장신대 김철홍 교수 "부정선거 조작" 주장… 박근혜 재집권론도 언급

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덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

김철홍 장로회신학대학교(아래 장신대) 교수가 지난 16일 경북 상주 BTJ열방센터에서 열린 전광훈 씨 특별집회 강사로 나서 부정선거 음모론을 펼친 사실이 확인됐다. 김 교수는개표 조작설을 비롯해 지난 대선과 총선 결과를 무효로 해야 한다고 주장했으며, 박근혜 전 대통령의 한시적 재집권론과 윤석열 전 대통령의 검찰총장 복귀론까지 언급했다.김 교수는 이날 강연에서 "2016년까지는 (개표) 조작을 많이 하지 않았는데 2020년부터는 눈에 띌 정도로 '마사지'를 하기 시작했다"고 주장했다. 이어 "전자투표기가 투표지를 스캔한 뒤 유권자가 2번 후보를 찍었더라도 1번 후보를 찍은 것으로 바꿔치기할 수 있으며, 투표용지 역시 얼마든지 없애거나 늘릴 수 있다"고 말하며 개표 조작 가능성을 제기했다.그는 "2020년 총선 때부터 선거조작의 증거들이 나타나기 시작했다"며 개표가 끝나기 전 인터넷 커뮤니티에 올라온 선관위 엑셀 자료를 바탕으로 사전투표와 당일투표 득표율을 계산한 결과 특정 비율이 반복적으로 나타났다고 주장했다. 이어 박성현 전 한국통계학회장의 발언을 인용하며 이를 부정선거 의혹의 근거로 제시했다.김 교수는 2013년 사전투표 제도 도입과 세계선거기관협의회(A-WEB) 설립을 연결 지으며 "이때부터 선거조작이 발전하기 시작했다"고 주장했다. 그는 "국민은 종이에 투표하지만 개표 과정에서는 전자투표가 된다"고 말하며, 전자개표기가 투표지를 판독해 스캔하는 과정에서 특정 후보의 표를 다른 후보 표로 바꾸거나 복제할 수 있다고 재차 주장했다.그러나 김 교수가 '전자투표기' 또는 '전자개표기'라고 지칭한 장비의 공식 명칭은 '투표지분류기'다. 투표지분류기는 투표지 이미지를 판독해 후보자별로 분류하는 기능을 수행한다.이후 심사집계부에서 실물 투표용지를 수작업으로 대조·확인하며 득표수를 검증하고, 위원검열석에서도 추가 검열을 통해 이상 유무를 확인한다. 따라서 투표지분류기의 분류 결과와 실제 투표용지 사이에 차이가 발생하면 검표 과정에서 확인이 가능하다.김 교수는 자신의 주장의 근거로 21대 총선 당시 충남 부여 지역 개표 과정에서 이뤄진 재분류 사례를 언급하며 "최초 개표 결과와 재분류 결과가 달랐다"고 주장했다. 그러나 김 교수가 언급한 재분류는 선관위 설명에 따르면 1.2위 후보 간 득표 차이가 많이 났기 때문이 아니라 바로 옆에 있던 무소속 후보의 표가 일부 섞인 사실이 확인돼 재검표한 것이다. 당시 선관위는 해당 표를 바로잡기 위해 재분류를 진행했다고 설명했다.그럼에도 김 교수는 "중앙선관위 쓰레기장에서 발견된 투표용지가 부여 지역 투표용지였다"고 주장하며 투표지 복제 가능성을 제기했다. 그러나 당시 발견된 투표용지는 코로나19 시기 특별사전투표소에서 사용된 '청양군선관위 명의의 국회의원 사전투표용지'였던 것으로 확인된 바 있다. 김 교수가 언급한 부여 지역 투표용지는 아니었던 셈이다.김 교수는 "최근 발생한 투표용지 부족 사태를 계기로 국정조사와 더불어민주당을 제외한 야당 중심의 특별검사를 실시해 20대 대통령선거와 22대 총선까지 재조사해야 한다"며 "조사 결과, 부정선거가 발견되면 무효화해야 한다"는 취지의 주장도 펼쳤다.이어 "이들 선거가 무효가 되면 총선과 대선을 다시 치러야 한다"며 "박근혜 전 대통령을 1~2년 정도 대통령으로 세워 선거법 다 바꾸고 대선을 치렀으면 좋겠다"고 말했다.그는 "윤석열 전 대통령을 검찰총장으로 임명해 쓰레기 청소를 한 뒤 윤 전대통령이 다시 출마하면 좋겠다"고 말했다. 다만 그는 이를 "희망회로를 돌려보는 것"이라고 표현했다.김 교수를 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다. 지난 2025년 5월 4일 서울 광화문에서 열린 연합예배에서 전광훈씨는 설교 도중 자신을 "2000년 기독교 역사 가운데 성경을 관통한 유일한 사람"이라고 주장했다. 이어 현장에 참석해 있던 김철홍 교수에게 해당 자신의 발언이 맞는지를 묻자, 김 교수는 마이크를 건네받아 웃으며 "맞습니다"라고 답해 논란을 빚었다.김 교수는 또 장신대 교원 복무 규정을 어긴 채 현직 교수 신분으로 전광훈 씨가 설립한 청교도신학원에서 강의를 맡고 있는 것으로 알려졌다. 학교 측에서는 학교 명칭과 교수 직함 사용 문제 등을 두고 내부적으로 우려가 제기된 것으로 전해졌다.이와 함께 김 교수는 국회에서 열린 기자회견에 참석해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 조치를 옹호하는 발언을 하기도 했다. 또한 은퇴 후 대한예수교장로회(통합) 교단을 떠나 전광훈 씨가 창립한 교단에서 활동할 계획이라고 공개적으로 밝히기도 했다.이 같은 김 교수의 행보를 둘러싸고 장신대 이사회 차원에서 징계 여부가 검토된 적도 있었다. 다만 정년을 앞둔 상황인 데다 징계 조치가 오히려 불필요한 논란을 증폭시킬 수 있다는 우려도 제기되면서 학교 내부에서는 대응 방식을 놓고 고심해 온 것으로 전해졌다.