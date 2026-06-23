출가한 자식들과 마음을 나누는 아버지의 특별한 방법

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큰사진보기 ▲지난주 토요일 파더스데이 때 아들과 며느리가 정성껏 차려준 바비큐 식탁 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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"와, 아버님! 정말 글을 너무 아름답게 쓰셨어요. 선물도 마음에 들어 하시고 토요일에 즐거운 시간을 보내셨다니 저도 너무 기뻐요! 여름이 끝나기 전에 우리 또 바비큐 해요~"

"글 잘 읽었어요. 다음번에는 카네이션도 달아드릴게요."