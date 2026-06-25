무크 '민중교육'의 '책머리에'

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우리는 크나큰 부끄러움으로 이 책을 엮는다. 짧지 않은 세월을 교단에서 있으면서 이 모순덩어리 교육현실에 용케도 눈감고 살아왔구나 하는 참담한 부끄러움이 머리를 들 수 없게 했다. 교사이면서도 교육에 대해 문외한이었던 위치에서 급작스럽게 교육관계 서적을 들춰보고 감히 교육 무크를 엮어내기까지의 6개월 동안 우리를 채찍질하고 이끈 것은 오직 이 참담한 부끄러움 뿐이었다.



기실 이 무크작업은 그간 교육운동에 꾸준히 힘써온 더 많은 분들의 손에 의해 이루어져야 할 성질의 것이다. 구태여 우리가 무크작업에 많은 분들을 대신하여 손댄 것은 출판사와의 관계에 손쉬운 점이 있다는 것뿐이다. 그럼에도 많은 지원과 격려를 아끼지 않은 여러분들께 감사드린다. 앞으로 개방적인 편집진 운동을 통해 무크를 비롯한 출판사업을 많은 분들의 손에 되돌리고자 한다.



우리는 교육을 보는 관점이 근본적으로 바뀌어져야 한다고 본다. 하나의 인간, 하나의 시민이기 이전에 교사이며 학생이어야 한다고, 그래서 교육자이기 때문에, 피교육자이기 때문에 시민으로서의, 인간으로서의 권리가 유보되어도 좋다는 논리를 우리는 단연코 거부한다. 이러한 논리는 대한민국의 국민이기 때문에 시민으로서의, 인간으로서의 권리가 유보되어야 한다는 독재의 논법, 개발도상국의 일하는 사람이기 때문에 인간으로서의 권리가 유보되어도 좋다는 독점의 논법에 다름 아니다. 우리는 이렇게 인간을 어떤 목적에 따라 희생되어도 좋다고 보는 도구적 인간관을 깨뜨리고 교사와 학생들이 인간의 질적인 측면, 주체적 측면을 회복하는 데서부터 우리의 교육이 다시 출발해야 한다고 생각한다.



인간다운 삶을 누릴 권리를 당당히 확보해내는 건강한 인간, 건강한 시민이 착실한 교사, 착실한 학생에 앞선다는 것이 우리의 생각이며, 이러한 생각은 당연히고도로 제도화된 학교교육에 비해 비제도교육, 삶 속에서 이루어지는 교육이 앞선다는 교육개념의 확대를 전제하고 있다. 우리들의 교육무크가 주로 학교교육 문제를 다루면서도 '민중교육'이란 이름을 달고 있는 것은 이러한 이유에서이다. 제도교육만이 교육이라고 우기는 것은 학교를 대중지배의 수단으로 독점하려는 의도의 표현에 다름아니다. 우리는 학교교육이 비제도교육, 삶의 과정으로서의 교육과의 바람직한 관계를 회복할 때 비로소 건강성을 회복할 수 있다고 믿는다.



우리는 이러한 우리의 의도를 '교육의 민주화'라는 말로 집약하였다. 첫 호인만큼 포괄적인 문제제기를 하려 했으나 역량이 미치지 못한 점이 너무 많다. 주체가 현장에 발을 딛고 있는 교사 인만큼 현장에서 부딪치는 구체적 문제를 이론적 차원과 연결시키는 독특한 글의 양식이 개발되었으면 했으나 아직 미흡한 상태이다.



많은 질책과 도움을 기대한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"교육의 민주화를 위하여"라는 타이틀을 내걸고 1985년 5월 무크 <민중교육>이 창간되었다. 펴낸이 이문구, 주간 송기원, 펴낸 곳 실천문학사이다.교육현장의 문제를 파헤치고 교육현장에서 교사와 학생의 참 삶을 찾고자 나선 것이다. 시대의 암울함 때문인지 편집위원 등의 이름은 밝히지 않았다. 8.15 해방 후 교육계에서 이만큼 교육현장의 부조리를 파헤친 잡지는 흔치 않았다.창간호는 '교육의 민주화'를 특집으로 하고, '소외된 현장의 목소리', '교육시평', '분단상황과 교육의 비인간화' 주제의 대담 등에서 전두환 5공에 날카로운 비판이 담겼다. 5공 정부는 글을 쓴 필자들을 검거하고 그중 주간 송기원과 교사 김진경·윤재철을 국가보안법위반혐의로 구속했다. 이들에게 파면·해직·감봉 등을 당한 교사가 많았다. 이 사건을 계기로 민주교육실천협의회가 결성되었다.편집인 일동 명의로 쓴 '책 머리에'이다.