커진 용인 학교시설, 과제는 '밀도'다

큰사진보기 ▲그린스마트스쿨 미래학교 리모델링 공사가 한창 중인 신갈초등학교 모습. 한때 교실로 사용되던 시설 대부분이 뜯겨 나갔다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인 역북초등학교는 찾아가는 저작권 교실을 운영했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲용인고 학생들이 영화 감상 후 교실로 돌아와 영화에 대한 소감문을 작성하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인교육지원청은 2026년 개교 예정 학교 공사 현장을 찾아 점검을 진행했다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인지역 학교시설은 25년 동안 크게 늘었다. 학생 수가 급증하던 시기에는 학교와 교실, 건물면적이 함께 늘었고, 학령인구가 줄기 시작한 뒤에도 시설 확충은 이어졌다. 겉으로 보면 용인은 전국에서 손꼽히는 교육시설 규모를 갖춘 도시가 됐다.하지만 내용을 들여다보면 다른 과제가 보인다. 용인은 학생 수와 시설 총량 모두 전국 최상위권에 있지만, 학생 1명이 실제로 누릴 수 있는 교지와 건물 여유는 경기도 안에서도 낮은 편이다. 학교시설이 많이 늘었지만, 그만큼 학생이 몰린 대도시형 밀도가 여전히 높다는 뜻이다.한국교육개발원 교육통계서비스 행정구역별 시설 현황 자료를 분석한 결과, 2025년 용인시 전체 학생 수는 13만 2천여 명으로 집계됐다. 경기도 31개 시·군 가운데 화성시 14만 5천여 명, 수원시 13만 7천여 명에 이어 세 번째로 많았다. 전국 229개 시·군·구 단위 행정구역 중에서도 화성시와 수원시에 이어 3위였다.학교 교지 면적은 경기도에서 수원시에 이어 두 번째, 전국에서는 다섯 번째 규모였다. 건물면적은 경기도 3위, 전국 4위였다. 교실 수는 7833실로 경기도 4위, 전국 5위였다. 규모만 놓고 보면 용인은 이미 전국 최상위 교육도시다.용인 학교시설 변화는 크게 세 시기로 나눠볼 수 있다. 첫 번째는 2000년대 급팽창기다.2000년 용인시 학생 수는 6만 1600명이었다. 당시 교지 면적은 92만 1800㎡, 건물면적은 30만 7700㎡, 교실 수는 1천600실이었다. 2025년과 비교하면 학생 수는 2.1배, 교지 면적은 3.1배, 건물면적은 6.6배, 교실 수는 4.7배로 늘었다.특히 2000년에서 2005년 사이 변화가 컸다. 학생 수는 5만 2천여 명 늘었다. 증가율은 84.4%에 달했다. 같은 기간 교지 면적은 121.7% 증가했고, 건물면적은 256.6% 늘었다. 교실 수 역시 1658실에서 3277실로 두 배 가까이 증가했다.이는 수지와 기흥을 중심으로 한 택지개발, 아파트 입주, 인구 유입이 학교시설 확충으로 이어진 결과로 볼 수 있다. 당시 용인의 교육시설 정책은 '부족한 학교를 얼마나 빨리 짓느냐'가 핵심이었다.2010년에는 학생 수는 2000년과 비교하면 8만3300명 증가했다. 교지 면적은 262만3400㎡, 건물면적은 151만9166㎡, 교실 수는 4792실로 늘었다. 용인은 이 시기를 지나며 경기도 안에서도 대표적인 교육 수요 집중 도시로 자리 잡았다.두 번째 시기는 2010년대 중반 이후다. 용인 학생 수는 2015년 15만1757명으로 정점을 찍었다. 하지만 이후 감소세로 돌아섰다. 2020년 14만4626명, 2023년 13만9009명, 2025년 13만2231명으로 줄었다.2015년과 2025년을 비교하면 학생 수 감소율은 12.9%다. 유치원 학생 감소가 특히 컸다. 2015년 유치원 학생 수는 2015년과 비교해 10년 사이 43.2% 감소했다. 초등학생도 같은 기간 1만224명 줄었다.반면 시설은 줄지 않았다. 2015년 17만5128㎡ 늘었다. 건물면적은 179만1668㎡에서 203만7347㎡로 24만5679㎡ 증가했다. 교실 수도 7403실에서 7833실로 430실 늘었다.