대학생에게 이젠 필수 코스가 되어버린 대학교 휴학?

큰사진보기 ▲한 대학생이 휴학 관련 정보를 확인하고 있다. ⓒ 강민지 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국교육개발원의 ‘2023 교육통계 분석자료집’에 따르면 2000년대부터 휴학생이 급증한 것으로 나타났다. ⓒ 교육통계서비스 관련사진보기

큰사진보기 ▲잡코리아와 알바몬에서 대학생을 대상으로 휴학 계획에 관해 설문조사를 한 결과, 휴학하는 주요한 이유가 2017년 ‘학자금 마련’에서 2023년 ‘취업을 위한 사회경험’으로 바뀌었다. ⓒ 잡코리아×알바몬 관련사진보기

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대학생 휴학이 점차 보편적인 현상으로 자리 잡고 있다. 취업 준비를 위한 시간 확보의 중요성이 커지면서 휴학은 학업을 잠시 멈추는 기간에서 미래를 준비하는 과정으로 변화하고 있다.현재 대학생 휴학의 목적은 취업 준비 중심으로 변하고 있으며, 휴학은 대학생들의 새로운 진로 설계 과정으로 자리 잡는 중이다. 단국대 재학 중인 조예은(23)씨는 휴학을 고민하고 있다. 주변 친구들 대부분이 휴학 중이거나 휴학 경험이 있기 때문이다. 그는 "대외 활동이나 자격증 준비를 학기와 병행하기가 쉽지 않다"라며 "취업을 준비하려면 결국 휴학이 필요하다는 생각이 든다"라고 말했다. 이어 "오히려 나만 하지 않은 것 같은 분위기를 느낄 때도 있다"고 덧붙였다.과거 대학생 휴학은 군입대나 학비 마련, 개인적 사정으로 인한 학업 중단의 의미가 강했다. 그러나 최근에는 자격증 취득, 인턴십 참여, 어학 성적 확보, 대외 활동 경험 등 졸업 이후를 대비하기 위한 '전략적 휴학'이 늘어나고 있다.한국교육개발원의 '2023 교육통계 분석자료집'에 따르면 2000년대부터 휴학생이 급증한 것으로 나타났다. 특히 1980년 기준 2022년과 견줘 봤을 때 남학생 휴학률은 2.2배 증가하였고, 여학생 휴학률은 12.9배 증가하여 1980년 이후 여학생의 휴학 비율이 많이 증가한 것을 확인할 수 있다.현장에서 학생들을 직접 만나고 있는 대학 관계자 역시 이러한 변화를 체감하고 있었다. 충남대학교 인재개발원 취업지원팀 유현서 컨설턴트는 "실제 현장에서 일반 휴학 외에도 졸업을 유예하거나 학적을 유지한 채 스펙을 쌓으려는 '전략적 휴학'이 증가하고 있다고 체감한다"라고 말했다.휴학률이 증가한 것만큼 주목해야 할 변화는 휴학의 목적이다. 과거 대학생들에게 휴학은 학비 마련이나 군입대, 개인적 사정 해결을 위한 기간이었다면, 최근에는 취업 준비와 진로 탐색의 성격이 강해지고 있다. 잡코리아와 알바몬이 대학생들을 대상으로 한 조사에서도 해당 변화를 확인할 수 있다.잡코리아와 알바몬에서 대학생을 대상으로 휴학 계획에 관해 설문조사를 한 결과, 휴학하는 주요한 이유가 2017년 '학자금 마련'에서 2023년 '취업을 위한 사회경험'으로 바뀌었다. 특히 2023년에는 5명 중 3명에 해당하는 63.3%가 휴학을 계획 중이라고 답했는데, 그중에서도 48.9%로 절반에 달하는 학생이 취업 준비를 휴학 사유로 꼽았다.충남대 인재개발원 유현서 컨설턴트는 최근 대학생 휴학의 성격이 과거와 달라졌다고 설명했다. "과거 세대의 휴학은 방황의 상징 등이었다면 현재의 인식은 자기 계발의 과정"이라며 현재의 휴학이 취업을 위한 전략적 선택의 성격으로 변화했다고 말했다.