'이것' 못하면, AI는 기상예측을 대체할 수 없다

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큰사진보기 ▲제6호 태풍 '장미'의 간접영향권에 든 2일 오전 제주 서귀포시 예래동 앞바다에 큰 파도가 몰아 치고 있다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전재목 전 제주지방기상청장입니다.

인공지능(AI)이 세상을 바꾸고 있다. 기상 분야 역시 예외가 아니다. 세계 각국의 기상기관과 거대 기술기업들은 AI를 활용한 새로운 예측기술 개발에 막대한 투자를 하고 있다. AI는 이제 인간이 발견하기 어려운 패턴을 찾아내고 방대한 자료를 분석하며 미래를 예측하는 강력한 도구가 됐다.그러나 우리는 한 가지 중요한 사실을 잊고 있는 것은 아닐까. 과연 미래 기상예측의 핵심은 AI 자체일까? 나는 그렇지 않다고 생각한다. AI는 스스로 하늘을 바라보지 못한다. AI는 바람을 느끼지 못하며, 비를 맞을 수도 없다. AI는 단지 인간이 수집한 자료를 학습하고 분석하는 도구일 뿐이다. 아무리 뛰어난 AI라도 입력되는 자료가 부족하거나 부정확하면 결과 역시 한계를 가질 수밖에 없다.결국 AI의 수준을 결정하는 것은 알고리즘이 아니라 관측이다. 기상학의 역사를 돌아보면 예보의 발전은 언제나 관측의 발전과 함께 이루어졌다. 전신망이 등장하면서 먼 지역의 기상정보를 실시간으로 공유할 수 있게 됐고, 기상위성은 지구 전체를 바라보는 눈이 됐다. 레이더는 비구름의 움직임을 보여줬고, 자동기상관측장비는 수많은 지역의 날씨를 실시간으로 기록하기 시작했다.예보의 혁신은 언제나 관측의 혁신에서 시작됐다. AI 역시 마찬가지다. 오늘날 사람들은 AI가 기상예측의 미래라고 말한다. 하지만 나는 AI의 미래 역시 결국 관측에 달려 있다고 생각한다. 아무리 정교한 AI라도 관측되지 않은 지역은 제대로 예측할 수 없다. AI는 관측자료를 통해 배우고 성장한다. 따라서 AI 혁명의 본질은 알고리즘 혁명이 아니라 관측 혁명이라고 말할 수 있다.현재 인류는 위성, 레이더, 지상관측소, 해양부이, 선박, 항공기 등을 통해 방대한 양의 기상자료를 생산하고 있다. 세계기상기구(WMO)를 중심으로 구축된 국제 관측망은 인류 역사상 가장 거대한 과학 협력체계 중 하나다. 그러나 아직도 지구 곳곳에는 관측 공백지역이 존재한다. 태평양의 작은 섬들, 아프리카의 오지, 남미의 고산지대, 극지방, 사막지역, 산악지역 등은 여전히 충분한 관측망을 갖추지 못한 경우가 많다.흥미로운 사실은 바로 그런 지역들이 인류 전체의 기후를 이해하는 데 매우 중요한 역할을 한다는 점이다. 북극의 기온 상승은 서울의 겨울을 바꾸고, 태평양 적도 부근의 해수면 온도 변화는 전 세계 가뭄과 홍수에 영향을 준다. 작은 섬에서 관측된 바람 하나가 태풍 진로 예측에 도움을 줄 수 있고, 외딴 산악지대의 기온 자료가 기후변화 연구의 열쇠가 될 수도 있다.그렇다면 우리는 새로운 질문을 해야 한다. 'AI를 어떻게 더 똑똑하게 만들 것인가?'가 아니라, '인류는 어떻게 더 많은 하늘을 함께 관측할 것인가?'를 말이다.나는 미래의 기상예측이 현재와는 전혀 다른 모습으로 발전할 것이라고 생각한다. 지금의 글로벌 관측망이 수만 개 수준이라면 미래에는 수십만 개, 수백만 개의 초고밀도 관측망으로 확대될 수 있다. 지금의 관측이 1시간 또는 3시간 간격이라면 미래에는 1분 단위, 더 나아가 실시간 관측 체계로 발전할 수 있다. 