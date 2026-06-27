무크 '인간연구' 창간사

<인간연구>는 철학적 인간학을 기반으로 하는 학제간 연구를 여타의 학술지에서 볼 수 없는 특징으로 삼는다. 의학은 인간의 몸을, 심리학은 인간의 행동을, 역사학은 인간이 지나온 발자취를, 종교학은 인간의 종교와 종교현상을, 신학은 인간이 믿는 신을, 교육학은 인간의 변화를, 윤리학은 인간의 관계성을 탐구한다.



이들은 모두 나름대로 각자의 연구방법을 통하여 각자의 입장에서 인간의 이런저런 중요한 측면을 연구하는 학문분야들이다. <인간연구>는 인간에 대한 여러 학문의 값진 연구 성과들을 활용하고 이들의 접근 방법과 시각들을 종합함으로써 어느 한 학문분야의 입장에 치우쳐 인간을 부분적으로 연구하는 것이 아니라 인간을 그 온전한 전체로써 탐구하게 될 것이다.



이를 통해 <인간연구>는 인간 존엄성을 수호하고 보편적(catholic) 인간상을 확립해 나감으로써 가톨릭대학교가 추구하는 '전인완성'과 '전인교육'이라는 교육철학적 기반을 다지려는 것이다.



<인간연구>에 발표되는 연구 논문들은 필수 교양과목인 '인간학'의 다양한 세부 주제들을 학문적으로 심화 발전시키는 계기가 될 것이며, '인간존중'의 사상을 보다 체계적이고 학문적으로 연구할 수 있는 기초를 마련할 것이다. 또한 이는 가톨릭대학교에서 가르치는 모든 학문분야의 나침반의 역할을 하게 될 것이다.



<인간연구>는 앞으로 3년 동안 '인간본질에 관한 심층적 이해 모색'이라는 대주제를 다루게 되는데, 창간호에서는 그것의 첫 주제로 '인간의 내면세계'를 특집으로 다룬다. 이는 지난 11월 24일 인간학연구소 제1회 학술 심포지엄에서 발표된 내용임을 밝힌다.



내년에는 두 번째 주제로 '인간의 자기성취'를, 그 후년에는 '인간의 초월성'을 특집으로 다루게 될 것이다. 그 후에는 그 밖의 인간에 대한 여러 주제를 엄선하여 다루게 될 것이다. <인간연구> 창간호는 3년 동안 다루게 될 대주제와 그 후로 계속해서 다루게 될 여러 주제들에 대한 학문적 여정의 첫발을 내딛는 의미 있는 학술지가 되는 것이다.



창간호이기에 여러 가지 의미가 많지만 동시에 부족한 점이 많으리라고 생각하며 이 점 독자들의 넓은 양해를 구한다. 끝으로 인간학연구소 구성원 모두는 <인간연구>가 인간학 관련 국내의 최초 학술지라는 나름대로의 자부심을 갖는 바이다.

덧붙이는 글 | 김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

가톨릭대학 인간학연구소가 2000년 2월 무크 <인간연구>를 발행했다. 발행인 원종철, 편집인 신승환, 편집위원 이재룡·박일성·맹제영·정동하·이동익·이동호·서경로, 발행처는 동 대학 출판부다.창간호는 특집으로 '인간의 내면세계'를 비중있게 다루고, 관련 논문도 여러 편 실었다. 최승룡 가톨릭대학 총장은 추사에서 "본교의 건학이념을 보다 구체적으로 구현하기 위하여 '인간학 교육원'을 설립하고 전교생에게 '인간학'을 필수교양 과목으로 가르쳐 오고 있으며, 또 1998년부터는 이런 교육을 학문적으로 보다 심도있게 뒷받침하기 위해서 '인간학연구소'를 개설하여..." 인간학 연구소장 원종철의 창간사 후반이다.