그렇다면 기업은 휴학을 부정적으로 평가할까? 유 컨설턴트는 최근 채용 시장의 변화를 고려해야 한다고 설명했다. "최근 기업들은 휴학 여부 자체보다 휴학 기간 무엇을 했는지를 중요하게 본다"라고 설명했다.이러한 인식은 실제 채용 현장에서도 확인된다. 한국수자원공사에서 채용을 담당하는 한지현 씨는 "면접에서 지원자의 휴학 사유나 휴학 기간의 경험을 질문한 경우는 거의 없었다"며 "기업으로서 휴학 여부 자체는 중요한 채용 판단 요소가 아니며, 개인의 선택사항으로 보는 것이 적절하다"라고 말했다. 이어 "100세 시대를 살아가는 만큼 젊은 시절 다양한 경험과 자기 계발을 위해 일정 기간을 투자하는 것도 개인의 삶을 설계하는 데 긍정적으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다. 결국 기업이 주목하는 것은 지원자가 어떤 역량과 경험을 갖추었는지에 더 가깝다고 볼 수 있다.이처럼 공공기관과 많은 기업에서는 직무 역량 중심 채용이 확대 중이다. 특히 NCS 기반 채용이 확산하면서 학력이나 공백 기간보다 직무 적합성과 실질적인 경험이 중요한 평가 요소가 되고 있다. 이와 관련해 충남대 인재개발원은 "논리적으로 설명하기 어려운 공백은 부담이 될 수 있지만, 휴학 기간 경험과 성장을 보여줄 수 있다면 반드시 불이익으로 이어지는 것은 아니다"라고 설명했다. 결국 기업이 주목하는 것은 휴학 여부가 아니라 그 기간을 어떻게 활용했는가에 가깝다.실제 휴학을 통해 진로를 넓힌 사례도 있다. 경기도 안성에 있는 한경국립대를 졸업한 뒤 대기업에서 일하고 있는 권경민 씨는 학창 시절 2학년을 마친 뒤 1년간 휴학하며 미국에서 생활한 적이 있다. 그는 현지에서 어학연수를 이어가는 한편 다양한 문화를 경험하고 사람과 사귀며 영어에 대한 자신감을 키웠다. 권씨는 "플로리다대학교에서의 경험은 자기소개서를 작성할 때도 긍정적인 평가를 받았고, 전공과 다른 분야인 해외 영업 직무에 도전할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다. 현재 해외 영업 부서에서 근무하고 있는 그는 "휴학 기간의 경험이 더 넓은 세상을 바라보게 해주었고, 동시에 진로 선택의 폭을 넓혀준 전환점이었다"고 회상했다.최근 국·내외 취업 시장은 거대한 패러다임의 전환을 겪었다. 국내의 경우 대기업 공채 폐지 및 수시 경력직 채용 확대, 직무 중심 채용이 강화됨에 따라 신입자에게 직무 경험을 요구하고 있다. 해외 취업 시장은 글로벌 경기 둔화로 인한 기업의 구조조정과 비자 발급 요건 강화 및 실무 경력자 선호가 강화됨으로써 해외 취업 문턱이 높아지며 더 높은 스펙을 쌓을 유예기간이 필요해졌다.이렇게 취업 시장에서 요구하는 역량이 다양해지는 상황에 대학생들은 대외 활동, 인턴십, 자격증 취득, 어학 성적 준비 등 수많은 과제를 마주한다. 재학 중에도 충분히 진로를 준비하고 원하는 목표를 이뤄내는 학생들이 있다. 그럼에도 휴학률이 꾸준히 증가하고 대부분의 학생이 한 번쯤 휴학을 고민한다는 사실은, 휴학이 대학 생활 하나의 경로로 받아들여지고 있다는 것이다.충남대학교 인재개발원 취업지원 부문 관계자는 휴학을 고민하는 대학생들에게 "휴학 전 '나는 왜 휴학하는가?', '나는 휴학하는 동안 무엇을 얻을 것인가?'를 명확히 질문하고 답을 얻어야 한다"라며 계획 세우기, 루틴 유지, 학교 인프라 활용을 강조했다.