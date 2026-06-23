[단독] 특검, 여인형 '내란 준비 문건' 직권남용 기소 검토

12.3 내란 사전 준비 의혹 문건을 수사 중인 종합특검(특별검사 권창영)이 여인형 전 국군방첩사령관에게 직권남용 권리행사 방해 혐의를 적용해 기소하는 방안을 검토 중인 것으로 확인됐다.
<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 특검은 여 전 사령관이 2023년 11월 국군방첩사령부(방첩사) 부임 직후 '전시 계엄사령부 합동수사본부 업무 운영 계획 문건' 등 비밀문서 개정 작업을 지시·주도한 것이 직권남용에 해당한다고 판단했다.
특검은 여 전 사령관이 합수부 운영계획 문건 개정을 지시해 부하 직원들에게 의무 없는 일을 시켰다고 보고 있다. 문건이 사실상 비상계엄 선포를 준비하기 위한 성격인 만큼, 개정 작업은 방첩사 부대원들의 정당한 직무 범위를 벗어난다는 것이다.
문제의 문건은 특검이 윤석열과 그 추종세력의 비상계엄 준비 의혹을 수사하던 중 드러났다. 여 전 사령관 지시로 문건이 개정될 때 비상계엄 선포 시 검경 등 사정기관과 군 주요 병과 인력이 방첩사로 대거 파견되는 내용이 담긴 것이다. 그간 방첩사는 비상계엄 선포 시 합수부를 통해 국가정보원과 검경 등 정보·수사기관들의 업무를 조정·통제하는 역할을 맡았다.
특검은 여 전 사령관이 사령관 회의까지 주관하며 문건 개정을 밀어붙였으나 실무자들이 "여러 기관에서 파견된 인력이 방첩사로 모이는 게 적절하지도 않고, 오해의 소지도 있다"고 반발한 정황도 파악했다. 여 전 사령관은 이러한 반발에 격분하며 회의장을 박차고 나갔다고 한다.
특검은 이러한 정황 등을 토대로 방첩사가 12·3 내란에서 합동체포조를 편성해 국회로 출동시켰던 만큼 직접 지휘할 수 있는 대규모 파견 인력을 확보하려던 것은 아닌지 의심하고 있다.
2024년 12월→9월→2023년... 합수부 문건 기소로 내란 준비 시점 본격 다툴까
문제의 문건이 내란 준비 시점을 앞당길 핵심 물증이라는 게 특검 판단이다. 앞서 서울중앙지방법원 형사25부(당시 재판장 지귀연 부장판사)는 지난 2월 내란 우두머리 사건 1심 판결 선고에서 '내란 결심·준비 시점'을 윤석열씨의 비상계엄 선포 이틀 전인 2024년 12월 1일로 봤다.
다만, 최근 법원은 내란 핵심 인물들 판결을 선고하며 비상계엄 준비 시점을 2024년 12월 1일보다 앞당기고 있는 흐름이다.
서울중앙지방법 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사)는 전날(22일) 박성재 전 법무부 장관 내란중요임무종사 사건 1심 판결 선고기일에서 "(내란은) 적어도 2023년부터 진행됐다"고 판단했다. 그 근거로 노상원 전 정보사령관 수첩과 여 전 사령관 메모, 계엄 실무 준비 내용이 포함된 을지훈련 연습 등을 들었다.
또한 지난 12일 서울중앙지방법원 형사합의36부(재판장 이정엽 부장판사)는 윤석열 일반이적 사건 1심 판결에서 윤씨에게 징역 30년을 선고한 뒤 여 전 사령관 메모 등을 토대로 최소 2024년 9월 무렵부터 계엄 준비가 진행됐다고 인정했다.
이처럼 엇갈리는 계엄 준비 시점은 내란 사건 항소심을 심리하는 서울고등법원 내란전담재판부에서 정리될 것으로 보인다.
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