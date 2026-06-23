"사회적 참사 반복 막고 싶다"... 이태원 참사 유가족, 군의원이 되다

큰사진보기 ▲최선미씨충남 홍성군 의원에 당선된 이태원 참사 유가족 최선미씨 ⓒ 최선미씨 제공 관련사진보기

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- 늦었지만 당선을 축하드린다. 소감을 밝혀 달라.

- 당선 소식에 이태원 참사 유가족들의 반응은 어땠나.

홍성군 의회에 입성 전에 따로 준비 중인 것이 혹시 있나.

- 생활 안전 문제와 관련, 홍성에서는 산불을 빼놓을 수가 없다. 홍성군은 지난 2023년 대형 산불이 발생했다. 산불 문제에도 관심이 많은 것으로 안다.

- 일부 유튜브 방송과 언론에서도 출마에 주목하며 응원하는 소리가 있었다. 언론에도 혹시 전하고 싶은 말이 있나.

충남 홍성에 살고 있는 이태원 참사 유가족 최선미씨는 지난 6.3 지방선거에서 더불어민주당 홍성군 비례대표 군의원에 당선됐다.고령층 주민이 많은 홍성에선 그가 이태원 참사 유가족이이란 것을 모르는 이들이 의외로 많다. 그를 주목한 것은 '언론'이었다. 그의 출마 소식이 전해지자, 일부 유명 유튜브 방송에서는 최선미 씨를 "응원 한다"고 공개적으로 밝히기도 했다.최선미씨는 군 의원에 당선된 직후, 사회 안전 문제에 대한 고민과 예산 분야에 대한 공부를 하고 있다고 했다. 이태원 참사 유가족들도 그에게 생활 안전 문제를 언급하며 사회적 참사를 예방하는데 일정부분 역할을 해 줄 것을 주문했다고.아래는 지난 22일 그와 나눈 대화를 정리한 내용이다."주변에서 축하를 많이 해 주신다. 기쁘기보다는 책임감이 느껴진다. 앞으로 해야 할 일에 대해 고민하고 있다.""유가족들은 사회적 참사와 생활 안전에 대한 이야기를 주로 한다. 다시는 사회적 참사가 발생하지 않도록 기초의원 차원에서 할 수 있는 일을 하고, 또 관련 정책(조례)를 만들어 달라는 주문도 있었다. 유가족들이 마음을 터 놓고 이야기 할 수 있는 트라우마센터가 부족한 상황이다.세월호, 이태원, 아리셀 참사 등의 유가족들이 아픔과 슬픔을 치유 받을 수 있는 심리적 공간이 필요하다는 요구가 많았다. 사회적 참사뿐 아니라, 학대 피해 아동들과 같은 사회적 약자들을 보듬어 줄 수 있는 공간을 홍성에도 꼭 만들고 싶다.""의회에 들어가서 꼭 살펴야 하는 것이 바로 예산이다. 예산을 어떻게 관리·감독해야 하는 것인지 등에 대해서도 나름 공부를 하고 있다. 또 생활 안전에 대한 부분도 살피고 있다. 지역 지차체의 경우 도로 파임, 산불로 번질 수 있는 쓰레기 무단 소각 문제, 가로등 교체 문제 등 생활 및 안전 관련 민원에 대한 처리 속도가 늦다는 지적이 있다.공무원들이 생활 안전 관리 민원을 처리하는 과정에서 여러 부서를 거쳐야 하고 또 협력이 필요한 경우가 많은 것으로 안다. 민원을 한 번에 통합해서 처리하는 시스템 혹은 필요하다면 관련 조례를 고민 중이다. 민원 처리 결과도 민원인에게 정확하게 통보될 필요가 있다. 주민들이 민원 처리 결과를 보고 행정에 대한 효능감을 느낄 수 있어야 한다.""산불을 진화하는 것도 중요하지만 무엇보다 예방하는 것이 더 중요하다고 생각한다. 홍성군과 이웃하고 있는 예산군의 경우 산불 감시 시스템이 잘 구축되어 있다고 들었다. 예산군의 산불 감시 관제 시스템이 어떻게 구축되어 있는지도 직접 가서 살펴볼 생각이다."충남 예산군에는 산불 감시 카메라가 10곳에 설치되어 있다. 카메라로 산불을 감시할 뿐 아니라, 열감지 시스템과 연동된 지리정보시스템(GIS)을 구축한 상태다. 적외선 카메라로 열을 감지해 담당자에게 열이 감지된 지역의 번지수를 전달하는 구조이다."나도 사회적 약자였다. 언론도 사회적 약자인 내가 제도권 정치에 들어가서 나름의 역할을 해 줄 것으로 기대하는 것 같다. 그래서 공감하고 응원도 한 것이 아닐까 싶다. 기초의원으로써 할 수 있는 일을 할 생각이다.나의 당선을 계기로 더 많은 사회적 약자들이 제도권 정치에 들어와서 활동하기를 바라는 마음이다. 그런 장이 더 열렸으면 한다. 다양한 분야에서 제도권 정치에 들어올 수 있도록 언론도 좀더 관심을 가져주길 바란다."