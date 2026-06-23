맨몸으로 최고위원 도전했던 평당원, 성남시의원 되다

큰사진보기 ▲이세미 성남시의원 당선인 ⓒ 이세미 관련사진보기

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"아이를 키우며 살아보니 학교, 돌봄, 교통, 공원, 안전, 동네의 작은 불편까지 결국 정치와 행정의 결정으로 이어졌습니다. 정치는 멀리 있는 사람들이 하는 일이 아니라 제 아이의 등굣길과 우리 동네의 횡단보도, 주민들이 매일 타는 버스와 연결된 일이었습니다."

"왜 이렇게 대가 없이 헌신하는 당원들의 목소리는 자꾸 묻히는가. 왜 당원은 선거 때만 필요한 사람처럼 취급되는가."

"아, 당원 무서운 줄 모르는구나. 그 구조를 바꾸고 싶어서 도전했습니다."

"저의 도전은 큰 조직이 만든 도전이라기보다, 평범한 당원들이 조금씩 밀어 올려준 도전이었습니."

"아무것도 없던 사람이 최고위원 선거에서 마지막까지 올라갈 수 있었다는 것 자체가 민주당의 가능성을 보여준 일이라고 생각합니다. 그리고 제게는 그 도전이 끝이 아니라 시작이었습니다."

"최고위원 도전이 당원으로서의 문제 제기였다면, 시의원 도전은 생활 정치인으로서의 응답이었습니다. 저는 말하는 사람에서 일하는 사람으로 가야 한다고 생각했습니다."

"선거는 후보 혼자 치르는 일이 아닙니다. 가족도 함께 노출됩니다. 아이들도 어느 순간 '후보의 아이'가 됩니다. 그 무게가 가볍지 않았습니다."

"단순히 '열심히 하겠다'는 말이 아니라, 제가 지역을 얼마나 들여다보고 있는지 보여드리고 싶었습니다."

"선거구 획정이 늦어지면서 후보들이 지역을 정하고 준비할 수 있는 시간이 충분하지 않았습니다. 특히 기초의원 선거는 지역 현안을 얼마나 알고 있는지, 실제로 주민을 얼마나 만나왔는지가 중요한데, 준비 기간이 짧아질수록 제3정당이나 무소속 후보에게는 부담이 더 컸을 것이라고 봅니다."

"선거구 획정 지연, 후보 발굴 여건, 양당 중심 구도, 당선 가능성에 대한 판단 등이 맞물리면서 결과적으로 민주당 후보 1명과 국민의힘 후보 1명만 등록한 것으로 이해하고 있습니다. 여러 정치적·제도적 조건이 겹친 결과였다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲경선 당시 이세미 후보 ⓒ 이세미 관련사진보기

"주민들께 직접 더 많이 인사드리고, 제 공약과 생각을 설명하고, 선택을 구하는 과정을 충분히 거치고 싶었기 때문입니다. 선거운동 기간에 주민들께 드렸어야 할 설명을 이제는 의정활동으로 드려야 한다고 생각합니다."

"크게 말하는 의원보다, 작게 들어온 문제도 끝까지 확인하는 의원이 되고 싶습니다. 주민의 목소리를 단순한 민원으로만 보지 않겠습니다. 그 안에는 동네의 불편과 행정의 빈틈, 앞으로 바꿔야 할 정책의 단서가 담겨 있다고 생각합니다."

"공약을 직접 연구하고 구상한 경험은 좋은 말과 실제 정책 사이의 거리를 알게 해주었습니다. 정치는 구호만으로 되는 일이 아닙니다. 법과 제도, 예산, 행정 절차, 담당 부서, 이해관계까지 함께 봐야 합니다. 그래서 저는 지금도 조례와 예산, 행정 자료를 계속 공부하고 있습니다."

"당원이 당의 주체라면, 주민은 지방자치의 주체입니다. 주민의 의견이 단순 민원으로 소비되는 것이 아니라 정책과 예산으로 연결되는 구조를 만들고 싶습니다."

"언젠가 더 큰 자리에서 더 많은 시민을 위해 일하고 싶다는 꿈은 분명히 있습니다. 하지만 지금은 주민들께 '이 사람은 더 큰 일을 맡겨도 되겠다'는 평가를 받을 수 있도록 일하겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 시민언론 민들레에도 실립니다. 해당 기사는 지난 21일 이세미 당선인에게 이메일로 질의서를 보내고, 22일 저녁 회신을 받아 작성했다.

