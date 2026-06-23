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정치

26.06.23 11:35최종 업데이트 26.06.23 11:35

이 대통령 귀국날 송영길 만찬... "전대 얘기 충분히 나눴다더라"

송영길 "NCND, 미국 갔다 와서 이야기하겠다"... 측근 의원 "정청래 나온다니 대통령 얼마나 답답할까"

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더불어민주당 송영길 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 축사를 하고 있다.
더불어민주당 송영길 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 축사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

더불어민주당 차기 당권 주자로 거론되는 송영길 의원이 이재명 대통령 유럽 순방 귀국 날 대통령 관저에서 비공개 만찬을 한 것으로 확인됐다. 오는 8월 전당대회에 관한 얘기도 오간 것으로 알려졌다.

송 의원과 가까운 민주당 한 의원은 23일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "대통령이 외국 갔다 오신 날 오후 2시쯤 청와대에서 저녁에 시간이 되느냐고 (송 의원에게) 연락이 왔다"라며 "그날 저녁 (이 대통령과 전당대회 관련한 얘기를) 충분히 나눴다고 하더라. 2~3시간 동안 있었는데 할 말 다 하지 않았겠나"라고 전했다.

이 대통령은 지난 18일 유럽 순방을 마치고 귀국했다. 공항 귀국 환영 행사엔 김민석 국무총리와 정청래 민주당 대표 등이 참석해 이 대통령을 맞이했다. 정 대표가 이 대통령과 마주하자 허리를 90도 가까이 숙여 인사하는 모습이 포착되기도 했다. 앞서 9일 출국 환송 행사 땐 김 총리 등 정부 인사는 참석했으나 정 대표를 비롯한 민주당 지도부는 모습을 보이지 않았다.

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앞서 언급한 의원은 "선거 전에도 (송 의원이) 대통령과 한 번 만났다는 것 같더라. 그러고 외국 갔다 와서 한 번 더 보자고 했는데 갔다 오는 날 바로 연락이 와서 송 의원도 깜짝 놀랐다"라며 "지금 분위기를 보면 정 대표가 (전당대회에) 안 나갔으면 하는 게 대통령의 뜻으로 읽히는데 (정 대표가) 끝까지 나온다니까 (대통령이) 얼마나 답답하겠나"라고 말했다.

김영호 민주당 의원도 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 송 의원의 이 대통령 독대와 관련해 "저도 그런 소식을 들었다"라며 "송 의원은 대통령과의 관계가 상당히 괜찮다"라고 말했다. 송 의원의 전당대회 출마 여부에 대해서도 "나올 것 같다"라며 "슬슬 몸을 푸는 것 같다"라고 내다봤다.

다만 송 의원은 이날 통화에서 대통령 관저 만찬과 전당대회 출마 계획을 묻자 "NCND(긍정도 부정도 아니다)"라며 "미국 갔다 와서 얘기하겠다"라고 말을 아꼈다.

송영길, 미국 일정 후 거취 발표 예정

더불어민주당 차기 당권 도전에 나설 것으로 예상되는 김민석 국무총리와 송영길 민주당 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 인사를 나누고 있다.
더불어민주당 차기 당권 도전에 나설 것으로 예상되는 김민석 국무총리와 송영길 민주당 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 인사를 나누고 있다. ⓒ 연합뉴스

앞서 송 의원은 당대표 연임 도전이 유력한 정 대표의 불출마를 압박하며 정 대표 출마 여부를 지켜본 뒤 자신의 거취를 결정하겠다고 밝힌 바 있다. 송 의원은 지난 22일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서도 "정 대표가 어떤 결정을 할지 지켜보고 있다"라며 "정 대표가 당의 화합을 위해 고민을 많이 해 주셨으면 하는 마음"이라고 말했다.

정 대표가 조만간 당대표 연임 도전을 공식화할 것으로 보이는 가운데, 차기 당권 경쟁자인 김 총리와 송 의원이 연합 전선을 구축해 정 대표와 경쟁을 펼칠 것이란 전망도 나온다. 송 의원과 가까운 다른 의원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "김민석이든 송영길이든 단일화를 하지 않을까"라면서도 "처음부터 양보하고 가는 건 아니지 않겠나"라고 예상했다.

송 의원은 이날 국회의장 특사 자격으로 미국으로 출국해 민주당 하원 원내대표 등을 만난 뒤 오는 27일 귀국할 예정이다. 송 의원 측 관계자는 이날 통화에서 "미국 다녀오신 뒤 본인 거취에 대한 워딩이 나갈 것"이라고 전했다.

#송영길#민주당#이재명#대통령

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