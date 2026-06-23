[단독] 특검, 여인형 '내란 준비 문건' 직권남용 기소 검토

▲'12.3 윤석열 내란 사태'를 수사하는 검찰 비상계엄 특별수사본부가 2024년 12월 9일 오전부터 경기도 과천 소재 국군방첩사령부 등에서 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다. 사진은 이날 압수수색이 진행 중인 국군방첩사령부. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기