대구시의회 제10대 전반기 의장은 누구?

큰사진보기 ▲대구시의회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제10대 대구시의회 전반기 의장 후보인 임인환, 이영애, 이태손 의원. ⓒ 조정훈 관련사진보기

다음달 6일 개원하는 제10대 대구시의회 전반기 의장 선거에 추경호 대구시장 당선인의 최측근인 하중환 의원이 불출마를 선언하면서 3선 중진 의원들 간 경쟁으로 치러질 것으로 보인다.전반기 의장 출마에 강한 의욕을 나타냈던 하중환 의원은 지난 21일 보도자료를 내고 의장 선거 불출마를 선언했다. 하 의원은 지방선거 당시 추 후보의 캠프 수석대변인을 맡았고 당선된 후에는 추 당선인이 꾸린 인수위원회에서 대변인 역할을 맡고 있다.하 의원은 "동료 의원들과 지역사회 안팎으로부터 의장 출마 권유를 받아왔지만 의장직 도전이 자칫 추경호 당선인에게 불필요한 정치적 오해와 부담을 줄 수 있다고 판단했다"며 "의회는 의회답게 견제 기능을 수행하고 집행부는 성과로 평가받아야 한다"고 밝혔다.그는 "지난 2년간 대구시장직 공백이 있었고 지역 경제와 산업 여건도 녹록지 않은 상황"이라며 "지금은 개인의 영달보다 추경호 당선인의 시정이 흔들림 없이 출발하고 대구의 위기를 극복하는 것이 더 중요하다"고 강조했다.하 의원의 불출마 배경에는 추경호 당선인의 최측근이 의장을 맡을 경우 집행부와 의회 가견제와 균형 원칙이 훼손될 수 있다는 우려 때문으로 보인다.최근 국민의힘 대구지역 국회의원 모임에서 일부 의원들이 하 의원의 의장 출마에 우려를 나타냈고 시의원 당선자들 가운데서도 이 같은 우려에 동감하는 분위기가 확산되고 있었기 때문이다.여기에 박창석 의원(군위)도 의장에 출마하지 않겠다는 의사를 나타내면서 의장 선거는 3선인 임인환(중구1), 이영애(달서구1), 이태손(달서구4) 의원 등 3파전으로 치러질 것으로 보인다.박 의원은 22일 <오마이뉴스>와 통화에서 "선거를 앞두고 의원들 간 의견이 분분하고 갈등이 생기는 것 같아서 전반기 의장에 도전하지 않기로 했다"며 "후반기에 도전할 지는 그때 가봐야 알 것 같다"고 말했다.하중환 의원과 박창석 의원이 불출마 입장을 밝히면서 3선 시의원 3파전으로 굳어진 가운데 임인환 의원이 가장 활발하게 움직이고 있다. 임 의원은 최근 많은 시의원들과 물밑에서 만나 지지를 호소하고 있는 것으로 알려졌다.여기에 달서구 출신 두 여성 의원이 단일화를 할 경우 무시할 수 없다는 의견도 나온다. 이영애 의원과 이태손 의원 모두 지역에서 탄탄한 기반을 가지고 있지만 둘 다 출마할 경우 당선이 어려워 단일화할 수 있다는 이야기도 나온다.특히 하 의원을 지지했던 의원들이 어느 의원에게 손을 들어줄 지와 36명의 시의원 중 21명이 초선인 상황에서 이들의 표심이 변수가 될 것으로 보인다.이와 관련 일부 의원들은 "의장 출마 예정 의원들이 부르면 안 만날 수 없다"면서도 "누구를 지지한다고 공개적으로 이야기할 수 없지만 모두 만나보고 적절한 후보를 지지할 것"이라고 말했다.제10대 시의회는 7월 1일부터 3일까지 의장단 후보 등록을 진행하고 6일 첫 임시회를 열어 의장을 선출한 뒤 4년의 의정활동을 시작한다.