네팔, 아시아에서 세 번째로 동성결혼 합법화

큰사진보기 ▲소송의 불씨를 지폈던 블루 다이아몬드 소사이어티 역시 19일 성명을 내고 벅찬 감회를 전했다. 단체는 "5월 7일 최종 심리 이후 대법원은 6월 18일을 판결 선고일로 지정했고, 마침내 청원인들의 손을 공식적으로 들어주었다"며, "대법원이 네팔 정부에 모든 차별적 문구를 삭제하는 방향으로 민법을 개정해 성소수자 커뮤니티의 혼인 평등을 보장하라는 역사적 지시를 내렸다"고 밝혔다. ⓒ 블루 다이아몬드 소사이어트 인스타그램 관련사진보기

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네팔이 대만과 태국에 이어 아시아에서 세 번째, 전 세계에서는 마흔 번째로 동성결혼을 합법화했다.지난 18일(현지시간), 네팔 대법원은 자국 정부를 향해 트랜스젠더를 포함한 성소수자에게 이성애자와 동등한 혼인의 권리를 온전히 보장하라는 판결을 내렸다. 이는 2023년 네팔의 대표적인 성소수자 권익 옹호 단체인 '블루 다이아몬드 소사이어티(Blue Diamond Society)' 소속 활동가 핑키 구룽을 비롯한 9명의 청원인이 동성결혼 합법화를 촉구하며 제기한 소송이 맺은 결실이다.앞서 2023년 6월, 네팔 대법원은 "성소수자와 비전통적 결합을 맺은 연인들을 위해 별도의 임시 혼인 신고 절차를 마련하라"는 잠정 판결을 내린 바 있다. 이 뜻깊은 결정에 따라 네팔 내무부는 이듬해인 2024년 4월, 전국 753개 지방 자치정부에 동성결혼 혼인 신고를 위한 별도의 행정 절차를 정비할 것을 공식 지시했다.하지만 이 '임시적 지위'에는 뚜렷한 한계가 존재했다. 동성 부부는 이성 부부와 달리 재산 상속이나 세금 혜택을 받을 수 없었고, 배우자의 의료적 결정권을 행사하거나 자녀를 입양할 권리도 주어지지 않았다. 설상가상으로 중앙 정부의 지시에도 불구하고 일부 지방정부는 여전히 동성결혼을 인정할 수 없다며 혼인 신고 접수를 거부하는 등 일선에서의 혼선과 차별이 이어졌다.이러한 현실적 장벽 앞에서 네팔 대법원은 결국 2025년 6월, 해당 소송을 대법원 전원합의체에 회부하는 결단을 내렸다. 대법원은 지난 5월 7일까지 양측 소송 당사자들의 변론을 심도 있게 청취하고, 네팔 정부에는 6월 5일까지 관련 자료 일체를 제출하도록 명했다. 그리고 마침내 지난 18일, 전원합의체는 "네팔 정부는 동성 부부를 포함한 모든 성소수자 커플에게 이성 부부와 동일한 혼인의 권리를 차별 없이 보장하라"는 최종 명령을 하달했다.이 기념비적인 판결에 네팔 전역의 인권운동가들은 일제히 환영의 뜻을 표했다. 자신 역시 성소수자임을 당당히 밝히고 활동해 온 인권운동가이자 전직 네팔 국회의원인 수닐 바부 판트는 "네팔의 평등, 존엄성, 인권 역사에 길이 남을 이정표가 세워졌다"며 "동성 커플의 권리를 강력하게 보호하고 법적 명확성을 제공하는 계기가 될 것"이라고 평했다.그는 지난 2008년, 성소수자에게 동등한 권리를 보장하라는 소송을 제기해 대법원으로부터 '성소수자 역시 법률상 이성애자와 동등한 자연인'이라는 판결을 이끌어낸 주역이기도 하다. 판트 전 의원은 "이번 판결은 2008년 소송 이후 꾸준히 확립되어 온 헌법적 원칙의 재확인"이라며, "성소수자 커플도 법의 평등한 보호를 누릴 자격이 있음을 천명함으로써 포용과 평등, 차별 금지를 향한 네팔의 굳건한 의지를 전 세계에 보여주었다"고 평가했다.소송의 불씨를 지폈던 블루 다이아몬드 소사이어티 역시 19일 성명을 내고 벅찬 감회를 전했다. 단체는 "5월 7일 최종 심리 이후 대법원은 6월 18일을 판결 선고일로 지정했고, 마침내 청원인들의 손을 공식적으로 들어주었다"며, "대법원이 네팔 정부에 모든 차별적 문구를 삭제하는 방향으로 민법을 개정해 성소수자 커뮤니티의 혼인 평등을 보장하라는 역사적 지시를 내렸다"고 밝혔다.이들은 이어 "이번 판결은 지난 20여 년 간 네팔 대법원이 내린 네 번째 핵심 결정으로, '사랑하는 사람과 결혼할 자유는 헌법이 보장하는 권리이며 성소수자 커플과 그 가족들 역시 오직 결혼만이 줄 수 있는 존엄과 존중, 법적 보호를 누려야 한다'는 사실을 명확히 한 것"이라며, "네팔에 혼인 평등 조항을 마련하는 이 중대한 이정표를 진심으로 환영하며, 이 판결이 현실의 제도로 뿌리내리도록 이끌어갈 네팔 정부의 향후 행보를 벅찬 마음으로 지켜보겠다"고 덧붙였다.