[주장] '조작기소 특검법안' 논란에 대한 세 가지 의견

큰사진보기 ▲민주당, 윤석열정권 조작기소 특검법 제출더불어민주당 천준호 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 30일 국회 의안과에 '윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법'을 제출하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김재윤 건국대학교 법학전문대학원 교수 ⓒ 김재윤 교수 제공 관련사진보기

4월 30일 여당은 국회 '조작기소 국정조사'의 후속 조치로 국회 의안과에 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'을 제출하였다. 이른바 '조작기소 특검법안'이다.이 특검법안에 대해서는 특검에게 공소취소권을 부여하는 것이 타당한지에 대해 서 논란이 되고 있다. 특검에게 대통령 사건에 대한 공소취소 권한을 부여한 것은 심각한 사법권 침해이고 법치 파괴라는 상반된 주장이 나오고 있다. 이러한 논란들에 대하여 몇 가지 언급하고자 한다.첫째, 특검법안의 수사대상인 12개 사건 모두에 대해 공소취소가 가능한 것처럼 호도하는 것에 동의할 수 없다. 공소취소는 제1심 판결선고 전이라는 시간적 제약이 있기 때문이다.둘째, 1심 재판 중인 사건은 법정에서 무죄를 입증하면 되고, 이미 판결이 난 사건은 재심을 청구하면 된다는 주장도 동의할 수 없다. 이는 검찰이 적법절차를 준수한 합법적 수사, 기소 및 공소유지를 전제로 했을 때만 타당하다. 확정판결을 대상으로 하는 재심은 공소취소의 대상이 아니므로 더 상론할 필요조차 없다.셋째, 특검은 진실을 밝히는 제도이지 재판을 끝내는 도구가 아니라는 주장도 받아들이기 힘들다. 특검은 검찰이 권력 핵심부 사건을 스스로 수사하는 데 한계가 있을 때 실체적 진실을 명명백백하게 밝히기 위한 제도이다. 그러나 이번 특검법안은 12개 본안 사건의 실체적 진실규명이 핵심이 아니다. 이들 본안 사건의 수사와 기소에 있어 정치검찰의 표적수사, 왜곡된 법리구성, 선택적 증거 채택 등을 통해 이른바 조작수사·조작기소를 했다는 의혹을 특검 수사를 통해 밝히고 관련자들에 대한 기소를 통해 재판 과정에서 유죄 판단이 내려졌을 경우 그에 기초한 당초의 기소는 위법·부당한 기소이므로 공소권남용에 따른 공소기각 판단을 기다릴 것도 없이 사법피해자의 조속한 구제를 위해 공소취소권을 부여한 것뿐이다.형사절차는 기소 자체가 개인의 기본권을 제한하는 것이다. 따라서 위법·부당한 기소에 대해서는 신속하게 절차적 하자를 제거할 필요가 있다. 조작기소에서 본질적인 내용은 조작수사에 있으므로 조작수사가 밝혀지면 그 절차적 위법성을 소송법적으로 제거해 주는 것이 헌법상 적법절차원리에 부합한다. 이 경우 조작수사에 기초한 조작기소라는 사실이 공판과정에서 밝혀지면 당연히 당해 사건은 공소기각되어야 한다. 그러나 우리의 재판실무를 보면 공소기각재판은 법원이 당해 사건의 초기 단계에서 판단하는 것이 아니라 모든 심리를 진행한 이후에 판단하는 구조이다. 이는 사법의 피해자에게 가혹하게 작용하고 국가형벌권 행사의 효율성에도 반한다. 그러므로 위법·부당한 조작수사·조작기소가 밝혀진 한 국가는 신속하게 당해 사건의 위법성을 제거해야 한다.다만 특검법안의 공소취소의 기준은 다소 문제가 있어 보인다. 공소취소를 어떠한 이유나 기준에 따라 해야 하는지 형사소송법은 아무런 제한을 두고 있지 않다. 사법권 침해라는 비판을 피하기 위해서는 공소취소 대상 사건의 조작수사·조작기소 여부에 대한 철저한 수사를 바탕으로 관련자들을 직무범죄로 기소한 이후에 공소취소를 하는 것이 바람직하다.일부 정치인이 특검법안에 대해 "누구도 자기 사건에서 재판관이 될 수 없다"라는 라틴어 명제를 가지고 와서 전형적인 정적 죽이기용 조작수사·조작기소에 대해 떳떳이 재판을 받으라고 주장하는 것은 불법을 철저히 묵인하고 재판정에서 무죄 판결을 받으라는 것으로 법치를 가장한 폭력에 지나지 않는다.