김정은 "한국, 핵잠수함 보유 추진... 한반도 정세 극도로 악화"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장 [조선중앙TV 화면] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 한국의 핵추진잠수함 보유 추진으로 한반도 정세가 악화되고 있다고 주장했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 23일, 김 위원장이 지난 20~22일 평양에서 열린 노동당 제9기 2차 전원회의에서 "올 들어 미국과 한국은 지역 내 무력증강 및 현대화 책동을 날로 노골화하면서 한국의 핵잠수함 보유까지 추진하고 있으며 우리 국가를 정조준한 군사연습들과 정탐행위들을 때 없이 감행하며 조선반도 정세를 극도로 악화시키고 있다"고 언급했다고 보도했다.통신에 따르면, 김 위원장은 한미 핵협의그룹(NCG)에 대해서도 강도 높게 비난했다.NCG는 지난 2023년 한미 정상회담의 결과물인 워싱턴 선언을 통해 출범한 한미의 확장억제 강화 협의체로, 지난 11일 서울에서 제6차 NCG 회의를 개최하고 "북한의 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다"는 공동언론성명을 발표했다.김 위원장은 "보다 위험한 것은 미한이 핵·재래식 통합태세 등 핵 요소를 동반하여 우리 공화국을 공격하기 위한 핵 전쟁 기구인 '핵협의그루빠'(핵협의그룹)의 군사적 모의판을 또다시 벌려놓은 것"이라고 주장했다.또 그는 "지금까지 진행된 여섯 차례의 모의판들에서는 전쟁방식과 임무절차, 훈련과 운영요소에 이르기까지 세분화, 구체화된 핵 전쟁 각본이 작성됐으며 이것은 조선반도 정세를 각일각 핵 전쟁의 문어귀에로 떠밀고 있는 이 기구의 범죄적 성격에 대한 뚜렷한 반증으로 된다"고 말했다.통신은 "전원회의는 공화국 군사 주권의 핵심이고 전쟁의 억제 및 수행전략실행에서 중추를 이루는 핵 무력을 끊임없이 확대·강화하고 핵 보유국 지위를 철저히 행사하는 것이야말로 복합적으로 변화하는 예측 불가능한 국제 군사정치 형세에 주동적으로, 자신있게 대처할 수 있는 가장 정확하고 유일한 길이라는데 대해 일치하게 인정했다"고 전했다.김 위원장은 "현재 추진 중에 있는 남부국경(군사분계선) 요새화 공사를 질적으로 완결하고 해군 함대들에 새로운 기지들을 건설하는 것을 비롯해 국가방위력 강화에 필수적인 군사기지, 대상건설에 힘을 넣을 것"을 강조하면서 "특히 한국을 가장 적대적인 국가로 공인한 우리 당의 대적투쟁원칙을 철저히 견지해야 한다"고 촉구했다.통신은 특히 김 위원장이 당 중앙군사위원회 결정에 따라 진행 중인 "1만 톤(t)급 전략유도탄순양함 건조사업에 박차를 가해야 한다"고 주문했다고 보도했다. 북한이 1만 톤급 전투함 건조 사실을 공개한 것은 이번이 처음이다.