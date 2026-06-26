시전문 계간 '시안' 창간사

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1998년 오늘의 시점은 비록 분단시대가 지속되고 있고 한때 국민소득 1만달러를 즐기다가 IMF라는 경제식민치하에 놓였다고는 해도 국민소득이 몇십 달러에 불과하였을 1938년이나 1955년의 궁핍한 시대와는 아예 비교가 되지 않을 만큼 넉넉한 물질적 풍요를 누리고 있으되 물질적 풍요가 오히려 정신적 가치를 훼손하여 종당에는 인간성마저 상실하는 것을 스스로 깨닫지 못하고 있는 지경이 되었으니, 이 땅의 시인이나 시잡지를 내는 사람들이 스스로 옷깃을 여며 참다운 시의 위의와 시인의 품격을 회복하는 일에 너나할 것 없이 살신성인의 자세로 앞장서야 할 때가 도래하였음을 통감하는 바,



잡지 내기가 어렵다는 핑계로 꾀똥을 누거나 소맷동냥을 하거나 말만 앞세우는 달걀가리를 하는 것은 시인의 자존을 훼손하는 일이 아닐 수 없는 까닭에, 속된 타협이나 안일의 비굴함을 잡죄고 잡도리 하여 어떤 경우에도 눈비음을 하지 않은 채,



시야말로 그 민족의 원형적인 오성의 문학이므로 좋은 시인과 좋은 독자는 좋은 시와 좋은 시 잡지를 반드시 알아본다는 확신을 가지고 새로운 계간지를 창간하는 것이므로 목판으로인쇄하여 노끈으로 책을 묶는 정성이 새로 태어나는 잡지의 쪽마다에 남김없이 묻어나도록,



모름지기 시를 사랑하는 강호의 제현과 뜻을 같이하여 <시안>의 눈빛이 형형하게 빛날 수 있도록, 가없는 사랑과 정성을 다하여 세기말의 혼란을 새로운 21세기에 대한 꿈의 전망 으로 승화시켜 통일 조국의 현대시사를 펼쳐나가는 일에 심혈을 기울여 매진할 따름인저.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

시전문 계간지 <시안(詩眼)>이 1988년 가을호로 창간되었다. 발행인 오주혜, 편집인·주간 오탁번, 발행처 시안사이다.오탁번은 편집 후기에서 "<시안>의 창간이념이요 편집정신인 시의 위의와 시인의 품격을 지키고 고양시키는 일을 소홀히 한다면 결국은 흔하디 흔한 시 잡지, 안 나와도 될 잡지가 또 나온 꼴이 된다는 것을 스스로 잘 알고 있다."고 결기를 밝혔다.창간호에는 특집으로 '북한의 현대시', 기획연재 '현대시사 100년', '한국의 현역시인 30인의 신작시와 대표시' 등 풍성한 내용을 담았다. 필자를 따로 밝히지 않는 창간사의 뒷 부분이다.