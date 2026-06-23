"고양시 미래 없다"... 고양 인수위, 도시계획·재난대응 등 주요 현안 점검

큰사진보기 ▲고양대전환준비위원회 5일차 업무보고 전경. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장 당선인이 마이크를 들고 창릉 3기 신도시 자족용지 문제와 관련해 도시혁신국의 대응을 지적하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲각계 전문가로 구성된 위원들이 고양시 현안을 검증하고 있다. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲업무보고에 참석한 시 공직자들과 인수위원들이 자료를 검토하고 있다. ⓒ 인수위 제공 관련사진보기

새로운 고양특례시의 밑그림을 그리는 민경선 고양시장 당선인의 '고양대전환준비위원회(인수위원회)'가 연일 부서별 업무보고를 이어가고 있다. 기자는 지난 22일 진행된 건설·교통, 안전, 도시혁신 등 3개 소관 부서의 업무보고 현장을 처음부터 끝까지 지켜봤다.이날 회의에서는 부서 간 소통 부재와 관성적인 '소극 행정'에 대한 당선인과 인수위원들의 문제 제기가 이어졌다.이날 회의 분위기가 가장 고조된 시점은 창릉 3기 신도시 자족용지 확보 방안 논의였다. 민경선 당선인은 도시혁신국의 대응을 강하게 지적했다.민 당선인은 "창릉 3기 신도시에 자족용지 40%가 기업을 유치하지 못하면 고양시 미래가 있느냐"며 "베드타운을 벗어나려면 공업 물량 확보나 규제 완화를 위해 협업하고 사업 주체인 LH를 압박해야 하는 것 아니냐"고 말했다.이어 도시혁신국장에게 부임 후 6개월간 LH와의 접촉 횟수를 물었고, 박 국장이 "한 번 만났다. 사무실에서 회의를 한 번 했다"고 답하자 지적이 이어졌다.민 당선인은 "사정해야 하는 고양시가 의례적인 회의 한 번이 전부라면 의지가 있는 것이냐"며 "6개월 동안 공식 회의 외에는 한 번도 만나지 않았다면 아쉬운 부분이 있다"고 말했다. 이어 "고양시 일자리 창출을 4년 동안 해내지 못하면 미래가 없다. 사명감을 갖고 협업해 달라"고 요구했다.도시계획 및 주택 행정에 대한 지적이 이어졌다. 김유동 위원은 '2040 고양도시기본계획'과 관련해 "우측 깜빡이를 켜고 좌측으로 운전한 것이라고 생각한다"며 "지난 4년은 일방향이었고 소통이 원활하지 않았다"고 주장했다. 1기 신도시(일산) 재건축의 현실성 문제도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 김 위원은 특별 용적률 적용 시 공공기여율이 41%에 달해 주민 분담금이 증가할 수 있다는 점을 지적했다.또한 상하수도 기반시설 여유 용량을 두고 신도시정비과(1만5000톤 부족)와 상하수도사업소(2만톤 여유)의 보고 수치가 엇갈린 점도 언급됐다. 이성우 부위원장은 "부서 간 데이터가 다르다는 것은 심각한 문제"라며 부서 간 소통 부족을 지적했다.민선 8기 시절 진행된 300억 원 규모의 도시재생 국·도비 자진 반납 사태에 대한 질의도 이어졌다. 이에 담당 과장은 "국도비 사업은 완료하는 것이 맞고, 축소나 중단은 바람직하지 않다고 생각한다"며정책 변경에 따른 한계를 설명했다.시민안전 및 재난대응 분야에서는 장마철 대비 상황과 재난 대응 체계에 대한 우려가 제기됐다.임홍열 전문위원은 "일주일 뒤 중부 지역에 장마가 시작되는데 긴장이 이완돼 있다"며 제1부시장이 직접 책임을 지고 재난에 대응할 것을 요구했다. 임현철 위원도 과거 "100년 만의 홍수라서 어쩔 수 없었다"는 식의 대응을 지적하며 선제 대응 필요성을 강조했다.이외에도 사유지를 10m까지 이격하도록 하는 경관 심의 기준의 적정성, 고양시 대표 캐릭터 '고양고양이' 폐기 문제 등이 함께 거론됐다. 위원들은 이를 두고 "시 브랜드 자산 가치를 훼손할 수 있다"는 취지의 문제를 제기했다.이날 하루 종일 이어진 부서별 업무보고는 엄중한 분위기 속에서 진행됐다. 각 실·국장들은 "위원들의 의견을 겸허히 받아들이고 당선인의 철학을 반영해 업무를 추진하겠다"고 답했다.