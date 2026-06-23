출가한 자식들과 마음을 나누는 아버지의 특별한 방법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
집안 행사나 가족 간의 소소한 일상을 가끔 오마이뉴스 '사는 이야기' 코너에 글로 풀어내곤 한다. 지난주 토요일엔 캐나다에서 파더스데이(Father's Day)를 맞아 우리 가족이 함께 보낸 시간에 대한 글을 썼다.
(관련 기사: https://omn.kr/2isir 캐나다 '아버지날' 받은 선물, 2002년이 떠올랐습니다
)
사실 이번 글은 아들과 며느리에게 전하고 싶은 아버지의 수줍은 고백의 글이 되었다. 만약 이번 파더스데이 가족행사 글이 정식 기사로 채택된다면, 아들과 며느리에게 고마운 마음을 많은 독자들이 보는 기사를 통해 색다른 방법으로 전하게 될 것이었다. 다행히 기사가 발행되었고, 곧바로 기사 링크를 카톡으로 며느리에게 공유했다.
몇 분도 안되어 며느리에게서 반가운 따뜻한 답장이 도착했다.
"와, 아버님! 정말 글을 너무 아름답게 쓰셨어요. 선물도 마음에 들어 하시고 토요일에 즐거운 시간을 보내셨다니 저도 너무 기뻐요! 여름이 끝나기 전에 우리 또 바비큐 해요~"
며느리의 다정한 메시지에 마음이 따뜻해질 때 쯤 뒤이어 아들에게서도 연락이 왔다. 며느리가 링크를 공유해 준 모양이었다.
"글 잘 읽었어요. 다음번에는 카네이션도 달아드릴게요."
며느리와는 달리 아들은 다소 무뚝뚝하기도 하고 내용 또한 짤막한 한마디였지만, 그 속에 담긴 진심이 느껴져 마음이 든든해졌다.
요즘은 SNS가 있어 참 좋다는 생각을 새삼 하게 된다. 글을 통해 서로의 표정을 그려나갈 수 있고, 그 안에는 늘 진심이 묻어있어 감동의 폭도 깊어지기 때문이다. 더불어 우리 가족의 소박한 이야기를 세상과 나누고, 이를 가족에게 색다른 방식으로 사는 이야기를 전달할 수 있도록 다리 역할을 해주는 매체, 오마이뉴스가 있다는 사실도 고맙게 다가온다.
요즘 뉴스의 중심에는 늘 우울하고 삭막한 이야기들이 가득하다. 어떤 날에는 희망을 얻기보다, 되레 힘이 빠지고 세상 전체가 흐려진 듯한 기운을 받을 때가 많다. 가족 안에서의 소통도 크게 다르지 않다. 과거에 가족의 이야기는 늘 따뜻한 밥상머리에서 자연스럽게 이루어졌다. 하지만 품 안의 자식들이 하나둘 출가하고 밥상을 떠난 후에는, 더 이상 자잘한 일상의 대화가 이어지지 않는다. 그저 가끔씩 안부를 묻는 큰 틀의 연락만 오갈 뿐, 사소한 일상과는 서서히 거리가 멀어지게 되는 것이다.
그래서일까. 주변을 둘러보면 출가시킨 자식들에게 서운함을 토로하는 부모들을 어렵지 않게 보게 된다. 무엇인가를 함께 나눌 통로가 부족하거나 자주 만나지 못하다 보니, '몸에서 멀어지면 마음에서도 멀어진다'라는 말이나 '품 안의 자식'이라는 옛말을 쓸쓸하게 떠올리는 것이다.
이런 상황에서 문득, 지난날 자식으로서의 내 모습을 되돌아보게 된다. 나 역시 어버이날이 되면 부모님께 무엇을 했던가를 곰곰이 뒤돌아보게 된다. 남들 다 하는 행사이기에 그저 카네이션을 달아드리고 봉투를 드리는 데 급급했던 것은 아닐까. 애절하고 깊은 사랑의 표현보다는, 어쩌면 형식을 채우기에 바쁜 어버이날을 보냈던 것 같아 마음 한구석이 짠해온다.
하지만 이번에는 조금 다른 방식으로 마음을 전해 보았다. 자식들이 정성껏 베푼 하루의 가치가 부모에게 얼마나 큰 행복이었는지, 신문 기사라는 특별한 통로를 빌려 아들과 며느리에게 감사함으로 되돌려준 것이다. 부모라는 이유로 무조건 받기만 하는 날이 아니라, 자식이 베푼 정성의 무게를 부모가 깊이 살펴보고 인정해 주는 계기가 된 것 같아 무척 뜻깊다.
특히나 고국을 떠나 먼 타국에서 살아가는 해외 거주자들에게 이 '사는 이야기'라는 공간은 그 의미가 더욱 남다르다. 낯선 이국땅에서 가족을 이루고 살아가는 우리들에게, 이웃들의 소박한 일상은 세상 무엇보다 아름답고 따뜻한 이야기로 다가오기 때문이다. 그리운 고국의 온기를 느끼고, 멀리 있는 이들과 내 삶을 함께 나누어갈 수 있는 참으로 절실하고 소중한 소통의 광장인 셈이다.
우리가 살아가는 '사는 이야기'는 이처럼 일상의 모든 것을 비롯해 가족에서 이웃까지 그 폭이 참 넓다. 비록 글 속에 담긴 이야기가 다른 사람의 사연일지라도, 행간을 읽다 보면 어느새 내 이야기처럼 아름답게 번져나가는 따뜻함이 있어 좋다. 이번 글을 통해 우리 가족 사이에 흐르는 온기가 타향에서 저마다의 삶을 일궈가는 이들을 비롯해, 글을 읽는 다른 이들에게도 부드럽게 스며들기를 바라본다.