이 대통령 귀국날 송영길 만찬... "전대 얘기 충분히 나눴다더라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 송영길 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 축사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 차기 당권 도전에 나설 것으로 예상되는 김민석 국무총리와 송영길 민주당 의원이 16일 오후 전남 보성군 다비치콘도에서 열린 제9회 전국동시지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 당선인 워크숍에서 인사를 나누고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 차기 당권 주자로 거론되는 송영길 의원이 이재명 대통령 유럽 순방 귀국 날 대통령 관저에서 비공개 만찬을 한 것으로 확인됐다. 오는 8월 전당대회에 관한 얘기도 오간 것으로 알려졌다.송 의원과 가까운 민주당 한 의원은 23일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "대통령이 외국 갔다 오신 날 오후 2시쯤 청와대에서 저녁에 시간이 되느냐고 (송 의원에게) 연락이 왔다"라며 "그날 저녁 (이 대통령과 전당대회 관련한 얘기를) 충분히 나눴다고 하더라. 2~3시간 동안 있었는데 할 말 다 하지 않았겠나"라고 전했다.이 대통령은 지난 18일 유럽 순방을 마치고 귀국했다. 공항 귀국 환영 행사엔 김민석 국무총리와 정청래 민주당 대표 등이 참석해 이 대통령을 맞이했다. 정 대표가 이 대통령과 마주하자 허리를 90도 가까이 숙여 인사하는 모습이 포착되기도 했다. 앞서 9일 출국 환송 행사 땐 김 총리 등 정부 인사는 참석했으나 정 대표를 비롯한 민주당 지도부는 모습을 보이지 않았다.앞서 언급한 의원은 "선거 전에도 (송 의원이) 대통령과 한 번 만났다는 것 같더라. 그러고 외국 갔다 와서 한 번 더 보자고 했는데 갔다 오는 날 바로 연락이 와서 송 의원도 깜짝 놀랐다"라며 "지금 분위기를 보면 정 대표가 (전당대회에) 안 나갔으면 하는 게 대통령의 뜻으로 읽히는데 (정 대표가) 끝까지 나온다니까 (대통령이) 얼마나 답답하겠나"라고 말했다.김영호 민주당 의원도 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 송 의원의 이 대통령 독대와 관련해 "저도 그런 소식을 들었다"라며 "송 의원은 대통령과의 관계가 상당히 괜찮다"라고 말했다. 송 의원의 전당대회 출마 여부에 대해서도 "나올 것 같다"라며 "슬슬 몸을 푸는 것 같다"라고 내다봤다.다만 송 의원은 이날 통화에서 대통령 관저 만찬과 전당대회 출마 계획을 묻자 "NCND(긍정도 부정도 아니다)"라며 "미국 갔다 와서 얘기하겠다"라고 말을 아꼈다.앞서 송 의원은 당대표 연임 도전이 유력한 정 대표의 불출마를 압박하며 정 대표 출마 여부를 지켜본 뒤 자신의 거취를 결정하겠다고 밝힌 바 있다. 송 의원은 지난 22일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서도 "정 대표가 어떤 결정을 할지 지켜보고 있다"라며 "정 대표가 당의 화합을 위해 고민을 많이 해 주셨으면 하는 마음"이라고 말했다.정 대표가 조만간 당대표 연임 도전을 공식화할 것으로 보이는 가운데, 차기 당권 경쟁자인 김 총리와 송 의원이 연합 전선을 구축해 정 대표와 경쟁을 펼칠 것이란 전망도 나온다. 송 의원과 가까운 다른 의원은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "김민석이든 송영길이든 단일화를 하지 않을까"라면서도 "처음부터 양보하고 가는 건 아니지 않겠나"라고 예상했다.송 의원은 이날 국회의장 특사 자격으로 미국으로 출국해 민주당 하원 원내대표 등을 만난 뒤 오는 27일 귀국할 예정이다. 송 의원 측 관계자는 이날 통화에서 "미국 다녀오신 뒤 본인 거취에 대한 워딩이 나갈 것"이라고 전했다.