학생은 줄었지만 학교시설은 계속 늘어난 셈이다. 이는 단순히 남는 공간이 많아졌다는 의미로만 해석하기 어렵다. 교육과정 변화, 돌봄 수요 증가, 특수교육 확대, 과밀학급 완화, 교과교실과 특별교실 확대 등이 함께 반영된 결과다.실제 2025년 용인시 초등학교 학생 수는 2015년보다 1만224명 줄었지만, 초등학교 교실 수는 441실 늘었다. 중학교도 학생 수는 소폭 줄었지만 교실 수는 1605실에서 1669실로 증가했다. 고등학교 역시 학생 수는 줄었지만 교실 수는 1300실에서 1365실로 늘었다.2025년 기준 용인시는 경기도에서 학생 수 3위, 교지 면적 2위, 건물면적 3위, 교실 수 4위다. 수원, 화성, 고양, 성남 등 경기도 대도시와 비교해도 시설 총량은 결코 작지 않다.문제는 학생 수 대비 시설 여유다. 용인시 학생 1인당 교지 면적은 21.8㎡였다. 경기도 평균 25.3㎡보다 낮다. 31개 시·군 가운데 26위 수준이다. 학생 1인당 건물면적도 15.4㎡로 경기도 평균 17.9㎡보다 낮았고, 순위는 26위였다.교실당 학생 수는 16.9명으로 경기도에서 세 번째로 높았다. 하남시 17.7명, 김포시 17.5명 다음이다. 전국 229개 행정구역 중에서도 다섯 번째로 높은 수준이었다.특히 고등학교만 떼어 보면 밀도는 더 뚜렷하다. 2025년 용인시 고등학교 학생 수는 2만9800명, 교실 수는 1365실로 교실당 학생 수가 21.9명이었다. 경기도 1위이자 전국 1위 수준이다. 일반고만 보면 교실당 학생 수는 23.2명까지 올라간다.전국 비교에서도 용인의 위치는 뚜렷하다. 2025년 전국 시·군·구 단위 행정구역 중 용인시는 학생 수 3위, 교지 면적 5위, 건물면적 4위, 교실 수 5위였다.하지만 학생 1인당 교지 면적은 전국 평균 37.7㎡보다 크게 낮은 21.8㎡였다. 전국 229개 행정구역 중 215위 수준이다. 학생 1인당 건물면적도 전국 평균 20.5㎡보다 낮은 15.4㎡로 221위에 머물렀다.전국적으로 보면 농어촌 지역은 학생 수 감소로 1인당 교지 면적이 상대적으로 넓게 나타난다. 반대로 수도권 대도시는 학생 수가 많아 시설 총량이 커도 1인당 면적은 낮게 나타난다. 용인은 후자의 대표 사례다.전국 학생 수는 2000년과 비교해 2025년에는 35.1% 줄었다. 같은 기간 경기도 학생 수도 같은 기간 7.3% 감소했다. 반면 용인시는 114.5% 늘었다.전국이 학령인구 감소를 겪는 동안 용인은 학생 수가 두 배 넘게 늘었다. 이 차이가 오늘의 용인 학교시설 구조를 만들었다. 시설은 대규모로 확충됐지만 학생 증가 속도와 대도시 밀도까지 완전히 해소하지는 못한 것이다.용인 학교시설 정책은 이제 다른 단계로 넘어가고 있다. 과거에는 학생 증가에 맞춰 학교를 새로 짓는 것이 핵심이었다. 앞으로는 지역별 수요 차이, 학교급별 밀도, 남는 공간과 부족한 공간의 불균형을 어떻게 조정할지가 중요하다.처인구는 반도체 국가산단과 배후 주거지 조성에 따라 새 교육 수요가 생길 가능성이 크다. 기흥과 수지는 이미 조성된 도시 안에서 학령인구 감소와 과밀 수요가 동시에 나타날 수 있다. 같은 용인 안에서도 어떤 지역은 학교 신설이 필요하고, 어떤 지역은 기존 시설을 지역사회와 나눠 쓰는 방안이 필요해질 수 있다.학교시설을 지역사회 자산으로 활용하자는 논의도 이 지점에서 출발해야 한다. 용인은 시설 총량이 크다. 하지만 1인당 시설 여유는 낮다. 학교 개방과 복합화는 필요하지만, 학교 현장의 부담과 학생 안전, 교육활동 침해 가능성을 함께 따져야 한다.단순히 '학교를 열자'는 방식만으로는 충분하지 않다. 지역별 학생 밀도, 체육장과 특별교실 여유, 돌봄 수요, 주민 이용시설 부족 정도를 함께 놓고 판단해야 한다. 학교시설은 교육 공간이면서 동시에 지역 공동체의 기반시설이기 때문이다.25년 동안 용인의 학교시설은 도시 성장의 속도를 따라 확장됐다. 이제 남은 과제는 규모가 아니다. 용인 교육시설의 다음 과제는 커진 공간을 어떻게 고르게 쓰고, 학생과 주민이 함께 체감할 수 있는 생활 기반으로 바꾸느냐다.