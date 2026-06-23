성기홍 홍보수석 임명에 연합뉴스 노조 "깊은 유감"

큰사진보기 ▲신임 홍보소통수석 성기홍 전 연합뉴스 대표이사 사장이 21일 청와대에서 열린 인사 관련 브리핑에 참석해 있다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국언론노동조합 연합뉴스지부는 22일 낸 성명 ⓒ 전국언론노동조합 연합뉴스지부 관련사진보기

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신임 홍보소통수석으로 임명된 성기홍 전 연합뉴스 대표이사를 향해 전국언론노동조합 연합뉴스지부가 "매우 부적절한 처신"이라고 비판했다.지난 21일, 강훈식 대통령비서실장은 성 수석을 비롯한 청와대 참모진 개편 브리핑에서 성 수석을 두고 "30년 경력의 정통 언론인으로서 취재 현장의 감각, 보도 책임자로서의 균형감과 판단력을 겸비한 분"이라고 소개하며 "앞으로 '대체불가 대한민국'을 향한 국민의 목소리를 세심하게 살피고, 정부의 응답과 성과를 국민들께서 쉽게 체감하실 수 있도록 대국민 소통을 충실히 뒷받침할 것으로 기대한다"고 밝혔다.1992년 <연합통신> 기자로 입사한 성 수석은 <연합뉴스> 논설위원과 <연합뉴스TV> 보도국장을 거쳐 2021년부터 2024년까지 3년 동안 <연합뉴스> 대표이사를 지낸 인물이다.언론노조 연합뉴스지부는 22일 성명을 통해 성 수석의 임명을 두고 "깊은 유감을 표한다"고 했다.이들은 "연합뉴스는 국가기간 뉴스통신사로서 일반 언론사와 달리 법률상 공적 기능과 책무를 부여받고 있다. 정부와 공공기관을 감시해야 할 언론이면서 동시에 국가의 핵심 뉴스 인프라를 담당하는 뉴스통신사라는 특수한 지위를 갖고 있는 조직"임을 강조하면서 "그런 조직의 수장이었던 그가 퇴임한 지 2년도 채 되지 않아 비판과 감시의 대상이었던 대통령실의 홍보수석으로 자리를 옮겼다. 이는 연합뉴스의 정치적 독립성과 보도 공정성에 대한 국민의 신뢰를 훼손하는 매우 부적절한 처신"이라고 지적했다.이어 "누구에게나 직업 선택의 자유는 있지만 언론인이 정치권력을 견제하다가 보위하는 자리에 앉는 것은 이율배반적으로 비춰진다"며 "특히 성 전 사장은 재임 시절 '공정성'을 강조하며 '저널리즘의 기본'을 지향했다. 그 저널리즘의 기본을 추구한 끝이 정권의 메신저가 되는 일이었나"라고 꼬집었다.또한 "더욱이 그는 임기 말 구성원 경영평가에서 역대 최악 수준의 점수를 받았다. 평가 참여 조합원 97%는 그가 정부 구독료 삭감, 을지학원의 연합뉴스TV 강탈 시도 등 중대한 위기 앞에서도 제대로 대응하지 못했고, 회사는 절체절명의 위기에 빠졌다고 평가했다"며 "그는 공정보도 수호에 대한 평가에서도 낙제 수준의 점수를 받았다. 그나마 다른 평가보다 상대적으로 조금 나았을 뿐이다. 그러나 이번 청와대 인사로 그 일말의 평가마저 무색해졌다"고 비판했다.실제로 성 수석은 퇴임을 앞둔 2024년 8월, 연합뉴스지부가 전체 조합원을 대상으로 실시한 임기 말 경영평가 설문에서 성 수석의 경영에 대해 '매우 잘못함'을 택한 응답자가 68.8%, '잘못한 편'을 택한 응답자가 28.1%로 전체 응답자의 96.9%가 부정적인 평가를 내렸다.당시 설문에서 성 수석의 조직문화 개선에 대한 부정평가는 전체 응답자의 75.4%, 인사이동이나 징계 결정 등 경영진이 인사권을 공정하고 투명하지 않게 휘둘렀다고 본 응답자 또한 68.6%에 달했다. 보도의 공정성과 정치적 중립성에 있어서도 전체 응답자의 절반 이상인 56.0%가 훼손됐다고 봤다.이와 관련해 연합뉴스지부는 "성 전 사장이 연합뉴스를 권력으로부터 독립된 공정한 언론사로 이끌었는지 스스로 되돌아봤다면, 또 후배 구성원들에게 조금의 미안함이라도 있었다면, 청와대 홍보소통수석 자리는 생각지도 말았어야 했다"라고 힐난했다.또한 연합뉴스지부는 "노조는 앞으로 그의 행보를 예의주시할 것"이라면서 "연합뉴스의 독립성과 공정보도는 그 어떤 정권의 이해관계에도 종속돼서는 안 된다. 그것이 국가기간뉴스통신사를 지탱하는 핵심 조건"이라고 강조했다.한편 역대 정부 홍보소통수석 임명자 중 언론 대표가 임명된 사례는 지난 2013년 박근혜 정부 초대 홍보수석이었던 이남기 전 SBS미디어홀딩스 대표이사 겸 이사회 의장 이후 13년 만이다.