알바비 절반이 '밥값'으로 ..."노는 것도 사치예요"

큰사진보기 ▲그래픽은 새 학기 아르바이트 계획 여부와 아르바이트를 희망하는 이유, 원하는 시급 수준을 나타낸 것이다. 응답자의 80.2%가 새 학기 아르바이트를 계획하고 있으며, 주요 이유로는 생활비, 용돈 마련이 69.9%으로 나타났다. ⓒ 알바천국 관련사진보기

AD

고물가가 장기화되면서 대학생들의 식비 부담이 증가했다. 한 끼에 1만 원이 넘는 외식 물가 앞에서 학생들은 친구들과의 약속을 줄이고, 부족한 생활비를 메우기 위해 아르바이트를 시작하는 등 학업에 집중해야 할 시기에 경제적 스트레스를 받고 있다.아르바이트 플랫폼인 알바몬에서 2024년 4월 19일 대학생 1181명을 대상으로 실시한 '대학생이 생각하는 적정 용돈 수준 및 용돈 마련 방법'에 대한 설문조사에 따르면 대학생들의 한 달 평균 용돈은 51만 원으로 나타났다. 용돈을 가장 많이 지출하는 항목(복수응답)은 식비가 63.8%로 가장 높았다. 한 달 용돈의 3분의 2를 '먹는 데' 쓰는 셈이다.같은 조사에서 응답자의 59.9%가 "현재 용돈이 부족하다"라고 답했다. 용돈을 마련하는 방법으로는 '부모님 지원과 아르바이트를 병행한다'는 응답이 46.6%로 가장 많았다. 아르바이트를 하지 않고 부모님께 용돈을 받는 경우는 29.7%, 아르바이트로만 용돈을 마련하는 경우는 23.7%였다.충남대학교 영어영문학과 2학년 문경은(20) 학생은 "월말이 되면 용돈이 부족한 경험을 한 적이 많다"라며 "월말이 다가오면 약속을 미루거나 끼니를 줄이는 식으로 버틴다"고 말했다.또 다른 아르바이트 플랫폼 알바천국이 2026년 2월 대학생 869명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 보면, 대학생 80.2%가 새 학기 아르바이트 계획이 있다고 답했다. 생활비 마련이 아르바이트를 하는 가장 큰 이유였다. '학기 중 생활비 및 용돈을 벌기 위해서'라는 답변이 69.9%(복수응답)를 차지했다. 학업과 일을 병행하면서 생활비를 충당해야 하는 학생들의 현실이 고스란히 드러난다.비교적 저렴하다고 여겨지던 학생 식당(이하 학식) 음식 가격도 더 이상 부담이 적지 않다. 충남대학교는 지난 2015년 제1학생회관 푸드코트의 스낵, 한식, 양식 메뉴 가격을 200원~1000원 인상했다. 당시 3500원이었던 일부 메뉴는 4500원으로 가격이 상승했다. 10년이 지난 현재 제1학생회관 푸드코트의 메뉴 가격은 종류에 따라 차이가 있지만 대부분 5500원~7500원 수준으로 형성돼 있다. 제2학생회관과 제3학생회관의 학식 가격은 4500원이다.또한 점심시간인 낮 12시부터 오후 1시 사이에는 학생들이 학생회관에 몰리면서 자리가 부족한 상황이 자주 발생한다. 충남대 언론정보학과 2학년 장유나(21) 학생은 "이번 학기에는 수업이 대부분 낮 12시에 끝나 학생회관에 자리가 없는 경우가 많아 학식을 먹지 못한다"고 불편을 토로했다. 학생들은 점심시간에 일찍 가지 못하면 학식을 이용하지 못하고 주변 식당으로 발길을 돌려야만 한다.충남대학교 인근 궁동과 죽동으로 나가면 학생들의 부담은 더 커진다. 일반 식당은 1만 원~1만 4000원 안팎으로 형성되어 있다.통학생인 장유나(21) 학생은 "일주일에 3~4번 정도는 학교 주변 상권에서 외식을 하고, 1~2번 정도 학식을 먹는다"고 말했다. "외식 빈도가 많다 보니 월말이 되면 한 달 생활비가 부족한 경험을 한다"고 덧붙였다.자취생인 컴퓨터융합학과 4학년 한주연(23) 학생은 "식비 부담을 줄이기 위해 배달 음식보다는 직접 요리해서 먹으려고 노력하고 있다"고 말했다. "마트에서 장을 볼 때는 더 저렴한 제품을 고르게 된다"며 식비에 대한 부담을 이야기했다.기숙사생인 심리학과 1학년 이윤서(20) 학생은 "기숙사식을 필수로 신청해야 하는데, 운영 시간이 지나 먹지 못하는 날에는 밖에서 사 먹어야 해 부담이 된다"고 답했다. "시간이 맞지 않는 날에는 식비를 아끼려고 삼각김밥으로 대충 때우는 것이 일주일에 두 번 정도 된다"고 털어놨다.충남대 경영학과 2학년 하가은(21) 학생은 "'천 원의 아침밥'처럼 학생들의 금전적 부담을 줄여주는 프로그램이 지속적으로 시행되면 좋겠다"고 말했다. 그는 "물가에 연동돼 식비가 오르는 건 어쩔 수 없지만, 전 사회적으로 청년들의 식비 부담에 대한 관심을 기울일 필요가 있다"며 고물가 시대 학생들의 경제적 부담을 덜어 줄 현실적인 대책이 필요하다고 말했다.이재명 대통령은 대선 후보 시절이었던 지난해 5월 26일, 아주대학교 간담회에서 청년들의 밥값과 등록금, 주거비 부담을 두고 "보릿고개도 아닌데 10대 경제 강국에서 밥값 걱정을 하는 것은 슬픈 일"이라며 이를 국가가 해결해야 할 시급한 과제로 꼽았다. 당시 약속했던 '천 원의 아침밥 확대'는 현 정부 출범 이후 주요 청년 민생 과제로 채택돼 예산 증액과 참여 대학 확대라는 실질적인 성과로 이어졌다. 하지만 고물가 장기화로 인해 학업에 집중해야 하는 학생들의 경제적 부담은 여전히 줄지 않고 있다. 많은 학생들은 보다 더 적극적이며 실효성 있는 대책이 필요하다고 목소리를 높이고 있다.