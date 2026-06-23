김기재 당진시장 당선인 "박수현 도지사와 손잡고 더 큰 당진 만들겠다"

큰사진보기 ▲김기재 당진시장 당선인이 22일 “시민이 주인인 당진의 정책은 바로 오늘 같은 소통의 자리에서 시작된다. 현장에서 나온 제안들을 면밀히 검토해 시정에 적극적으로 반영하겠다”고 밝혔다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김기재(사진 오른쪽) 당진시장 당선인과 박수현 충남도지사 당선인은 22일 열린 ‘도민과 통(通)하는 충남’ 타운홀 미팅에서 한 팀임을 과시했다 ⓒ 준비위원회 관련사진보기

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김기재 민선 9기 당진시장 당선인이 22일 당진을 방문한 박수현 충남도지사 당선인과의 공조 체계 구축을 예고했다.이날 오전 10시 당진문예의전당 소공연장에서 민선 9기 도정 방향 설정과 지역 전략 과제 선정을 위한 '도민과 통(通)하는 충남' 타운홀 미팅이 개최됐다.행사에서 김기재 당진시장 당선인은 박수현 충남도지사 당선인과 함께 지역 현안에 대한 의견을 나눴다.김기재 당선인은 "민선 9기 출범을 앞두고 당진시민 여러분께 공식적으로 인사드리는 첫 자리"라며 "선거 기간 동안 보내주신 성원과 질책 모두를 가슴에 새기고, 이제는 17만 당진시민 모두를 모시는 '통합의 시장'으로서 더 큰 당진을 만드는 데 한 발 더 뛰겠다"고 포부를 밝혔다.두 당선인은 시민들을 향해 함께 큰절을 올리며 감사의 뜻을 전했다.김 당선인은 노인과 보훈가족을 최우선으로 배려하는 박 당선인의 행보에 공감을 표하며, "당진시 역시 역사와 헌신을 기억하며 시민을 섬기는 낮은 자세의 행정을 펼치겠다"고 강조했다.지역 경제 활성화와 미래 성장 동력 확보를 위한 충남도와 당진시의 협력 의지도 확인됐다.김 당선인은 "세계로 뻗어가는 충남 비전의 중심에 당진이 있기를 원한다"며 "당진 철강 산업의 위기 대응과 인공지능(AI) 및 차세대 디지털 전환(AX) 기술 도입을 성공적으로 이끌어 당진 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.이에 박수현 도지사 당선인은 "제2서해대교 건설과 철강산업 AI 대전환 등 당진의 굵직한 현안들은 김기재 시장 당선인과 손잡고 사력을 다해 완수하겠다"고 화답했다.이어진 '도민과의 대화'에서 당진시민들은 ▲ 군부대 이전 및 유휴부지 활용 ▲ AI 행정혁신과 원스톱 인허가 도입 ▲ 청년네트워크 및 청년창업 지원 ▲ 충남형 아동기본소득 도입과 지역화폐 연계 ▲ 동학농민운동 승전목 성역화 개선 ▲ AI 스마트 돌봄 도입 ▲ 중증장애인·가족돌봄 지원 확대 등 다양한 민생 현안을 제안했다.김기재 당선인은 시민들의 제안을 경청한 뒤 "시민이 주인인 당진의 정책은 바로 오늘 같은 소통의 자리에서 시작된다"며 "현장에서 나온 제안들을 면밀히 검토해 시정에 적극적으로 반영하겠다"고 밝혔다.