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정치

26.06.23 09:47최종 업데이트 26.06.23 09:47

강유정, '한찬식 민정 논란'에 "개혁 대상 조직·업무 파악 매우 중요"

일각 우려와 다르게 검찰개혁 완수 위한 인사로 설명... 당무개입 논란엔 "정책 얘기하기에도 하루 짧아"

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강유정 대변인이 청와대 춘추관에서 현안 브리핑을 하고 있다. 2026.5.21
강유정 대변인이 청와대 춘추관에서 현안 브리핑을 하고 있다. 2026.5.21 ⓒ 연합뉴스

강유정 청와대 수석대변인이 '검찰조직과 업무에 대한 높은 이해도'를 한찬식 민정수석 임명 배경의 여러 이유 중 하나로 꼽았다. 정치권 안팎의 우려와 다르게 후속 검찰개혁을 완수하기 위해 오히려 검사 출신을 택해야 했다는 설명이다.

강 대변인은 23일 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>와 한 인터뷰에서 관련 질문을 받고 "(개혁) 대상이 된 조직에 대한 업무 파악 정도라든가, 그런 부분에 대한 이해도도 일을 해나가는 데 있어서 매우 중요하다"면서 이같은 입장을 밝혔다.

그는 구체적으로 "(임명 배경에는) 공직사회 책임성 강화도 있겠지만, 앞으로 해 나가야 될 검찰개혁의 한 몫이 있다면 개혁과 변화의 방향에 있어서 민정수석이 해야 될 이해도라든가 엄정성이라든가 한편으론 이 정책 과제를 수행해 나가야 되는 자리에서의 무거움을 견뎌야 한다든가 이런 부분들을 다 한꺼번에 살펴본 인사"라고 설명했다.

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이어 "결국 (검사 출신 민정수석 임명) 이 부분에 대해서는 책임으로 답을 해야 될 것이다. 어떤 결과가 나오는지 그리고 어느 정도 책임성 있게 (개혁을) 완수해 나가는지에 대한 결과값으로 답을 드려야 되지 않을까 싶다"고 했다.

'한찬식 민정수석이 문재인 정부 시절 서울동부지검장으로 재직하며 이른바 '환경부 블랙리스트' 사건 수사를 지휘한 점에 대한 고려는 없었냐'는 취지의 질문에는 "검찰개혁 의지와 능력도 보지만 (조직과 업무에 대한) 내부적인 파악 정도도 매우 중요하게 봤다고 할 수 있다"고 답했다.

강 대변인은 더불어민주당 차기 당권 경쟁과 맞물린 당청 갈등 논란에 대해 "당청의 문제에 있어서 저희가 당과 직접적으로 어떤 정책적인 부분에 있어서 소통을 한다거나 부처처럼 손발을 맞출 수 있는 구조는 애당초 아니다"며 이른바 '당무개입' 논란을 직접 반박했다.

특히 "많은 분들이 그런 말씀을 하시고 있다는 건 귀담아 듣고는 있지만, 청와대만 할 수 있는 일들을 좀 최선을 다해서 업무로서 증명해 보여야 되지 않을까라는 생각이 든다"라며 "많은 분들이 관심 있어 하는 정책적인 부분을 이야기하기에도 (청와대의) 하루가 짧다"고 덧붙였다.


#강유정#한찬식#검찰개혁#당청갈등

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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