것만으로 지역 정착과 소비 확대가 보장되는 것은 아니라고 봤다.연구원은 특히 용인이 앞으로 맞닥뜨릴 과제로 '빨대효과'를 짚었다. 직장은 용인에 있지만, 주거와 소비는 다른 지역에서 이뤄지는 구조가 만들어질 수 있다는 것이다. 수도권 남부는 광역교통망 확충으로 도시 간 이동이 쉬워지고 있다. 교통이 좋아지는 것은 장점이지만, 정주환경이 충분히 갖춰지지 않으면 용인에서 만들어진 일자리 효과가 주변 도시로 빠져나갈 수 있다.용인의 현재 직주 구조도 이 같은 우려를 뒷받침한다. 리포트에 따르면, 용인은 등록인구는 이미 광역시급 도시로 성장했다. 하지만 2025년 기준 거주지 내 취업자 비율은 49.4%로 절반 수준에 머물렀다. 2020년 44.7%와 비교하면 다소 높아졌지만, 도시 규모와 산업 확장 속도를 감안하면 직장과 주거가 충분히 맞물린 구조라고 보기는 어렵다.더 눈여겨볼 부분은 최근 변화다. 2023년에서 2024년 사이 용인시 지역 내 종사자 수는 4.48% 증가했다. 반면 거주지 내 취업자 수는 1.41% 줄었다. 일자리 기반은 커지고 있지만, 그 일자리가 곧바로 용인 거주자의 취업이나 지역 정착으로 연결되지 않을 수 있다는 의미다.구별 특성도 다르게 나타났다. 2025년 연평균 주간·야간 유동인구 비율을 보면 처인구는 1.378로 세 구 가운데 가장 높았다. 주간 활동 중심성이 강하다는 뜻이다. 기흥구는 1.276으로 업무·상업·생활 기능이 섞인 구조를 보였고, 수지구는 1.108로 야간 유동인구 유지 수준이 상대적으로 높아 주거 기능이 강한 지역으로 분석됐다.이는 앞으로 반도체 산단이 집중될 처인구에 단순한 일자리 공간만 들어서서는 안 된다는 점을 보여준다. 낮에는 사람이 몰리지만, 밤에는 빠져나가는 구조가 굳어지면 지역경제 효과는 제한될 수밖에 없다. 결국 산단 주변에 주거, 보육, 교육, 의료, 문화, 상업 기능을 함께 배치해 일하는 사람이 생활하는 사람으로 이어지는 구조를 만들어야 한다는 지적이다.리포트는 첨단산업 인력이 거주지를 선택할 때 임금이나 직장 접근성만 보지 않는다고 분석했다. 자녀교육, 문화·여가, 의료, 주거, 생활 편의성 등 도시 어메니티가 중요한 기준이 된다는 것이다.국내외 첨단산업 도시 사례도 같은 방향을 보여준다. 인천 송도국제도시와 평택 고덕국제신도시는 산업·업무 기능과 주거·교육·상업 기능을 함께 계획한 사례로 제시됐다. 해외에서는 대만 신주과학단지와 일본 구마모토 TSMC 클러스터가 반도체 기업, 연구개발, 대학, 공급망이 집적된 첨단산업 클러스터 사례로 언급됐다.연구원은 용인이 직주근접 도시로 전환하기 위한 정책 방향으로 세 가지를 제안했다.첫째, 일자리 증가를 지역 정착으로 연결하는 도시전략 전환이다. 반도체 산단 조성 성과를 생산시설 규모나 일자리 수만으로 볼 것이 아니라, 유입된 인재와 가족이 얼마나 용인에 머무르고 정착하는지로 평가해야 한다는 것이다.둘째, 생활인구를 정주인구로 연결하는 직주근접형 생활권 구축이다. 반도체 산단 조성 초기에는 통근·체류 중심의 생활인구가 늘 가능성이 크다. 이들을 지역 내 소비와 정착으로 연결하려면 산단 주변에 주거, 상업, 문화, 보육, 의료 기능을 단계적으로 확충해야 한다.셋째, 인재가 배우고 일하며 머무는 첨단산업 생태계 조성이다. 대학, 연구기관, 기업, 지자체가 연계한 반도체 인재양성 체계를 만들고, 특화 교육과정과 현장실습, 기업 연계 프로그램을 통해 학습과 취업, 정착이 지역 안에서 이어지는 구조를 마련해야 한다는 제안이다.정애린 부연구위원은 "반도체 산업단지 조성의 성과는 생산시설 규모나 일자리 수뿐만 아니라 유입된 인재와 가족이 지역에 얼마나 머무르고 정착하는가에 의해 결정될 수 있다"며 "용인은 산업단지 조성과 함께 주거·교육·문화·의료·생활서비스 등 정주여건을 확충해 일자리 증가가 지역 내 체류와 소비, 장기 정착으로 이어지는 구조를 마련해야 한다"고 밝혔다.