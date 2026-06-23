금호타이어, 독일 2026 레드닷 디자인 어워드 '2관왕'

큰사진보기 ▲'2026 레드닷 디자인 어워드' 디자인 콘셉트 부문 본상을 수상한 금호타이어 미래 모듈형 타이어 '옴니 링(Omni Ring)'. ⓒ 금호타이어 관련사진보기

AD

금호타이어는 세계 최고 권위의 디자인 공모전인 '2026 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)'에서 2관왕을 달성했다고 23일 밝혔다.독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인 센터가 주관한 '레드닷 디자인 어워드'는 독일 'iF 디자인 어워드', 미국 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.매년 ▲제품 디자인 ▲브랜드·커뮤니케이션 ▲디자인 콘셉트 부문에서 우수한 디자인을 선정해 시상한다.금호타이어는 미래 모듈형 타이어 '옴니 링(Omni Ring)'으로 디자인 콘셉트(Design Concept) 부문 본상(Winner)을 수상했다.앞서 온·오프로드 겸용 타이어 '로드벤처 RT(ROAD VENTURE RT)'로 제품 디자인(Product Design) 부문 본상을 받은 데 이어, 올해 해당 어워드에서만 2관왕의 영예를 안았다.수상작인 '옴니 링'은 미래 교통 시스템에 최적화된 모듈형 타이어다. 자유로운 다방향 이동을 구현해 미래 도시 환경에서 효율적인 이동을 가능하게 하며, 압축 구조로 설계돼 모빌리티 플랫폼의 크기와 형태에 따라 타이어 모듈의 개수를 조절할 수 있는 것이 특징이다.또한 주행 환경과 목적에 따라 최적화된 패턴 디자인을 적용해 사용자의 안전과 주행 성능을 동시에 만족시킨다. 도심 내 주행 시에는 소음 저감과 연비 향상을 위한 빗살 무늬 패턴이, 도시 간 이동 시에는 고속 주행 성능 향상을 위한 강인한 블록 형태의 패턴 디자인이 적용된다.해당 제품은 올해 독일 'iF 디자인 어워드'에서도 프로덕트 콘셉트(Product Concepts) 부문 본상에 선정됐다.금호타이어 연구개발본부장 김영진 전무는 "금호타이어의 미래 비전을 담은 콘셉트 타이어가 세계적인 무대에서 좋은 평가를 받아 기쁘다"며 "앞으로도 빠르게 변화하는 모빌리티 환경에 발맞춰 미래 시장을 선도할 제품 연구개발에 더욱 매진하겠다"고 밝혔다.