2025년 가을, 이세미는 조직도 세력도 없이 더불어민주당 평당원 최고위원 경선에 뛰어들었다. 당직도 없었고, 정치적 기반도 없었다. 이세미 당선인은 이를 두고 "사실상 맨몸으로 시작한 도전"이라고 표현했다. 그럼에도 그는 TOP4까지 올라갔지만 본선에서는 탈락했다.반년 뒤 이세미 당선인은 성남시의원 자선거구(판교동·백현동·운중동·대장동)에 출마했다. 더불어민주당 내부 3파전 경선을 뚫고 공천을 받았지만, 본선에서는 국민의힘 후보 외에 다른 후보가 등록하지 않으면서 무투표로 당선됐다. 겉보기에는 쉬운 당선처럼 보일 수 있다. 하지만 이 당선인은 "무투표 당선을 쉬운 당선이라고 생각하지 않는다"고 잘라 말했다.이세미 당선인은 2015년 민주당에 입당했다. IT 업계 기획자로 일하면서 두 아이를 키우는 엄마로 살아가며, 정치가 자신의 삶과 얼마나 가까운 일인지 몸으로 체감했다.만삭의 몸으로 잠기지도 않는 롱패딩을 부여잡고 박근혜 탄핵 촉구 집회에 나갔고, 어린아이를 친정에 맡기고 검찰개혁 집회에 참여한 적도 있었다. 자원봉사자로 선거 현장을 누비기도 했다. 그런데 현장에서 활동할수록 질문이 쌓였다.그 답답함이 이세미 당선인을 평당원 최고위원 도전으로 이끌었다.최고위원 도전을 결심한 가장 큰 이유는 당원주권이었다. 직설적으로 표현하면 이런 마음이었다고 한다.내세울 것은 "2015년부터 10년째 당원인 평당원 이세미"라는 한 줄뿐이었다. 그럼에도 이 당선인은 "그게 뭐 어때서. 평당원도 당의 중심에 도전할 수 있어야 민주당다운 것 아닌가"라고 말했다.조직도 세력도 없이 자신을 직접 설명하는 일부터 시작했다. 시간이 지나면서 문제의식에 공감한 당원들이 글을 공유하고 응원을 보내왔다.그는 경선에서 TOP4까지 올랐지만 본선에서는 탈락했다. 인지도, 조직력, 자원 등 여러 면에서 한계가 있었다고 스스로 분석했다. 그러나 결과를 실패로만 보지는 않는다고 했다.최고위원 낙선 이후 이세미 당선인에게 남은 질문은 "당을 바꾸고 싶다면 나는 어디에서부터 정치를 시작해야 하는가"였다. 그 답이 성남시의원 도전이었다.과정은 쉽지 않았다. "정치 신인, 젊은 여성 후보"라는 조건이 겹치면서 선거사무소를 구하는 일조차 높은 문턱처럼 느껴졌다. 아이를 키우는 엄마로서의 고민도 컸다.그럼에도 버틸 수 있었던 건 책임감이었다. "힘들어서 멈추는 사람이 아니라, 힘들어도 필요한 일을 해보는 사람으로 남고 싶었습니다"라고 했다.민주당 내부 경선은 최초 5명이 등록했으나 최종적으로 3파전으로 치러졌다. 이세미 당선인은 경선 과정에서 지역별 현안과 민원을 한눈에 볼 수 있도록 정리한 '우리지역 현안도'라는 지도 사이트를 직접 제작해 배포했다.경선을 통과한 뒤 본선에서는 국민의힘 후보 1명 외에 다른 정당이나 무소속 후보가 등록하지 않으면서 무투표 당선이 확정됐다. 이에 대해 이 당선인은 복합적인 요인이 작용했다고 설명했다.이 당선인은 판교동·백현동·운중동·대장동이 생활권이 넓고 동마다 현안이 달라, 단기간에 후보가 지역 기반을 만들기 쉽지 않은 선거구라는 점도 덧붙였다. 지난 제8회 지방선거에서는 이 지역에서 제3정당 후보도 출마했다는 점을 언급하며, 이번 무투표 당선을 특정 정당의 강세만으로 단순하게 설명하기 어렵다고 했다.무투표 당선 소식을 들었을 때 이세미 당선인은 얼떨떨했다고 했다. 1위부터 탈락까지 모든 경우의 수를 동시에 대비하며 서류를 준비하던 중이었다. 결과가 확정되자 그는 "묵직한 감정"이 들었다고 말했다.이 당선인은 IT 기획자 경력을 살려 민원과 현안을 체계적으로 기록하고, 주민들이 체감할 수 있는 방식으로 결과를 만들어가겠다고 밝혔다.이세미 당선인의 임기 목표는 판교권역을 "기술만 앞선 도시"가 아닌 "생활이 편한 도시"로 만드는 것이다. '판교를 잇(IT)다'라는 방향 아래, 지역의 AI·IT 기업과 아이들의 진로교육을 연결하고, 도서관·청소년시설·학교·기업 자원을 엮어 공공 방과후와 진로교육의 기반을 만드는 구상을 갖고 있다.최고위원 도전과 공약 연구 경험이 의정활동에 어떻게 녹아들 것인지를 묻자 이세미 당선인은 "구호와 현실의 거리"를 먼저 언급했다.최고위원 도전이 "당원이 당의 주체"라는 문제의식에서 출발했다면, 시의원 도전은 그 문제의식의 현장 버전이라는 것이 이 당선인의 설명이다.더 큰 선출직 도전에 대해서는 솔직하게 답했다.평당원에서 최고위원 선거판으로, 낙선 후 다시 기초의회로. 이세미 당선인의 정치는 이제 막 시작됐다.