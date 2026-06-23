관사 사용 탈피한 추경호 "공직자 특권 내려놓고 시민과 호흡"

큰사진보기 ▲관사 사용을 하지 않겠다고 밝힌 추경호 대구시장 당선인이 22일 오후 대구 북구 침산2동 행정복지센터를 방문해 전입 신고를 마쳤다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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지방선거가 끝난 후 지방자치단체 관사 운영과 관련 논란이 끊이지 않는 가운데 추경호 대구시장 당선인이 대구시가 제공하는 관사를 사용하지 않기로 했다.대구 달성군 3선 의원 출신인 추 당선인은 대구시장 당선 직후 관사를 사용하지 않겠다고 밝힌 이후 북구에 침산동에 새로운 거처를 마련하고 22일 오후 침산2동 행정복지센터를 직접 방문해 전입신고를 마쳤다.추 당선인은 "관습적으로 유지되어 온 공직자의 특권을 내려놓고 시민과 더 가까이 호흡하겠다는 취지로 이같이 결정했다"고 밝혔다.그는 관사 사용과 관련 "시민사회의 다양한 의견과 지방자치단체 관사 운영 개선 요구를 종합적으로 고려했다"며 "관사를 사용하지 않는 것은 평소 강조해 온 현장 소통의 실천"이라고 강조했다.대구시장 관사는 지난 1949년 관선시장 시절부터 운영돼 왔다. 지방자치제가 부활한 1995년 이후에도 문희갑(민선 1~2기), 조해녕(3기) 전 시장이 당선 이후 대구 수성구 시장 관사를 사용했다.하지만 2006년 당선된 김범일 전 시장(민선 4~5기)은 관사를 매각하고 퇴임할 때까지 본인 소유의 집에서 출퇴근했다.이후 권영진 전 시장 재임 시절인 지난 2016년 대구 수성구 한 아파트를 매입해 시장 관사로 사용했고 홍준표 전 시장은 지난 2022년 남구 봉덕동에 새로운 아파트(전용면적 137㎡)를 매입해 관사로 사용했다.지방자치단체장의 관사 사용에 대한 논란이 일자 행정안전부는 2022년 '지자체 관사운영 개선' 공문을 통해 전국 지자체에 단체장 관사 폐지와 운영비 자부담 원칙을 권고했다.그럼에도 홍 전 시장은 대구시 조례 개정을 통해 '관사' 용어를 '숙소'로 변경하고 대통령 선거 출마를 위해 퇴임할 때까지 관사를 사용했다.대구시는 전임 권영진 시장이 사용했던 수성구 관사와 홍준표 시장이 사용했던 봉덕동 관사를 모두 매각 절차에 들어갈 예정이다.