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26.06.23 09:04최종 업데이트 26.06.23 09:04

지방분권단체 "퐁피두 86% 반대, 북항야구장 59% 찬성"

지난 12~15일 부산시민 500명 대상 온라인 조사, 해양수도 부산도 88.2% 공감

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전재수 부산시장 당선자의 취임이 열흘도 남지 않은 가운데, 부산시상수도사업본부 건물에 자리 잡은 시장직 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회'
전재수 부산시장 당선자의 취임이 열흘도 남지 않은 가운데, 부산시상수도사업본부 건물에 자리 잡은 시장직 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회' ⓒ 김보성

지방분권 단체가 부산 시민을 대상으로 조사를 해보니 응답자 과반이 전재수 당선자의 공약인 북항 돔야구장 건설에 찬성하는 것으로 나타났다. 현 박형준 부산시장이 공을 들인 퐁피두 부산 분관 등에 대해선 반대 의견이 더 많았다.

지방분권균형발전 부산시민연대는 사)분권균형이 주관한 온라인 여론조사에서 "응답자의 59.6%가 북항야구장 건립에 긍정적 반응을 보였고, 86.2%는 '퐁피두·라스칼라' 등 대형 문화사업 중단을 요구했다"고 23일 밝혔다.

이번 조사는 지난 12~15일 시민 500명에게 온라인 조사 방법으로 민선 9기 시정 방향과 추진 과제를 물어본 결과다. 최근 들어 자주 쓰이는 이 조사는 문자나 웹 설문을 통해 응답자가 설문에 응답하는 방식이다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p(포인트)로 집계됐다.

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주요 공약인 북항야구장에 대해 바람직하다고 보느냐는 질문에서 응답자 59.6%는 '그렇다', 37.2%는 '그렇지 않다'라고 답변했다. 앞서 전 당선자는 선거시기 북항 1단계 부지에 돔 야구장을 짓고, 현 사직야구장은 생활체육공간으로 바꾸겠다고 약속했다.

박 시장이 의욕적으로 추진한 퐁피두 부산 분관, 부산오페라하우스 개관 '라 스칼라(약 100억 규모)' 공연의 기존대로 추진은 11.8%에 불과했다. 전면 중단한 뒤 민생 분야나 지역문화예술 발전에 연계해 사용해야 한단 의견이 86.2%로 나왔다.

부산·울산은 민주당, 경남은 국민의힘 소속 단체장이 당선된 상황에서 광역간 협력을 두고선 '메가시티로 출발해 행정통합으로(39.0%)', '메가시티 추진(35.6%)', '부산·경남 행정통합(18.6%)', '부산·울산·경남 행정통합(6.8%)' 순으로 의견을 냈다.

전 당선자가 이번 선거에서 주요하게 내세운 '해양수도 부산'은 긍정적으로 평가했다. 제대로 된 방향이라고 보느냐는 질문에 응답자의 88.2%는 '그렇다', 111.8%는 '그렇지 않다'라고 답변했다.

동시에 해양수산 공공기관 이전의 시급성도 파악했다. 국가균형발전과 연관된 이 사안에 대한 조사 대목에선 90.6%가 공감을 나타냈다. 해운기업이 부산으로 이전할 경우 부산시 차원의 지원을 놓고서도 50.2%는 '대폭적으로', 42.6%는 '부분적으로' 지원을 해야 한다고 말했다.

부산시민연대는 이번 조사에 기초해 전 당선자가 앞으로 '해양수도 부산' 정책에 더 힘을 실어야 한다고 강조했다. 북항 야구장과 관련해선 지지가 확인됐지만, 부정적 비율도 만만치 않아 숙의 절차 등 공론화 과정이 반드시 뒤따라야 한다고 조언했다.

#라스칼라#퐁피두#북항돔구장#전재수#온라인조사

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