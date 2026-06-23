시원한 박물관에서 만나는 비행기의 세계

큰사진보기 ▲국립항공박물관 전경박물관 앞의 비행기는 대통령 전용기로 사용됐던 HS-748 기체다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲박물관 4층 전망대김포공항에서 이륙하는 비행기를 바라보는 관람객들 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲보잉 747 기체의 단면화물칸, 이코노미, 일등석을 한 눈에 볼 수 있는 기체 단면 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲T-50 골든 이글관람객의 관심을 끄는 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 T-50 기체 ⓒ 최문섭 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

여름의 강렬한 태양과 자외선 때문에 야외 나들이가 부담스러울 땐 시원한 공공시설을 찾는 사람이 많다. 쾌적한 실내 환경과 저렴한 비용으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 공공 박물관은 교육적 가치와 재미, 체험형 전시와 인증샷을 즐기는 인기 만점의 문화 공간이다.2020년 7월에 개관한 서울 강서구 공항동 국립항공박물관은 국내 최초의 항공 분야 국립박물관이다. 필자가 김포국제공항에 인접한 국립항공박물관을 찾은 건 지난 21일 오후였다. 무료 시설인 박물관에는 어린이를 동반한 가족, 연인, 남녀노소 등 많은 사람이 국내외 항공 역사를 둘러보며 휴일을 즐기고 있었다.김포국제공항은 김포시가 아닌 서울시 공항동에 있다. 일제강점기 군 훈련장으로 쓰던 김포공항이 1958년에 국제공항으로 지정될 때 행정 구역상 공항 일대가 김포군 관할에 있어 '김포'를 공항의 명칭으로 했고, 이 일대가 서울시에 편입된 이후에도 그 이름을 유지하고 있는 것이다. 이날 국립항공박물관 4층의 전망대에서 이륙하는 비행기를 바라보는 사람들은 저마다 여행에 대한 설렘을 간직한 것처럼 보였다.유아와 어린이를 동반한 관람객은 어딜 가나 편의 시설에 우선 관심을 쏟는다. 국립항공박물관의 휴게시설 '에어라운지 온(溫)'은 주문과 상관없이 이용할 수 있고, 외부 음식을 반입할 수 있는 친절한 공간이다. 아이를 동반한 방문객은 간식과 음료를 지참해 휴게 시설을 이용할 수 있고, 기념품점에서 굿즈를 선물하고 필요한 물품은 편의점에서 찾으면 된다.1층 항공역사관, 2층 항공산업관, 3층 항공생활관으로 구성된 국립항공박물관은 어린이 공항체험, 항공레포츠체험, 항공배움놀이터 등의 직접 체험 프로그램과 항공도서관, 옥상정원, 피크닉존, 전망대 등의 편의시설이 충분한 문화 공간이다.