지금은 국가 중심의 관측망이지만 미래에는 공동체 중심의 관측망으로 발전할 수 있다. 이것이 내가 생각하는 미래 기상학의 방향이다.그리고 여기에서 매우 흥미로운 가능성이 하나 등장한다. 전 세계에 이미 존재하는 거대한 공동체 네트워크를 관측망으로 활용하는 것이다. 그 대표적인 예가 가톨릭 교회 네트워크다. 가톨릭은 2000년 이상 이어져 온 세계 최대 규모의 공동체 중 하나다. 전 세계 곳곳에는 성당과 수도원, 학교와 병원, 선교시설이 존재한다. 이러한 시설들은 도시뿐 아니라 산간지역과 도서지역, 개발도상국의 오지에도 폭넓게 분포돼 있다.물론 내가 이야기하는 것은 종교의 확장이 아니다. 가톨릭은 하나의 예시일 뿐이다. 중요한 것은 이미 존재하는 글로벌 네트워크를 인류 공동선을 위해 활용할 수 있다는 점이다. 만약 전 세계 수많은 성당의 십자가 아래에 소형 기상관측장비가 설치된다면 어떨까. 기온과 습도, 풍향과 풍속, 강수량과 적설량이 실시간으로 수집되고, 그 자료가 AI와 연결된다면 어떨까. 이는 단순한 상상이 아니다. 인류가 이미 보유하고 있는 공동체 자산을 활용한 새로운 관측 혁명의 시작이 될 수 있다. 성당뿐만 아니라 학교와 병원, 지역 공동체 시설도 마찬가지다. 중요한 것은 특정 기관이 아니라 공동체이다. 그리고 그 공동체가 인류 전체를 위한 공공재 생산에 참여하는 것이다.나는 이러한 철학을 천지인(天地人)의 날씨 철학이라고 부르고 싶다. 천(天)은 하늘이다. 기후와 대기, 구름과 비, 태풍과 폭염을 의미한다. 지(地)는 땅이다. 마을과 도시, 산과 섬, 성당과 학교, 공동체가 존재하는 삶의 공간이다. 인(人)은 사람이다. 기상학의 궁극적인 목적은 사람이기 때문이다.농부의 수확을 지키고, 어민의 생명을 보호하며, 재난으로부터 국민을 지키는 것이 기상학의 존재 이유이다. 천지인의 철학은 결국 하늘의 변화를 읽고, 땅의 공동체를 연결하며, 사람의 생명과 안전을 지키는 것이다. AI도 이 철학 위에서 존재해야 한다. 관측도 이 철학 위에서 발전해야 한다. 기술의 발전이 특정 기업이나 특정 국가의 이익에 머무르는 것이 아니라 인류 공동선을 향해야 하는 이유가 여기에 있다.오늘날 많은 사람들이 AI 경쟁을 이야기한다. 그러나 미래의 역사는 누가 더 강력한 AI를 만들었는지만 기억하지 않을 것이다. 누가 더 많은 사람을 연결했는지, 누가 소외된 지역의 자료를 인류 공동의 자산으로 만들었는지, 누가 기상정보를 권력이 아니라 공공재로 만들었는지를 기억할 것이다.나는 가장 작은 섬의 자료 하나, 가장 높은 산의 기온 자료 하나, 가장 외딴 마을의 강수 자료 하나가 인류 전체를 살릴 수 있다고 믿는다. 소외된 지역의 자료가 인류 전체의 예측력을 높이고, 그 혜택이 다시 인류 모두에게 돌아가는 구조. 이것이야말로 진정한 연대이며 인류애의 실천이다.2000년 전 예수는 이어오병의 기적을 통해 적은 것을 나누어 많은 사람을 살리는 사랑의 가치를 보여주었다. 오늘날 우리가 만들 수 있는 새로운 이어오병은 무엇일까. 나는 그것이 초정밀 기상관측이라고 생각한다. 이 초정밀 기상관측에서 학습된 수치예보야 말로 작은 섬의 바람 자료 하나, 산골 마을의 기온 자료 하나, 외딴 지역의 강수 자료 하나가 모여 인류 전체의 예측력을 높이고 수많은 생명을 지키게 된다. 그것이야말로 AI와 관측, 인류애와 연대가 함께 만들어내는 21세기의 새로운 이어오병일 것이다.