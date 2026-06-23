지방분권단체 "퐁피두 86% 반대, 북항야구장 59% 찬성"

큰사진보기 ▲전재수 부산시장 당선자의 취임이 열흘도 남지 않은 가운데, 부산시상수도사업본부 건물에 자리 잡은 시장직 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회' ⓒ 김보성 관련사진보기

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지방분권 단체가 부산 시민을 대상으로 조사를 해보니 응답자 과반이 전재수 당선자의 공약인 북항 돔야구장 건설에 찬성하는 것으로 나타났다. 현 박형준 부산시장이 공을 들인 퐁피두 부산 분관 등에 대해선 반대 의견이 더 많았다.지방분권균형발전 부산시민연대는 사)분권균형이 주관한 온라인 여론조사에서 "응답자의 59.6%가 북항야구장 건립에 긍정적 반응을 보였고, 86.2%는 '퐁피두·라스칼라' 등 대형 문화사업 중단을 요구했다"고 23일 밝혔다.이번 조사는 지난 12~15일 시민 500명에게 온라인 조사 방법으로 민선 9기 시정 방향과 추진 과제를 물어본 결과다. 최근 들어 자주 쓰이는 이 조사는 문자나 웹 설문을 통해 응답자가 설문에 응답하는 방식이다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p(포인트)로 집계됐다.주요 공약인 북항야구장에 대해 바람직하다고 보느냐는 질문에서 응답자 59.6%는 '그렇다', 37.2%는 '그렇지 않다'라고 답변했다. 앞서 전 당선자는 선거시기 북항 1단계 부지에 돔 야구장을 짓고, 현 사직야구장은 생활체육공간으로 바꾸겠다고 약속했다.박 시장이 의욕적으로 추진한 퐁피두 부산 분관, 부산오페라하우스 개관 '라 스칼라(약 100억 규모)' 공연의 기존대로 추진은 11.8%에 불과했다. 전면 중단한 뒤 민생 분야나 지역문화예술 발전에 연계해 사용해야 한단 의견이 86.2%로 나왔다.부산·울산은 민주당, 경남은 국민의힘 소속 단체장이 당선된 상황에서 광역간 협력을 두고선 '메가시티로 출발해 행정통합으로(39.0%)', '메가시티 추진(35.6%)', '부산·경남 행정통합(18.6%)', '부산·울산·경남 행정통합(6.8%)' 순으로 의견을 냈다.전 당선자가 이번 선거에서 주요하게 내세운 '해양수도 부산'은 긍정적으로 평가했다. 제대로 된 방향이라고 보느냐는 질문에 응답자의 88.2%는 '그렇다', 111.8%는 '그렇지 않다'라고 답변했다.동시에 해양수산 공공기관 이전의 시급성도 파악했다. 국가균형발전과 연관된 이 사안에 대한 조사 대목에선 90.6%가 공감을 나타냈다. 해운기업이 부산으로 이전할 경우 부산시 차원의 지원을 놓고서도 50.2%는 '대폭적으로', 42.6%는 '부분적으로' 지원을 해야 한다고 말했다.부산시민연대는 이번 조사에 기초해 전 당선자가 앞으로 '해양수도 부산' 정책에 더 힘을 실어야 한다고 강조했다. 북항 야구장과 관련해선 지지가 확인됐지만, 부정적 비율도 만만치 않아 숙의 절차 등 공론화 과정이 반드시 뒤따라야 한다고 조언했다.